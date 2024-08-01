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Тур: 2. Стадион: .
Будучность Подгорица
1:1
Итог доп. времени
ЦСКА-1948
0'
28' Желтая карточка
Иванович Игор
31' Желтая карточка
Брнович Милош
40' Желтая карточка
Reyan Daskalov
52' Желтая карточка
Thalis
59' Желтая карточка
Аджич Владан
1:0
65' Гол
Перишич Владимир
71' Желтая карточка
Гривич Драган
76' Желтая карточка
Бойович Иван
1:1
102' Гол
Jeka
104' Желтая карточка
Jeka
113' Желтая карточка
Кирилов Радослав

Ход матча

28'
Иванович Игор
 
31'
Брнович Милош
 
40'
 
Reyan Daskalov
46'
Аджич Владан
Adnan Orahovac
 
46'
Перишич Владимир
Грбич Петар
 
52'
 
Thalis
57'
 
Ндиффон Пьер-Даниэль
Simeon Vasilev
59'
Аджич Владан
 
60'
Бойович Иван
Ivan Bulatovic
 
65'
Перишич Владимир
(Вукотич Милан)
1:0
71'
Гривич Драган
 
73'
 
Cassiano Bouzon
Карагерен Бирсент
73'
 
Emil Tsenov
Бидунга Райан
76'
Бойович Иван
 
82'
Stefan Djukanovic
Иванович Игор
 
88'
Миркович Лука
Andrija Bulatovic
 
90'
 
Jeka
Илиевски Марио
102'
1:1
Jeka
(Cassiano Bouzon)
104'
 
Jeka
106'
 
Octavio I
Пишчевич Неделько
107'
Саркич Оливер
Брнович Милош
 
113'
 
Кирилов Радослав
115'
 
Рапнул Том
Thalis

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 9
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 18
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 110
Будучность Подгорица 64.5% (71)
X 24.5% (27)
ЦСКА-1948 10.9% (12)
Все прогнозы
1
Миятович
Милан
3
Гривич
Драган
55
Adnan
Orahovac
5
Сериков
Илья
15
Гашевич
Огнен
30
Andrija
Bulatovic
10
Вукотич
Милан
14
Брнович
Милош
7
Иванович
Игор
11
Ivan
Bulatovic
18
Грбич
Петар
1
Petar
Marinov
19
Фуртадо
Стив
14
Teodor
Ivanov
91
Бидунга
Райан
15
Simeon
Vasilev
22
Reyan
Daskalov
28
Пишчевич
Неделько
9
Карагерен
Бирсент
7
Thalis
10
Кирилов
Радослав
40
Илиевски
Марио
Будучность Подгорица
4-3-3
ЦСКА-1948
4-2-3-1

История личных встреч

Будучность Подгорица
ЦСКА-1948

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Будучность Подгорица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перишич Владимир 2 0.5
Иванович Игор 1 0.25
Гривич Драган 1 0.25
Грбич Петар 0 0
Брнович Милош 0 0
Вукотич Милан 0 0
ЦСКА-1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карагерен Бирсент 1 0.5
Jeka 1 0.5
Simeon Vasilev 0 0
Cassiano Bouzon 0 0

Карточки

Будучность Подгорица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванович Игор 2 0
Гашевич Огнен 2 0
Брнович Милош 2 0
Гривич Драган 1 0
Аджич Владан 1 0
Бойович Иван 1 0
Andrija Bulatovic 1 0
Andrej Camaj 1 0
Lazar Savovic 1 0
ЦСКА-1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кирилов Радослав 1 0
Reyan Daskalov 1 0
Thalis 1 0
Jeka 1 0
Пишчевич Неделько 1 0

Результаты матчей

Будучность Подгорица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ЦСКА-1948
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Будучность Подгорица
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ЦСКА-1948
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Будучность Подгорица
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
ЦСКА-1948
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Будучность Подгорица
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ЦСКА-1948 - Будучность Подгорица 1:0 Будучность Подгорица - Малишева 3:0 Малишева - Будучность Подгорица 1:0 Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2
Петровац - Будучность Подгорица 3:1 Будучность Подгорица - Морнар 0:1 Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 2:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 0:4 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 2:2 Езеро Плав - Будучность Подгорица 3:1 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - ОФК Младост Донья Горица 1:2 Будучность Подгорица - Петровац 2:0 Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 6:0 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Езеро Плав 0:1
ЦСКА-1948
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
ЦСКА-1948 - Спартак Варна 2:2 ЦСКА-1948 - Будучность Подгорица 1:0 Черно Море - ЦСКА-1948 0:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0
Белтинци - ЦСКА-1948 1:4 Динамо Загреб - ЦСКА-1948 6:2 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Марибор - ЦСКА-1948 2:1 ЦСКА София - ЦСКА-1948 0:2 Славия София - ЦСКА-1948 0:2 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:1 Арда Карджали - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Славия София 0:2 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Арда Карджали 1:1 Локомотив Пловдив - ЦСКА-1948 1:1 ЦСКА-1948 - Локомотив София 2:1 ЦСКА-1948 - Лудогорец 0:1 Ботев Пловдив - ЦСКА-1948 0:0 ЦСКА-1948 - Ботев Враца 0:0

Результаты матчей

Будучность Подгорица
ЦСКА-1948

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Будучность Подгорица
ЦСКА-1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • 102'
    Cassiano Bouzon сделал результативную передачу.
  • 102'
    ГОООООЛ - Jeka забивает
  • 91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Adnan Orahovac уходит с поля. Аджич Владан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Reyan Daskalov получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Брнович Милош получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Иванович Игор получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Будучность Подгорица 64.5% (71)
    X 24.5% (27)
    ЦСКА-1948 10.9% (12)
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    Прогнозы на матч Будучность Подгорица 1:1 ЦСКА-1948

    Исход игры
    Будучность Подгорица
    64.5% (71)
    Ничья
    24.5% (27)
    ЦСКА-1948
    10.9% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.99% (46)
    Меньше
    57.01% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    65.42% (70)
    Нет
    34.58% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Будучность Подгорица
    30% (33)
    1:0 Будучность Подгорица
    22.7% (25)
    1:1 Ничья
    21.8% (24)
    2:0 Будучность Подгорица
    7.3% (8)
    1:2 ЦСКА-1948
    5.5% (6)
    3:1 Будучность Подгорица
    1.8% (2)
    0:1 ЦСКА-1948
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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