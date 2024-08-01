Тур: 2. Стадион: Ружевица.
0'
1:0
12' ГолПетрович Деян
49' Желтая карточкаБуш Сержиу
74' Желтая карточкаПосавец Йосип
75' Желтая карточкаПашалич Марко
1:0
76' Не забитый пенальтиБуш Сержиу
78' Желтая карточкаГалешич Нико
90' Желтая карточкаAntonio Manolache
90' Желтая карточкаStefan Lefter
90'+13
Ход матча
12'
1:0
49'
74'
75'
76'
1:0
78'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
28
Смолчич
Иван
10
Фрук
Тони
11
Роджер
VII
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Смолчич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фрук ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Noel Jakac
-
27 Simun Butic
-
29 Andro Babic
-
Главный тренер: Жейко Сопич
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Роджер VIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Кэрэруш ИонПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
27 Lucas Campan
-
-
Главный тренер: Флорин Санду Максим
История личных встреч
Риека
Хунедоара
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Риека
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрович Деян
|1
|0.5
|Иванович Франьо
|0
|0
Хунедоара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Риека
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Посавец Йосип
|1
|0
|Пашалич Марко
|1
|0
|Галешич Нико
|1
|0
Хунедоара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буш Сержиу
|2
|0
|Хрездац Денис
|1
|0
|Antonio Manolache
|1
|0
|Viorel Lica
|1
|0
|Stefan Lefter
|1
|0
Результаты матчей
Риека
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хунедоара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
0
0
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хунедоара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Риека
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хунедоара
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Риека
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хунедоара - Риека 0:0 Риека - Триглав Крань 1:1 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Риека - Карлсруэ 0:1
Риека - Ньиредьхаза 3:1 Приморье - Риека 1:7 Риека - Копер 1:0 Риека - Славен 4:0 Риека - Динамо Загреб 1:3 Осиек - Риека 2:0 Динамо Загреб - Риека 0:0 Вараждин - Риека 3:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Локомотива Загреб - Риека 3:1 Риека - ХНК Горица 3:0 Истра 1961 - Риека 0:2 Риека - Хайдук 1:0 Локомотива Загреб - Риека 0:1 Рудеш - Риека 0:3 Славен - Риека 0:1
Хунедоара
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хунедоара - Риека 0:0 Хунедоара - Пакш 0:2 Пакш - Хунедоара 0:4 ФКСБ - Хунедоара 3:0
Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0 Целе - Хунедоара 2:0 Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Миовени - Хунедоара 3:1 Хунедоара - Чиксереда Меркуря-Чук 3:1 Униря Слобозия - Хунедоара 1:0 Хунедоара - Виторул Селимбар 3:1 Глория Бузау - Хунедоара 2:2 Хунедоара - Миовени 2:0 Хунедоара - Волунтари 3:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Хунедоара 2:1 Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Виторул Селимбар - Хунедоара 0:0 Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Хунедоара - Глория Бузау 1:1 Униря Слобозия - Хунедоара 3:1
Результаты матчей
Риека
Хунедоара
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Риека
Хунедоара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
13
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (1)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Marius Lupu
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Хунедоара
|Буш Сержиу
|2
|Пакш
|Akos Kinyik
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Риека 1:0 Хунедоара
Исход игры
Риека
97.3% (108)
Ничья
1.8% (2)
Хунедоара
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
22.43% (24)
Меньше
77.57% (83)
Обе команды забьют
Да
19.63% (21)
Нет
80.37% (86)
Популярный счёт
2:0 Риека
48.6% (54)
1:0 Риека
24.3% (27)
2:1 Риека
16.2% (18)
3:0 Риека
3.6% (4)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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