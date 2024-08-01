☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Риека
1:0
Конец матча
Хунедоара
0'
1:0
12' Гол
Петрович Деян
49' Желтая карточка
Буш Сержиу
74' Желтая карточка
Посавец Йосип
75' Желтая карточка
Пашалич Марко
1:0
76' Не забитый пенальти
Буш Сержиу
78' Желтая карточка
Галешич Нико
90' Желтая карточка
Antonio Manolache
90' Желтая карточка
Stefan Lefter
90'+13

Ход матча

12'
Петрович Деян
(Иванович Франьо)
1:0
46'
 
Antonio Bradu
Велисар Михай
49'
 
Буш Сержиу
53'
Посавец Йосип
Зломислич Мартин
 
72'
Богожевич Бруно
Фрук Тони
 
73'
Банда Эммануэль
Селахи Линдон
 
74'
Посавец Йосип
 
75'
Пашалич Марко
 
76'
1:0
Буш Сержиу
78'
Галешич Нико
 
85'
 
Кэрэруш Ион
Хрездац Денис
89'
Майсторович Анте
Янкович Нико
 
90'
 
Antonio Manolache
90'
 
Буш Сержиу
90'
 
Stefan Lefter
90'
 
Lucas Campan
Уббинк Корнелис
90'
 
Andrei Herghelegiu

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 111
Риека 97.3% (108)
X 1.8% (2)
Хунедоара 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Зломислич
Мартин
28
Смолчич
Иван
5
Галешич
Нико
6
Раделич
Степан
32
Кабрая
Марьян
18
Селахи
Линдон
87
Пашалич
Марко
8
Петрович
Деян
10
Фрук
Тони
4
Янкович
Нико
11
Иванович
Франьо
12
Stefan
Lefter
10
Някша
Александру
6
Viorel
Lica
30
Antonio
Manolache
98
Велисар
Михай
11
Роджер
VII
97
Хрездац
Денис
31
Уббинк
Корнелис
7
Marius
Lupu
9
Буш
Сержиу
19
Daniel
Pirvulescu
Риека
4-1-4-1
Хунедоара
4-3-3

История личных встреч

Риека
Хунедоара

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Риека
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрович Деян 1 0.5
Иванович Франьо 0 0
Хунедоара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Риека
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Посавец Йосип 1 0
Пашалич Марко 1 0
Галешич Нико 1 0
Хунедоара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буш Сержиу 2 0
Хрездац Денис 1 0
Antonio Manolache 1 0
Viorel Lica 1 0
Stefan Lefter 1 0

Результаты матчей

Риека
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хунедоара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
0
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хунедоара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Риека
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хунедоара
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Риека
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хунедоара - Риека 0:0 Риека - Триглав Крань 1:1 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Риека - Карлсруэ 0:1
Риека - Ньиредьхаза 3:1 Приморье - Риека 1:7 Риека - Копер 1:0 Риека - Славен 4:0 Риека - Динамо Загреб 1:3 Осиек - Риека 2:0 Динамо Загреб - Риека 0:0 Вараждин - Риека 3:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Локомотива Загреб - Риека 3:1 Риека - ХНК Горица 3:0 Истра 1961 - Риека 0:2 Риека - Хайдук 1:0 Локомотива Загреб - Риека 0:1 Рудеш - Риека 0:3 Славен - Риека 0:1
Хунедоара
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хунедоара - Риека 0:0 Хунедоара - Пакш 0:2 Пакш - Хунедоара 0:4 ФКСБ - Хунедоара 3:0
Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0 Целе - Хунедоара 2:0 Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Миовени - Хунедоара 3:1 Хунедоара - Чиксереда Меркуря-Чук 3:1 Униря Слобозия - Хунедоара 1:0 Хунедоара - Виторул Селимбар 3:1 Глория Бузау - Хунедоара 2:2 Хунедоара - Миовени 2:0 Хунедоара - Волунтари 3:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Хунедоара 2:1 Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Виторул Селимбар - Хунедоара 0:0 Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Хунедоара - Глория Бузау 1:1 Униря Слобозия - Хунедоара 3:1

Результаты матчей

Риека
Хунедоара

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Риека
Хунедоара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
3

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Хунедоара Буш Сержиу 2
Пакш Akos Kinyik 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Велисар Михай уходит с поля. Antonio Bradu выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 12'
      Иванович Франьо сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Петрович Деян бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rujevica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Риека 97.3% (108)
    X 1.8% (2)
    Хунедоара 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Риека 1:0 Хунедоара онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Риека 1:0 Хунедоара

    Исход игры
    Риека
    97.3% (108)
    Ничья
    1.8% (2)
    Хунедоара
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.43% (24)
    Меньше
    77.57% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    19.63% (21)
    Нет
    80.37% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Риека
    48.6% (54)
    1:0 Риека
    24.3% (27)
    2:1 Риека
    16.2% (18)
    3:0 Риека
    3.6% (4)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный