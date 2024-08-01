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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Торпедо Кутаиси
1:2
Конец матча
Омония Никосия
0'
0:1
25' Гол
Стемпиньски Мариуш
45' Желтая карточка
Панайоту Николас
1:1
47' Гол
Янсане Момо
57' Желтая карточка
Хаммас Амин
61' Желтая карточка
Харалампус Харалампос
66' Желтая карточка
Янсане Момо
79' Желтая карточка
Tsotne Patsatsia
1:2
81' Пенальти
Семедо Вилли
90'+4

Ход матча

23'
 
Дионку Альфа
Масурас Яннис
25'
0:1
Стемпиньски Мариуш
(Семедо Вилли)
45'
 
Панайоту Николас
47'
Янсане Момо
(Warley Leandro)
1:1
57'
 
Хаммас Амин
61'
 
Харалампус Харалампос
66'
Янсане Момо
 
71'
Tsotne Patsatsia
Шергелашвили Лаша
 
71'
Жоржинью
Гигаури Мераб
 
73'
 
Какулис Андроникос
Стемпиньски Мариуш
73'
 
Эвандро Коста
Харалампус Харалампос
79'
Tsotne Patsatsia
 
81'
1:2
Семедо Вилли
86'
 
Хеландер Филип
Панайоту Николас
86'
 
Кусулос Янис
Эракович Новица

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 8
  • 3 Офсайды 5
  • 16 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 107
Торпедо Кутаиси 48.6% (52)
X 36.4% (39)
Омония Никосия 15% (16)
Все прогнозы
31
Кляич
Филип
16
Сандохадзе
Ника
12
Сахо
Мамаду
5
Надарая
Цотне
20
Жуниор
Элитон
27
Шергелашвили
Лаша
7
Гигаури
Мераб
2
Warley
Leandro
14
Перес
Фелипе
9
Йонсен
Бьорн
19
Янсане
Момо
40
Фабиано
Фрейтас
17
Масурас
Яннис
30
Панайоту
Николас
5
Кулибали
Сену
24
Хаммас
Амин
76
Харалампус
Харалампос
20
Марич
Матео
80
Эракович
Новица
21
Симич
Велько
14
Стемпиньски
Мариуш
7
Семедо
Вилли
Торпедо Кутаиси
3-4-1-2
Омония Никосия
4-3-3

История личных встреч

Торпедо Кутаиси
Омония Никосия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Кутаиси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янсане Момо 2 0.5
Йонсен Бьорн 1 0.25
Мчедлишвили Георгий 0 0
Warley Leandro 0 0
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулибали Сену 2 1
Семедо Вилли 1 (1) 0.5
Стемпиньски Мариуш 1 0.5
Эвандро Коста 1 0.5

Карточки

Торпедо Кутаиси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гигаури Мераб 2 0
Ауро Альваро 2 0
Янсане Момо 2 0
Нинкович Никола 1 0
Сандохадзе Ника 1 0
Йонсен Бьорн 1 0
Монтейру Педру 1 0
Мчедлишвили Георгий 1 0
Tsotne Patsatsia 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммас Амин 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Кулибали Сену 1 0
Панайоту Николас 1 0

Результаты матчей

Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Торпедо Кутаиси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Омония Никосия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Торпедо Кутаиси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Омония Никосия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Кутаиси
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Тирана - Торпедо Кутаиси 0:1 Торпедо Кутаиси - Тирана 1:1 Торпедо Кутаиси - Телави 1:0
Самгурали Цхалтубо - Торпедо Кутаиси 1:3 Торпедо Кутаиси - Гагра 2:1 Колхети Поти - Торпедо Кутаиси 2:5 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 1:0 Дила - Торпедо Кутаиси 1:1 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 0:0 Иберия 1999 - Торпедо Кутаиси 3:3 Самтредия - Торпедо Кутаиси 0:0 Телави - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Самгурали Цхалтубо 3:1 Гагра - Торпедо Кутаиси 0:1 Торпедо Кутаиси - Колхети Поти 3:2 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 3:2 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 1:0 Торпедо Кутаиси - Иберия 1999 2:3
Омония Никосия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0
Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Отеллос 1:0

Результаты матчей

Торпедо Кутаиси
Омония Никосия

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Торпедо Кутаиси
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
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    Прогнозы 107
    Торпедо Кутаиси 48.6% (52)
    X 36.4% (39)
    Омония Никосия 15% (16)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Торпедо Кутаиси 1:2 Омония Никосия

    Исход игры
    Торпедо Кутаиси
    48.6% (52)
    Ничья
    36.4% (39)
    Омония Никосия
    15% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.81% (46)
    Меньше
    56.19% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    75.24% (79)
    Нет
    24.76% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.8% (34)
    2:1 Торпедо Кутаиси
    28% (30)
    1:0 Торпедо Кутаиси
    13.1% (14)
    1:2 Омония Никосия
    6.5% (7)
    2:2 Ничья
    4.7% (5)
    0:1 Омония Никосия
    4.7% (5)
    2:0 Торпедо Кутаиси
    3.7% (4)
    3:1 Торпедо Кутаиси
    1.9% (2)
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