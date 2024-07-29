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Тур: 2. Стадион: .
Слима Уондерерс
 
Позже
Ноа Ереван
Прогнозы 34
Слима Уондерерс 26.5% (9)
X 2.9% (1)
Ноа Ереван 70.6% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Слима Уондерерс
Ничья
Ноа Ереван
4.20
4.20
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1.83
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Слима Уондерерс
Ноа Ереван

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
7:0

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

7
0

Среднее время на гол

12
0

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

7
0

Среднее время на гол

12
0

Бомбардиры внутри турнира

Слима Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ноа Ереван
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсало Грегори 4 1.33
Виргиль Пинсон 2 0.67
Элдер Феррейра 1 0.33
Милькович Александар 1 0.33
Сантос Пабло 1 0.33
Эральдо Синари 1 0.33
Манвелян Гор 0 0
Аванесян Артём 0 0

Карточки

Слима Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ноа Ереван
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амбарцумян Оганес 1 0
Сантос Пабло 1 0
Гамбош Мартин 1 0

Результаты матчей

Слима Уондерерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ноа Ереван
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Слима Уондерерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноа Ереван
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
8
Слима Уондерерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноа Ереван
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
100%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Слима Уондерерс
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ноа Ереван - Слима Уондерерс 7:0 Наксар - Слима Уондерерс 0:3 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 1:3 Флориана - Слима Уондерерс 0:0
Слима Уондерерс - Сиренс 3:0 Гудья Юнайтед - Слима Уондерерс 0:6 Слима Уондерерс - Нашшар Лайонз 0:0 Бальцан - Слима Уондерерс 1:1 Слима Уондерерс - Хибернианс 0:0 Флориана - Слима Уондерерс 2:0 Слима Уондерерс - Санта-Лючия Ф.К. 3:1 Гзира Юнайтед - Слима Уондерерс 0:2 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 0:0 Марсашлокк - Слима Уондерерс 1:2 Слима Уондерерс - Моста 0:0 Валлетта - Слима Уондерерс 1:1 Слима Уондерерс - Биркиркара 0:0 Сиренс - Слима Уондерерс 0:1 Слима Уондерерс - Гудья Юнайтед 2:0 Нашшар Лайонз - Слима Уондерерс 1:4
Ноа Ереван
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ноа Ереван - Слима Уондерерс 7:0 Шкендия - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Шкендия 2:0 Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2
Ноа Ереван - Вест Армения 3:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 2:1 Ширак - Ноа Ереван 1:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - ЦСКА Ереван 1:0 Ван - Ноа Ереван 0:1 Вест Армения - Ноа Ереван 2:5 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3 Ноа Ереван - Арарат 4:3 Алашкерт - Ноа Ереван 0:2 Ноа Ереван - Ширак 1:0

Результаты матчей

Слима Уондерерс
Ноа Ереван

Точный счет

2:0
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

7:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

7:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
2 раза 67%
7
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Слима Уондерерс
Ноа Ереван

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Слима Уондерерс - Ноа Ереван от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 10 минут.



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    • Прогнозы 34
    Слима Уондерерс 26.5% (9)
    X 2.9% (1)
    Ноа Ереван 70.6% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Слима Уондерерс
    Ничья
    Ноа Ереван
    4.20
    4.20
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    1.83
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    Прогнозы на матч Слима Уондерерс - Ноа Ереван

    Исход игры
    Слима Уондерерс
    26.5% (9)
    Ничья
    2.9% (1)
    Ноа Ереван
    70.6% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (20)
    Меньше
    37.5% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    56.25% (18)
    Нет
    43.75% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Ноа Ереван
    20.6% (7)
    1:3 Ноа Ереван
    14.7% (5)
    2:1 Слима Уондерерс
    14.7% (5)
    0:2 Ноа Ереван
    11.8% (4)
    1:0 Слима Уондерерс
    11.8% (4)
    0:3 Ноа Ереван
    8.8% (3)
    0:1 Ноа Ереван
    8.8% (3)
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