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Тур: 2. Стадион: .
ДАК
1:2
Второй тайм: 70'
Зиря
0'
0:1
25' Гол
Утциг Рафаэль
1:1
40' Гол
Мендес Алехандро
56' Красная карточка
Япи Ромарик
1:2
57' Пенальти
Алиев Гисмат

Ход матча

25'
0:1
Утциг Рафаэль
(Ибрагим Джибрилла)
40'
Мендес Алехандро
1:1
56'
Япи Ромарик
 
57'
1:2
Алиев Гисмат
61'
Бернат Ян
Димун Милан
 
61'
Виталис Милан
Герц Кристиан
 
61'
Реджич Дамир
Алмаши Ладислав
 
67'
 
Кулиев Эльдар
Ахмедзаде Рустам

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 119
ДАК 65.5% (78)
X 14.3% (17)
Зиря 20.2% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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ДАК
Ничья
Зиря
4.27
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
41
Попович
Александар
91
Япи
Ромарик
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
17
Андзуана
Иоан
8
Димун
Милан
24
Герц
Кристиан
6
Байо
Махмуду
18
Мендес
Алехандро
99
Алмаши
Ладислав
46
Труса
Матей
97
Силва
Тьяго
32
Алиев
Гисмат
4
Руан
III
3
Муцинзи
Анге
70
Ибрагим
Джибрилла
11
Ахмедзаде
Рустам
21
Гаджиев
Гаджиага
8
Ибрахимли
Исмаил
29
Нуриев
Джейхун
23
Утциг
Рафаэль
90
Волков
Давит
ДАК
3-5-2
Зиря
4-3-3

История личных встреч

ДАК
Зиря

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендес Алехандро 1 0.5
Зиря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Утциг Рафаэль 2 1
Волков Давит 2 1
Алиев Гисмат 1 (1) 0.5
Мартинс Джуниор 1 0.5
Ибрагим Джибрилла 0 0
Нуриев Джейхун 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Япи Ромарик 0 1
Реджич Дамир 1 0
Зиря
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

ДАК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зиря
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
ДАК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зиря
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3
ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1
Зиря
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Зиря - ДАК 4:0 Зиря - Шериф 1:2 Шериф - Зиря 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2
Карабах - Зиря 2:1 Зиря - Сабаил 1:0 Кяпаз - Зиря 0:1 Зиря - Карабах 0:1 Туран Товуз - Зиря 1:2 Зиря - Араз ПФК 0:1 Габала - Зиря 0:2 Зиря - Нефтчи 3:1 Сумгаит - Зиря 0:0 Зиря - Габала 4:0 Зиря - Габала 2:1 Сабах Баку - Зиря 0:1 Зиря - Кяпаз 2:1 Карабах - Зиря 3:1 Зиря - Туран Товуз 1:1 Араз ПФК - Зиря 0:3

