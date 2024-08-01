☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 2. Стадион: .
Партизани
0:0
Конец матча
Иберия 1999
0'
2' Желтая карточка
Зека Агим
10' Желтая карточка
Бухелай Пауло
35' Желтая карточка
Згуро Вангьел
59' Желтая карточка
Giorgi Jgerenaia
72' Желтая карточка
Капанадзе Цотне
90' Желтая карточка
Gizo Mamageishvili
90' Желтая карточка
Гуйе Магетте
90'+8

Ход матча

2'
Зека Агим
 
10'
Бухелай Пауло
 
22'
Redon Ismaili
Таипи Гьелбрим
 
35'
Згуро Вангьел
 
59'
 
Giorgi Jgerenaia
60'
Oresti Rifa
Зека Агим
 
63'
 
Мамагейшвили Отар
Кохреидзе Георгий
64'
 
Cheikne Sylla
Сихарулидзе Ираклий
69'
Бинцука Кокси
Мехмети Аднард
 
72'
 
Капанадзе Цотне
79'
 
Saba Mamatsashvili
Табатадзе Юри
90'
 
Gizo Mamageishvili
90'
 
Nikoloz Dadiani
Кардава Бакар
90'
Гуйе Магетте
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 108
Партизани 92.6% (100)
X 4.6% (5)
Иберия 1999 2.8% (3)
Все прогнозы
60
Кирко
Пано
5
Битычи
Алтын
34
Сембен
Салиу
33
Згуро
Вангьел
7
Мехмети
Аднард
26
Бухелай
Пауло
27
Таипи
Гьелбрим
14
Гуйе
Магетте
11
Зека
Агим
22
Кара
Теди
90
Мба
Кристиан
31
Макаридзе
Георгий
2
Капанадзе
Цотне
24
Агьяква
Дерек
4
Giorgi
Jgerenaia
16
Джинджолава
Джемали-Георгий
8
Кардава
Бакар
10
Кохреидзе
Георгий
5
Ноникашвили
Шота
22
Табатадзе
Юри
18
Сихарулидзе
Ираклий
11
Gizo
Mamageishvili
Партизани
3-4-2-1
Иберия 1999
4-3-3

История личных встреч

Партизани
Иберия 1999

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛК
2:0
ЛК
0:1
ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Партизани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муратай Валентино 1 0.25
Кара Теди 1 0.25
Кеко Альберс 1 0.25
Хадрой Энди 0 0
Иберия 1999
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cheikne Sylla 1 0.5
Ноникашвили Шота 1 (1) 0.5
Джинджолава Джемали-Георгий 0 0

Карточки

Партизани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуйе Магетте 3 0
Ррапай Аринальдо 1 1
Зека Агим 2 0
Згуро Вангьел 1 0
Кара Теди 1 0
Мехмети Аднард 1 0
Мба Кристиан 1 0
Бухелай Пауло 1 0
Бинцука Кокси 1 0
Битычи Алтын 1 0
Иберия 1999
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gizo Mamageishvili 2 0
Кохреидзе Георгий 1 0
Giorgi Jgerenaia 1 0
Ноникашвили Шота 1 0
Капанадзе Цотне 1 0

Результаты матчей

Партизани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Иберия 1999
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Партизани
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Иберия 1999
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Партизани
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Иберия 1999
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Партизани
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Иберия 1999 - Партизани 2:0 Марсашлокк - Партизани 1:2 Партизани - Марсашлокк 1:1 Партизани - Шкендия 2:1
Партизани - КФ Лапи 0:0 Партизани - Струга Трим-Лум 0:1 Партизани - Эгнатия 0:1 Партизани - Скендербеу 1:0 Партизани - Эрзени 4:0 Кукес - Партизани 0:1 Партизани - Скендербеу 1:0 Тирана - Партизани 1:2 Партизани - Динамо Тирана 2:0 Эгнатия - Партизани 2:1 Партизани - Влазния Шкодер 0:0 Лачи - Партизани 1:1 Теута - Партизани 1:0 Эрзени - Партизани 0:4 Партизани - Кукес 0:1 Партизани - Кукес 3:0
Иберия 1999
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Иберия 1999 - Партизани 2:0 Иберия 1999 - Самгурали Цхалтубо 1:2 Гагра - Иберия 1999 4:0 Иберия 1999 - Колхети Поти 0:2
Динамо Батуми - Иберия 1999 2:3 Иберия 1999 - Дила 1:4 Динамо Тбилиси - Иберия 1999 1:0 Самтредия - Иберия 1999 0:3 Иберия 1999 - Торпедо Кутаиси 3:3 Телави - Иберия 1999 0:3 Самгурали Цхалтубо - Иберия 1999 2:3 Иберия 1999 - Гагра 3:1 Колхети Поти - Иберия 1999 1:2 Иберия 1999 - Динамо Батуми 3:0 Дила - Иберия 1999 3:1 Иберия 1999 - Динамо Тбилиси 1:0 Иберия 1999 - Самтредия 2:2 Торпедо Кутаиси - Иберия 1999 2:3 Иберия 1999 - Телави 1:0 Иберия 1999 - Гареджи Сагареджо 5:2

Результаты матчей

Партизани
Иберия 1999

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Партизани
Иберия 1999

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5
1
1

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Згуро Вангьел получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Таипи Гьелбрим уходит с поля. Redon Ismaili выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 10'
      Бухелай Пауло получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Зека Агим получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elbasan Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Партизани 92.6% (100)
    X 4.6% (5)
    Иберия 1999 2.8% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Партизани 0:0 Иберия 1999 онлайн

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    Прогнозы на матч Партизани 0:0 Иберия 1999

    Исход игры
    Партизани
    92.6% (100)
    Ничья
    4.6% (5)
    Иберия 1999
    2.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.77% (57)
    Меньше
    46.23% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    54.72% (58)
    Нет
    45.28% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Партизани
    43.5% (47)
    1:0 Партизани
    30.6% (33)
    2:0 Партизани
    11.1% (12)
    1:1 Ничья
    3.7% (4)
    1:2 Иберия 1999
    2.8% (3)
    3:0 Партизани
    2.8% (3)
    3:1 Партизани
    1.9% (2)
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