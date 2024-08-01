Тур: 2. Стадион: Сентенари Стэдиум.
0:0
Первый тайм: 7'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
12
Агу
Эмека
2
Борг
Жан
42
Зибо
Симон
11
Бирман
Майлз
10
Самуэл
- Основной состав
-
12 Агу ЭмекаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Борг ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Зибо СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бирман МайлзПолузащитник
- Нападающий
-
10 СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Бендер ЙосипВратарь
-
22 Аттард КейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Френдо НейлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Авад МохамедНападающий
-
Главный тренер: Заммит Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Сантос ПаблоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Дашян АртакПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Манвелян ГорПолузащитник
-
81 Омар ИмранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мота Руи
История личных встреч
Слима Уондерерс
Ноа Ереван
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
7
0
Среднее время на гол
12
0
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
7
0
Среднее время на гол
12
0
Бомбардиры внутри турнира
Слима Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ноа Ереван
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсало Грегори
|4
|1
|Виргиль Пинсон
|2
|0.5
|Элдер Феррейра
|1
|0.25
|Милькович Александар
|1
|0.25
|Сантос Пабло
|1
|0.25
|Эральдо Синари
|1
|0.25
|Манвелян Гор
|0
|0
|Аванесян Артём
|0
|0
Карточки
Слима Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Ноа Ереван
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Сантос Пабло
|1
|0
|Гамбош Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Слима Уондерерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ноа Ереван
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Слима Уондерерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноа Ереван
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
8
Слима Уондерерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноа Ереван
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
0
8
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
100%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Слима Уондерерс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ноа Ереван - Слима Уондерерс 7:0 Наксар - Слима Уондерерс 0:3 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 1:3 Флориана - Слима Уондерерс 0:0
Слима Уондерерс - Сиренс 3:0 Гудья Юнайтед - Слима Уондерерс 0:6 Слима Уондерерс - Нашшар Лайонз 0:0 Бальцан - Слима Уондерерс 1:1 Слима Уондерерс - Хибернианс 0:0 Флориана - Слима Уондерерс 2:0 Слима Уондерерс - Санта-Лючия Ф.К. 3:1 Гзира Юнайтед - Слима Уондерерс 0:2 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 0:0 Марсашлокк - Слима Уондерерс 1:2 Слима Уондерерс - Моста 0:0 Валлетта - Слима Уондерерс 1:1 Слима Уондерерс - Биркиркара 0:0 Сиренс - Слима Уондерерс 0:1 Слима Уондерерс - Гудья Юнайтед 2:0 Нашшар Лайонз - Слима Уондерерс 1:4
Ноа Ереван
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ноа Ереван - Слима Уондерерс 7:0 Шкендия - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Шкендия 2:0 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2
Ноа Ереван - Вест Армения 3:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 2:1 Ширак - Ноа Ереван 1:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - ЦСКА Ереван 1:0 Ван - Ноа Ереван 0:1 Вест Армения - Ноа Ереван 2:5 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3 Ноа Ереван - Арарат 4:3 Алашкерт - Ноа Ереван 0:2 Ноа Ереван - Ширак 1:0
Результаты матчей
Слима Уондерерс
Ноа Ереван
Точный счет
2:0
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
7:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
7:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
2 раза 67%
7
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Слима Уондерерс
Ноа Ереван
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Браво
|Тучич Милан
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Слима Уондерерс 0:0 Ноа Ереван
Исход игры
Слима Уондерерс
18.3% (20)
Ничья
8.3% (9)
Ноа Ереван
73.4% (80)
Тотал 2.5
Больше
65.38% (68)
Меньше
34.62% (36)
Обе команды забьют
Да
62.5% (65)
Нет
37.5% (39)
Популярный счёт
1:2 Ноа Ереван
31.2% (34)
1:3 Ноа Ереван
10.1% (11)
0:3 Ноа Ереван
8.3% (9)
2:1 Слима Уондерерс
8.3% (9)
1:1 Ничья
8.3% (9)
0:1 Ноа Ереван
8.3% (9)
0:2 Ноа Ереван
7.3% (8)
1:0 Слима Уондерерс
7.3% (8)
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