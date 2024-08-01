☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Браво
1:3
Конец матча
Зриньски
0'
0:1
16' Гол
Мулахусейнович Нардин
1:1
21' Гол
Тучич Милан
39' Желтая карточка
Чорлука Йосип
40' Желтая карточка
Тучич Милан
1:2
66' Гол
Яковльевич Слободан
1:3
80' Гол
Млинар Франо
90' Желтая карточка
Matic Ivansek
90' Желтая карточка
90'+5

Ход матча

16'
0:1
Мулахусейнович Нардин
(Посавец Иван)
21'
Тучич Милан
(Штравс Лан)
1:1
39'
 
Чорлука Йосип
40'
Тучич Милан
 
46'
 
Малекинусич Матия
Fran Topic
60'
Поплатник Матей
Пекар Мартин
 
61'
 
Абдураими Бешарт
Посавец Иван
66'
1:2
Яковльевич Слободан
(Иванчич Антонио)
74'
 
Шунич Тони
Яковльевич Слободан
80'
1:3
Млинар Франо
81'
Victor Ntino-Emo Gidado
Станкович Якослав
 
81'
Gasper Trdin
Штравс Лан
 
87'
 
Саблиц Франко
Мулахусейнович Нардин
87'
 
Мемия Керим
Чорлука Йосип
90'
Matic Ivansek
 
90'
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 112
Браво 41.1% (46)
X 34.8% (39)
Зриньски 24.1% (27)
Все прогнозы
31
Орбанич
Матия
5
Спанринг
Марк
50
Якшич
Неманья
3
Родригеш
Мигель
24
Gasper
Jovan
17
Matic
Ivansek
20
Beno
Selan
21
Штравс
Лан
30
Станкович
Якослав
10
Пекар
Мартин
33
Тучич
Милан
35
Марко
Марич
II
6
Чорлука
Йосип
27
Яковльевич
Слободан
4
Баришич
Хрвое
91
Тичинович
Марио
8
Млинар
Франо
14
Посавец
Иван
20
Иванчич
Антонио
30
Fran
Topic
11
Мулахусейнович
Нардин
25
Чуже
Марио
Браво
4-4-2
Зриньски
4-3-3

История личных встреч

Браво
Зриньски

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Браво
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поплатник Матей 1 0.25
Якшич Неманья 1 0.25
Тучич Милан 1 0.25
Matic Ivansek 1 0.25
Штравс Лан 0 0
Tais Sabotic 0 0
Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Млинар Франо 1 0.5
Яковльевич Слободан 1 0.5
Мулахусейнович Нардин 1 0.5
Иванчич Антонио 0 0
Посавец Иван 0 0

Карточки

Браво
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тучич Милан 3 0
Штравс Лан 2 0
Спанринг Марк 2 0
Якшич Неманья 1 0
Орбанич Матия 1 0
Matic Ivansek 1 0
Beno Selan 1 0
Luka Dakic 1 0
Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чорлука Йосип 1 0

Результаты матчей

Браво
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Зриньски
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Браво
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Зриньски
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Браво
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Зриньски
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Браво
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Браво - Приморье 4:0 Зриньски - Браво 0:1 Целе - Браво 2:1 Коннас Куэй - Браво 0:2
Браво - Коннас Куэй 0:1 Браво - МТК Будапешт 0:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Браво - Партизан 2:1 Олимпия Любляна - Браво 0:1 Браво - Мура 1:1 Алюминий - Браво 1:1 Браво - Радомлье 1:1 Копер - Браво 0:0 Браво - Марибор 1:1 Целе - Браво 2:1 Браво - Домжале 1:3 Рогашка - Браво 2:0 Браво - Олимпия Любляна 1:1 Мура - Браво 1:2 Браво - Алюминий 0:0
Зриньски
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Зриньски - Браво 0:1 Зриньски - Железничар 1:0 Славен - Зриньски 2:2 Зриньски - Заря 2:1
Зриньски - Локомотива Загреб 1:3 Зриньски - Влазния Шкодер 0:1 Игман Коньич - Зриньски 1:4 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 ГОШК - Зриньски 1:4 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Зриньски - Широки Бриег 3:0 Посушье - Зриньски 0:1 Зриньски - Сараево 4:3 Слога Добой - Зриньски 0:2 Зриньски - Слога Добой 3:0 Зриньски - Вележ 1:0 Зриньски - Звьезда Бргуле 4:0 Слога Добой - Зриньски 0:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:2

Результаты матчей

Браво
Зриньски

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Браво
Зриньски

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5
1
1

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Сараево Солдо Винко 3
Браво Тучич Милан 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 112
    Браво 41.1% (46)
    X 34.8% (39)
    Зриньски 24.1% (27)
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    Прогнозы на матч Браво 1:3 Зриньски

    Исход игры
    Браво
    41.1% (46)
    Ничья
    34.8% (39)
    Зриньски
    24.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.7% (40)
    Меньше
    63.3% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    66.97% (73)
    Нет
    33.03% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.4% (34)
    1:0 Браво
    21.4% (24)
    2:1 Браво
    17% (19)
    1:2 Зриньски
    11.6% (13)
    0:1 Зриньски
    6.3% (7)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    1:3 Зриньски
    2.7% (3)
    0:2 Зриньски
    1.8% (2)
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