Первый тайм

8' По флангу отдавал пас Тораринссон на ход Элдеру, но того опередил Оверенд и вынес сферу в аут.

7' С угла поля навесил Элдер на ближнюю штангу, но после серии рикошетов мяч в центр поля вынес головой Алсино.

6' Продавил соперника по флангу Гонсало и навесил в центр штрафной, но здесь на угловой вынес Борг головой.

5' Отдавал пас в штрафную Зибо на ход Самуэлу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

4' Ушел от соперника по флангу теперь уже Элдер и забросил вперед на Гонсало, но тот не смог пробить в борьбе против Фрейре.

3' Продавил соперника по флангу Эральдо и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.