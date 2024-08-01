Тур: 2. Стадион: Siska Sports Park.
0'
0:1
16' ГолМулахусейнович Нардин
1:1
21' ГолТучич Милан
39' Желтая карточкаЧорлука Йосип
40' Желтая карточкаТучич Милан
1:2
66' ГолЯковльевич Слободан
1:3
80' ГолМлинар Франо
90' Желтая карточкаMatic Ivansek
90'+5
Ход матча
16'
21'
1:1
39'
40'
66'
80'
1:3
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 6
-
1 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
24
Gasper
Jovan
20
Beno
Selan
21
Штравс
Лан
10
Пекар
Мартин
33
Тучич
Милан
14
Посавец
Иван
30
Fran
Topic
25
Чуже
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Gasper JovanЗащитник
- Полузащитник
-
20 Beno SelanПолузащитник
-
21 Штравс ЛанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пекар МартинНападающий
-
33 Тучич МиланНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ликар УрошВратарь
- Нападающий
-
23 Kevin Benkic
-
-
12 Luka Dakic
-
25 Tais Sabotic
-
66 Lan Hribar
-
-
-
26 Vid Hojc
-
Главный тренер: Ales Arnol
- Основной состав
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Посавец ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Fran TopicНападающий
- Нападающий
-
25 Чуже МариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Мамич ПетарЗащитник
-
44 Шунич ТониЗащитник
-
50 Мемия КеримЗащитник
-
70 Магдич МаринЗащитник
-
10 Киш ТомиславПолузащитник
-
19 Рамич ТарикПолузащитник
-
21 Савич ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марио Иванкович
История личных встреч
Браво
Зриньски
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Браво
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поплатник Матей
|1
|0.25
|Якшич Неманья
|1
|0.25
|Тучич Милан
|1
|0.25
|Matic Ivansek
|1
|0.25
|Штравс Лан
|0
|0
|Tais Sabotic
|0
|0
Зриньски
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Млинар Франо
|1
|0.5
|Яковльевич Слободан
|1
|0.5
|Мулахусейнович Нардин
|1
|0.5
|Иванчич Антонио
|0
|0
|Посавец Иван
|0
|0
Карточки
Браво
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тучич Милан
|3
|0
|Штравс Лан
|2
|0
|Спанринг Марк
|2
|0
|Якшич Неманья
|1
|0
|Орбанич Матия
|1
|0
|Matic Ivansek
|1
|0
|Beno Selan
|1
|0
|Luka Dakic
|1
|0
Зриньски
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чорлука Йосип
|1
|0
Результаты матчей
Браво
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Зриньски
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Браво
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Зриньски
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Браво
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Зриньски
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Браво
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Браво - Приморье 4:0 Зриньски - Браво 0:1 Целе - Браво 2:1 Коннас Куэй - Браво 0:2
Браво - Коннас Куэй 0:1 Браво - МТК Будапешт 0:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Браво - Партизан 2:1 Олимпия Любляна - Браво 0:1 Браво - Мура 1:1 Алюминий - Браво 1:1 Браво - Радомлье 1:1 Копер - Браво 0:0 Браво - Марибор 1:1 Целе - Браво 2:1 Браво - Домжале 1:3 Рогашка - Браво 2:0 Браво - Олимпия Любляна 1:1 Мура - Браво 1:2 Браво - Алюминий 0:0
Зриньски
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Зриньски - Браво 0:1 Зриньски - Железничар 1:0 Славен - Зриньски 2:2 Зриньски - Заря 2:1
Зриньски - Локомотива Загреб 1:3 Зриньски - Влазния Шкодер 0:1 Игман Коньич - Зриньски 1:4 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Зриньски - Тузла Сити 4:0 ГОШК - Зриньски 1:4 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Зриньски - Широки Бриег 3:0 Посушье - Зриньски 0:1 Зриньски - Сараево 4:3 Слога Добой - Зриньски 0:2 Зриньски - Слога Добой 3:0 Зриньски - Вележ 1:0 Зриньски - Звьезда Бргуле 4:0 Слога Добой - Зриньски 0:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:2
Результаты матчей
Браво
Зриньски
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Браво
Зриньски
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
13
11
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Браво
|Тучич Милан
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
Прогнозы на матч Браво 1:3 Зриньски
Исход игры
Браво
41.1% (46)
Ничья
34.8% (39)
Зриньски
24.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
36.7% (40)
Меньше
63.3% (69)
Обе команды забьют
Да
66.97% (73)
Нет
33.03% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (34)
1:0 Браво
21.4% (24)
2:1 Браво
17% (19)
1:2 Зриньски
11.6% (13)
0:1 Зриньски
6.3% (7)
2:2 Ничья
3.6% (4)
1:3 Зриньски
2.7% (3)
0:2 Зриньски
1.8% (2)
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