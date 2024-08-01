Тур: 2. Стадион: имени Рамаза Шенгелия.
1:2
Конец матча
0'
0:1
25' ГолСтемпиньски Мариуш
45' Желтая карточкаПанайоту Николас
1:1
47' ГолЯнсане Момо
57' Желтая карточкаХаммас Амин
61' Желтая карточкаХаралампус Харалампос
66' Желтая карточкаЯнсане Момо
79' Желтая карточкаTsotne Patsatsia
1:2
81' ПенальтиСемедо Вилли
90'+4
Ход матча
25'
45'
47'
1:1
57'
66'
79'
81'
1:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 7
-
3 Угловые 8
-
3 Офсайды 5
-
16 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
31
Кляич
Филип
12
Сахо
Мамаду
14
Перес
Фелипе
19
Янсане
Момо
24
Хаммас
Амин
20
Марич
Матео
21
Симич
Велько
- Основной состав
-
31 Кляич ФилипВратарь
- Защитник
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перес ФелипеПолузащитник
- Нападающий
-
19 Янсане МомоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 ЖоржиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кин Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Полузащитник
-
20 Марич МатеоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Бакич ДушанНападающий
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
Торпедо Кутаиси
Омония Никосия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Кутаиси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янсане Момо
|2
|0.5
|Йонсен Бьорн
|1
|0.25
|Мчедлишвили Георгий
|0
|0
|Warley Leandro
|0
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулибали Сену
|2
|1
|Семедо Вилли
|1 (1)
|0.5
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.5
|Эвандро Коста
|1
|0.5
Карточки
Торпедо Кутаиси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гигаури Мераб
|2
|0
|Ауро Альваро
|2
|0
|Янсане Момо
|2
|0
|Нинкович Никола
|1
|0
|Сандохадзе Ника
|1
|0
|Йонсен Бьорн
|1
|0
|Монтейру Педру
|1
|0
|Мчедлишвили Георгий
|1
|0
|Tsotne Patsatsia
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаммас Амин
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Кулибали Сену
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Торпедо Кутаиси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Омония Никосия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Торпедо Кутаиси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Омония Никосия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Кутаиси
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Тирана - Торпедо Кутаиси 0:1 Торпедо Кутаиси - Тирана 1:1 Торпедо Кутаиси - Телави 1:0
Самгурали Цхалтубо - Торпедо Кутаиси 1:3 Торпедо Кутаиси - Гагра 2:1 Колхети Поти - Торпедо Кутаиси 2:5 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 1:0 Дила - Торпедо Кутаиси 1:1 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 0:0 Иберия 1999 - Торпедо Кутаиси 3:3 Самтредия - Торпедо Кутаиси 0:0 Телави - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Самгурали Цхалтубо 3:1 Гагра - Торпедо Кутаиси 0:1 Торпедо Кутаиси - Колхети Поти 3:2 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 3:2 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 1:0 Торпедо Кутаиси - Иберия 1999 2:3
Омония Никосия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0
Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Отеллос 1:0
Результаты матчей
Торпедо Кутаиси
Омония Никосия
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Торпедо Кутаиси
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч Торпедо Кутаиси 1:2 Омония Никосия
Исход игры
Торпедо Кутаиси
48.6% (52)
Ничья
36.4% (39)
Омония Никосия
15% (16)
Тотал 2.5
Больше
43.81% (46)
Меньше
56.19% (59)
Обе команды забьют
Да
75.24% (79)
Нет
24.76% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.8% (34)
2:1 Торпедо Кутаиси
28% (30)
1:0 Торпедо Кутаиси
13.1% (14)
1:2 Омония Никосия
6.5% (7)
2:2 Ничья
4.7% (5)
0:1 Омония Никосия
4.7% (5)
2:0 Торпедо Кутаиси
3.7% (4)
3:1 Торпедо Кутаиси
1.9% (2)
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