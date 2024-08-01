Тур: 2. Стадион: Эльбасан Арена.
0:0
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаЗека Агим
10' Желтая карточкаБухелай Пауло
35' Желтая карточкаЗгуро Вангьел
59' Желтая карточкаGiorgi Jgerenaia
72' Желтая карточкаКапанадзе Цотне
90' Желтая карточкаGizo Mamageishvili
90' Желтая карточкаГуйе Магетте
90'+8
Ход матча
2'
10'
35'
59'
60'
72'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
11 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
60
Кирко
Пано
34
Сембен
Салиу
14
Гуйе
Магетте
11
Зека
Агим
22
Кара
Теди
90
Мба
Кристиан
- Основной состав
-
60 Кирко ПаноВратарь
- Защитник
-
34 Сембен СалиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гуйе МагеттеПолузащитник
-
11 Зека АгимПолузащитник
-
22 Кара ТедиПолузащитник
-
90 Мба КристианНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ходжа АлбанВратарь
- Защитник
-
10 Кеко АльберсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
28 Oresti Rifa
-
Главный тренер: Шехи Оргес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коргалидзе Леван
История личных встреч
Партизани
Иберия 1999
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Партизани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муратай Валентино
|1
|0.25
|Кара Теди
|1
|0.25
|Кеко Альберс
|1
|0.25
|Хадрой Энди
|0
|0
Иберия 1999
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cheikne Sylla
|1
|0.5
|Ноникашвили Шота
|1 (1)
|0.5
|Джинджолава Джемали-Георгий
|0
|0
Карточки
Партизани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуйе Магетте
|3
|0
|Ррапай Аринальдо
|1
|1
|Зека Агим
|2
|0
|Згуро Вангьел
|1
|0
|Кара Теди
|1
|0
|Мехмети Аднард
|1
|0
|Мба Кристиан
|1
|0
|Бухелай Пауло
|1
|0
|Бинцука Кокси
|1
|0
|Битычи Алтын
|1
|0
Иберия 1999
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gizo Mamageishvili
|2
|0
|Кохреидзе Георгий
|1
|0
|Giorgi Jgerenaia
|1
|0
|Ноникашвили Шота
|1
|0
|Капанадзе Цотне
|1
|0
Результаты матчей
Партизани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Иберия 1999
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Партизани
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Иберия 1999
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Партизани
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Иберия 1999
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Партизани
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Иберия 1999 - Партизани 2:0 Марсашлокк - Партизани 1:2 Партизани - Марсашлокк 1:1 Партизани - Шкендия 2:1
Партизани - КФ Лапи 0:0 Партизани - Струга Трим-Лум 0:1 Партизани - Эгнатия 0:1 Партизани - Скендербеу 1:0 Партизани - Эрзени 4:0 Кукес - Партизани 0:1 Партизани - Скендербеу 1:0 Тирана - Партизани 1:2 Партизани - Динамо Тирана 2:0 Эгнатия - Партизани 2:1 Партизани - Влазния Шкодер 0:0 Лачи - Партизани 1:1 Теута - Партизани 1:0 Эрзени - Партизани 0:4 Партизани - Кукес 0:1 Партизани - Кукес 3:0
Иберия 1999
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Иберия 1999 - Партизани 2:0 Иберия 1999 - Самгурали Цхалтубо 1:2 Гагра - Иберия 1999 4:0 Иберия 1999 - Колхети Поти 0:2
Динамо Батуми - Иберия 1999 2:3 Иберия 1999 - Дила 1:4 Динамо Тбилиси - Иберия 1999 1:0 Самтредия - Иберия 1999 0:3 Иберия 1999 - Торпедо Кутаиси 3:3 Телави - Иберия 1999 0:3 Самгурали Цхалтубо - Иберия 1999 2:3 Иберия 1999 - Гагра 3:1 Колхети Поти - Иберия 1999 1:2 Иберия 1999 - Динамо Батуми 3:0 Дила - Иберия 1999 3:1 Иберия 1999 - Динамо Тбилиси 1:0 Иберия 1999 - Самтредия 2:2 Торпедо Кутаиси - Иберия 1999 2:3 Иберия 1999 - Телави 1:0 Иберия 1999 - Гареджи Сагареджо 5:2
Результаты матчей
Партизани
Иберия 1999
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Партизани
Иберия 1999
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
13
11
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч Партизани 0:0 Иберия 1999
Исход игры
Партизани
92.6% (100)
Ничья
4.6% (5)
Иберия 1999
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.77% (57)
Меньше
46.23% (49)
Обе команды забьют
Да
54.72% (58)
Нет
45.28% (48)
Популярный счёт
2:1 Партизани
43.5% (47)
1:0 Партизани
30.6% (33)
2:0 Партизани
11.1% (12)
1:1 Ничья
3.7% (4)
1:2 Иберия 1999
2.8% (3)
3:0 Партизани
2.8% (3)
3:1 Партизани
1.9% (2)
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