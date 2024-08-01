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Тур: 2. Стадион: .
Слима Уондерерс
0:0
Первый тайм: 7'
Ноа Ереван
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 108
Слима Уондерерс 18.5% (20)
X 8.3% (9)
Ноа Ереван 73.1% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Слима Уондерерс
Ничья
Ноа Ереван
5.40
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4.20
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1.78
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Все Коэффициенты
12
Агу
Эмека
15
Алсино
Густаво
31
Фрейре
Мурило
2
Борг
Жан
7
Оверенд
Адам
70
Пизани
Стивен
42
Зибо
Симон
33
Ачимпонг
Джеффри
11
Бирман
Майлз
9
Плут
Вито
10
Самуэл
92
Площадный
Алексей
19
Минасян
Васпурак
37
Силва
Гонсалу
3
Мурадян
Сергей
4
Тораринссон
Гудмундур
11
Эральдо
Синари
17
Сангаре
Густаво
20
Гамбош
Мартин
7
Элдер
Феррейра
9
Айяс
Матеус
8
Гонсало
Грегори
Слима Уондерерс
3-5-2
Ноа Ереван
4-4-2

История личных встреч

Слима Уондерерс
Ноа Ереван

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
7:0

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

7
0

Среднее время на гол

12
0

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

7
0

Среднее время на гол

12
0

Бомбардиры внутри турнира

Слима Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ноа Ереван
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсало Грегори 4 1
Виргиль Пинсон 2 0.5
Элдер Феррейра 1 0.25
Милькович Александар 1 0.25
Сантос Пабло 1 0.25
Эральдо Синари 1 0.25
Манвелян Гор 0 0
Аванесян Артём 0 0

Карточки

Слима Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ноа Ереван
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амбарцумян Оганес 1 0
Сантос Пабло 1 0
Гамбош Мартин 1 0

Результаты матчей

Слима Уондерерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ноа Ереван
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Слима Уондерерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноа Ереван
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
8
Слима Уондерерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноа Ереван
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
100%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Слима Уондерерс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ноа Ереван - Слима Уондерерс 7:0 Наксар - Слима Уондерерс 0:3 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 1:3 Флориана - Слима Уондерерс 0:0
Слима Уондерерс - Сиренс 3:0 Гудья Юнайтед - Слима Уондерерс 0:6 Слима Уондерерс - Нашшар Лайонз 0:0 Бальцан - Слима Уондерерс 1:1 Слима Уондерерс - Хибернианс 0:0 Флориана - Слима Уондерерс 2:0 Слима Уондерерс - Санта-Лючия Ф.К. 3:1 Гзира Юнайтед - Слима Уондерерс 0:2 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 0:0 Марсашлокк - Слима Уондерерс 1:2 Слима Уондерерс - Моста 0:0 Валлетта - Слима Уондерерс 1:1 Слима Уондерерс - Биркиркара 0:0 Сиренс - Слима Уондерерс 0:1 Слима Уондерерс - Гудья Юнайтед 2:0 Нашшар Лайонз - Слима Уондерерс 1:4
Ноа Ереван
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ноа Ереван - Слима Уондерерс 7:0 Шкендия - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Шкендия 2:0 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2
Ноа Ереван - Вест Армения 3:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 2:1 Ширак - Ноа Ереван 1:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - ЦСКА Ереван 1:0 Ван - Ноа Ереван 0:1 Вест Армения - Ноа Ереван 2:5 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3 Ноа Ереван - Арарат 4:3 Алашкерт - Ноа Ереван 0:2 Ноа Ереван - Ширак 1:0

Результаты матчей

Слима Уондерерс
Ноа Ереван

Точный счет

2:0
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

7:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

7:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
2 раза 67%
7
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Слима Уондерерс
Ноа Ереван

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Сараево Солдо Винко 3
Браво Тучич Милан 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    По флангу отдавал пас Тораринссон на ход Элдеру, но того опередил Оверенд и вынес сферу в аут.
  • 7'
    С угла поля навесил Элдер на ближнюю штангу, но после серии рикошетов мяч в центр поля вынес головой Алсино.
  • Угловой
    6'
    Продавил соперника по флангу Гонсало и навесил в центр штрафной, но здесь на угловой вынес Борг головой.
  • 5'
    Отдавал пас в штрафную Зибо на ход Самуэлу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 4'
    Ушел от соперника по флангу теперь уже Элдер и забросил вперед на Гонсало, но тот не смог пробить в борьбе против Фрейре.
  • 3'
    Продавил соперника по флангу Эральдо и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В очередном поединке игрового дня квалификации Лиги конференций нас ждет битва "Слимы" и "Ноа". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
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    • Прогнозы 108
    Слима Уондерерс 18.5% (20)
    X 8.3% (9)
    Ноа Ереван 73.1% (79)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Слима Уондерерс
    Ничья
    Ноа Ереван
    5.40
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    4.20
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    1.78
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Слима Уондерерс 0:0 Ноа Ереван

Исход игры
Слима Уондерерс
18.3% (20)
Ничья
8.3% (9)
Ноа Ереван
73.4% (80)
Тотал 2.5
Больше
65.38% (68)
Меньше
34.62% (36)
Обе команды забьют
Да
62.5% (65)
Нет
37.5% (39)
Популярный счёт
1:2 Ноа Ереван
31.2% (34)
1:3 Ноа Ереван
10.1% (11)
0:3 Ноа Ереван
8.3% (9)
2:1 Слима Уондерерс
8.3% (9)
1:1 Ничья
8.3% (9)
0:1 Ноа Ереван
8.3% (9)
0:2 Ноа Ереван
7.3% (8)
1:0 Слима Уондерерс
7.3% (8)
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