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Тур: 2. Стадион: .
Будучность Подгорица
0:0
Перерыв
ЦСКА-1948
0'
28' Желтая карточка
Иванович Игор
31' Желтая карточка
Брнович Милош
40' Желтая карточка
Reyan Daskalov

Ход матча

28'
Иванович Игор
 
31'
Брнович Милош
 
40'
 
Reyan Daskalov

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 109
Будучность Подгорица 64.2% (70)
X 24.8% (27)
ЦСКА-1948 11% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Будучность Подгорица
Ничья
ЦСКА-1948
2.55
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3.20
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3.97
Все Коэффициенты
1
Миятович
Милан
3
Гривич
Драган
55
Adnan
Orahovac
5
Сериков
Илья
15
Гашевич
Огнен
30
Andrija
Bulatovic
10
Вукотич
Милан
14
Брнович
Милош
7
Иванович
Игор
11
Ivan
Bulatovic
18
Грбич
Петар
1
Petar
Marinov
19
Фуртадо
Стив
14
Teodor
Ivanov
91
Бидунга
Райан
15
Simeon
Vasilev
22
Reyan
Daskalov
28
Пишчевич
Неделько
9
Карагерен
Бирсент
7
Thalis
10
Кирилов
Радослав
40
Илиевски
Марио
Будучность Подгорица
4-3-3
ЦСКА-1948
4-2-3-1

История личных встреч

Будучность Подгорица
ЦСКА-1948

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Будучность Подгорица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванович Игор 1 0.25
Гривич Драган 1 0.25
Перишич Владимир 1 0.25
Грбич Петар 0 0
Брнович Милош 0 0
ЦСКА-1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карагерен Бирсент 1 0.5
Simeon Vasilev 0 0

Карточки

Будучность Подгорица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванович Игор 2 0
Гашевич Огнен 2 0
Брнович Милош 2 0
Andrija Bulatovic 1 0
Andrej Camaj 1 0
Lazar Savovic 1 0
ЦСКА-1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Reyan Daskalov 1 0
Пишчевич Неделько 1 0

Результаты матчей

Будучность Подгорица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЦСКА-1948
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Будучность Подгорица
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ЦСКА-1948
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Будучность Подгорица
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ЦСКА-1948
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Будучность Подгорица
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ЦСКА-1948 - Будучность Подгорица 1:0 Будучность Подгорица - Малишева 3:0 Малишева - Будучность Подгорица 1:0 Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2
Петровац - Будучность Подгорица 3:1 Будучность Подгорица - Морнар 0:1 Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 2:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 0:4 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 2:2 Езеро Плав - Будучность Подгорица 3:1 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - ОФК Младост Донья Горица 1:2 Будучность Подгорица - Петровац 2:0 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 6:0 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Езеро Плав 0:1
ЦСКА-1948
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
ЦСКА-1948 - Спартак Варна 2:2 ЦСКА-1948 - Будучность Подгорица 1:0 Черно Море - ЦСКА-1948 0:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0
Белтинци - ЦСКА-1948 1:4 Динамо Загреб - ЦСКА-1948 6:2 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Марибор - ЦСКА-1948 2:1 ЦСКА София - ЦСКА-1948 0:2 Славия София - ЦСКА-1948 0:2 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:1 Арда Карджали - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Славия София 0:2 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Арда Карджали 1:1 Локомотив Пловдив - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Локомотив София 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 0:1 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Ботев Враца 0:0

Результаты матчей

Будучность Подгорица
ЦСКА-1948

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Будучность Подгорица
ЦСКА-1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Reyan Daskalov получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Брнович Милош получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Иванович Игор получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 109
Будучность Подгорица 64.2% (70)
X 24.8% (27)
ЦСКА-1948 11% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Будучность Подгорица
Ничья
ЦСКА-1948
2.55
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3.20
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Где смотреть матч Будучность Подгорица 0:0 ЦСКА-1948 онлайн

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Прогнозы на матч Будучность Подгорица 0:0 ЦСКА-1948

Исход игры
Будучность Подгорица
64.5% (71)
Ничья
24.5% (27)
ЦСКА-1948
10.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
42.99% (46)
Меньше
57.01% (61)
Обе команды забьют
Да
65.42% (70)
Нет
34.58% (37)
Популярный счёт
2:1 Будучность Подгорица
30% (33)
1:0 Будучность Подгорица
22.7% (25)
1:1 Ничья
21.8% (24)
2:0 Будучность Подгорица
7.3% (8)
1:2 ЦСКА-1948
5.5% (6)
3:1 Будучность Подгорица
1.8% (2)
0:1 ЦСКА-1948
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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Будучность Подгорица
ЦСКА-1948
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