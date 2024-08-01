Тур: 2. Стадион: Под Горицом.
0:0
Перерыв
0'
28' Желтая карточкаИванович Игор
31' Желтая карточкаБрнович Милош
40' Желтая карточкаReyan Daskalov
Ход матча
28'
31'
40'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
18
Грбич
Петар
19
Фуртадо
Стив
7
Thalis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Грбич ПетарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Аджич ВладанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бойович ИванНападающий
- Нападающий
-
-
24 Andrej Camaj
-
-
-
Главный тренер: Ivan Brnovic
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фуртадо СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ThalisПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
57 Нтумба ЛевиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Рапнул ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Emil Tsenov
-
25 Jeka
-
-
61 Octavio I
-
Главный тренер: Valentin Iliev
История личных встреч
Будучность Подгорица
ЦСКА-1948
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Будучность Подгорица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванович Игор
|1
|0.25
|Гривич Драган
|1
|0.25
|Перишич Владимир
|1
|0.25
|Грбич Петар
|0
|0
|Брнович Милош
|0
|0
ЦСКА-1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карагерен Бирсент
|1
|0.5
|Simeon Vasilev
|0
|0
Карточки
Будучность Подгорица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванович Игор
|2
|0
|Гашевич Огнен
|2
|0
|Брнович Милош
|2
|0
|Andrija Bulatovic
|1
|0
|Andrej Camaj
|1
|0
|Lazar Savovic
|1
|0
ЦСКА-1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Reyan Daskalov
|1
|0
|Пишчевич Неделько
|1
|0
Результаты матчей
Будучность Подгорица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЦСКА-1948
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Будучность Подгорица
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ЦСКА-1948
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Будучность Подгорица
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ЦСКА-1948
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Будучность Подгорица
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ЦСКА-1948 - Будучность Подгорица 1:0 Будучность Подгорица - Малишева 3:0 Малишева - Будучность Подгорица 1:0 Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2
Петровац - Будучность Подгорица 3:1 Будучность Подгорица - Морнар 0:1 Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 2:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 0:4 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 2:2 Езеро Плав - Будучность Подгорица 3:1 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - ОФК Младост Донья Горица 1:2 Будучность Подгорица - Петровац 2:0 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 6:0 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Езеро Плав 0:1
ЦСКА-1948
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
ЦСКА-1948 - Спартак Варна 2:2 ЦСКА-1948 - Будучность Подгорица 1:0 Черно Море - ЦСКА-1948 0:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0
Белтинци - ЦСКА-1948 1:4 Динамо Загреб - ЦСКА-1948 6:2 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Марибор - ЦСКА-1948 2:1 ЦСКА София - ЦСКА-1948 0:2 Славия София - ЦСКА-1948 0:2 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:1 Арда Карджали - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Славия София 0:2 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Арда Карджали 1:1 Локомотив Пловдив - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Локомотив София 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 0:1 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Ботев Враца 0:0
Результаты матчей
Будучность Подгорица
ЦСКА-1948
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Будучность Подгорица
ЦСКА-1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч Будучность Подгорица 0:0 ЦСКА-1948
Исход игры
Будучность Подгорица
64.5% (71)
Ничья
24.5% (27)
ЦСКА-1948
10.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
42.99% (46)
Меньше
57.01% (61)
Обе команды забьют
Да
65.42% (70)
Нет
34.58% (37)
Популярный счёт
2:1 Будучность Подгорица
30% (33)
1:0 Будучность Подгорица
22.7% (25)
1:1 Ничья
21.8% (24)
2:0 Будучность Подгорица
7.3% (8)
1:2 ЦСКА-1948
5.5% (6)
3:1 Будучность Подгорица
1.8% (2)
0:1 ЦСКА-1948
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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