Результаты матчей

ДАК
Зиря

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ДАК
Зиря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    68'
    Также Аббас Ибрагим появился у гостей вместо Исмаила Ибрахимли.
  • Замена
    67'
    Эльдар Кулиев, Джуниор Мартинс и Магсад Исаев появляются на поле вместо Рустам Ахмедзаде, Давита Волкова и Джейхуна Нуриева.
  • 65'
    Через пас хозяева доставили мяч до чужой штрафной, где Силва всё-таки опередил форварда хозяев.
  • Фол, нарушение
    63'
    Труса в верховой борьбе с Алиевым играет локтями, но и здесь желтой карточки нет.
  • Замена
    61'
    Ян Бернат, Милан Виталис и Дамир Реджич выходят у хозяев вместо Милана Димуна, Кристиана Герца и Ладислава Алмаши.
  • 59'
    Да, даже ответный матч "ДАКу" вряд ли удастся забрать, дополнительные евроочки в копилку Азербайджана приносит "Зиря".
  • Пенальти
    57'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! ГИСМАТ АЛИЕВ!
    Алиев с "точки" пробивает чуть правее центра, Попович не угадал направление удара!
  • Пенальти!
    56'
    А, всё-таки дело было в штрафной, потому еще и пенальти получает "Зиря"! Двойное наказание для хозяев!
  • Красная карточка
    56'
    "ДАК" остается в меньшинстве! Ахмедзаде убегал к воротам соперника, но его в паре метров от штрафной остановил Япи - лишение явной возможности забить гол!
  • Опасный момент
    55'
    После подачи с углового от Герца мяч отскакивает к линии штрафной, откуда Байо пробивает в касание рядом со штангой!
  • Опасный момент
    55'
    Труса врывается в штрафную гостей чуть левее центра и пробивает низом, но Силва спасает свои ворота!
  • Угловой
    54'
    Угловой на левом фланге хозяева разыграли, после чего последовала подача на дальнюю штангу от Герца, а Байо не дотянулся до мяча.
  • Опасный момент
    53'
    Байо отмечается мощнейшим ударом с 30 метров - Силва не без труда переводит мяч через планку.
  • Фол, нарушение
    52'
    Пару нарушений допустили соперники в центре поля, пока поводов для карточек нет.
  • Угловой
    50'
    Угловой с левого фланга подает Герц, гости практически отбились, однако Андзуана обокрал соперника и пробил с линии штрафной - выше.
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    • Фол, нарушение
      48'
      Байо жестковато останавливает Ахмедзаде на фланге, но арбитр обходится без карточки.
    • Угловой
      47'
      Угловой на левом фланге атаки заработали гости, с подачей Алиева хозяева справились, а удар Хаджиева с подбора цели не достиг.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил македонский арбитр к основному времени первого тайма.
    • 45'
      Герц в очередной раз стреляет из-за пределов штрафной, однако мяч прокатывается левее створа.
    • 44'
      С воодушевлением заиграли хозяева после гола, им бы забить до перерыва еще, чтобы дело пошло еще веселее.
    • 42'
      Труса завершает атаку "ДАКа" ударом головой после навеса с правого фланга, но мяч в створ не идет.
    • Описание гола
      40'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! АЛЕХАНДРО МЕНДЕС!
      После навеса со штрафного два игрока "Зири" помешали друг другу, мяч отскочил на левый край штрафной к Мендесу, который пробил в дальний угол, а Силва не выручил!
    • 39'
      Заброс в чужую штрафную исполнили хозяева поля, однако мяч вновь достался Силве.
    • Фол, нарушение
      37'
      Алиев ловит на бедро Герца в районе центральной линии, без карточки обходится арбитр встречи.
    • 35'
      И снова Герц прицеливается из-за пределов штрафной, но мяч в этот раз минует створ ворот.
    • 34'
      Герц подрабатывает мяч перед штрафной соперника и наносит удар с подъёма - мяч становится добычей Силвы.
    • Офсайд
      32'
      Утциг в момент заброса из глубины поля оказывается в положении "вне игры", но всё равно вратарь опередил форварда "Зири".
    • 30'
      Еще одна атака гостей завершается прострелом с левого края штрафной, но до Утцига мяч не дошел.
    • 28'
      Атака хозяев завершается забросом в чужую штрафную, однако Силва забирает мяч на выходе.
    • 26'
      Да, еще тяжелее становится задача хозяев поля, можно признать её невыполнимой.
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! РАФАЭЛЬ УТЦИГ!
      Отличный прорыв по левому краю удался Джибрилле, тот добрался до штрафной и отдал правее на Утцига, который с 14 метров пробил под перекладину!
    • 23'
      Добираются команды до экватора первой половины, интриги в этом противостоянии по-прежнему не возникает.
    • 21'
      Утциг после передачи партнера пробивает метров с 13 низом, однако защитник оказывается на пути мяча.
    • Фол, нарушение
      20'
      Редкий свисток в сегодняшней встрече - Брунетти фолит в центре поля против Нуриева.
    • 18'
      Явно не нравится местной публике, что мяч под контролем "Зири" в эти минуты, жаждут словаки камбэка.
    • 16'
      Справилась "Зиря" со стартовым натиском соперника, стали больше работать с мячом азербайджанцы.
    • 14'
      Утциг цепляется за мяч в чужой штрафной площади, однако точную скидку форвард гостей исполнить не смог.
    • 12'
      Напомним, что "Зиря" начала свой еврокубковый поход в Лиге Европы, на выезде они обыграли "Шериф" минимально, но уступили дома 1:2, а потом вылетели по пенальти.
    • 10'
      А теперь Труса пробивает головой после навеса с правого полуфланга - Силва без особых проблем мяч забирает.
    • 9'
      Труса после заброса из глубины принимает мяч грудью на линии штрафной и пробивает вторым касанием, но мяч прокатывается левее створа.
    • 8'
      Первый удар в этой встрече наносит Герц, однако в створ ворот хавбек хозяев не попадает.
    • 7'
      Волков прорывается по правому флангу и исполняет подачу в центр, но защитники хозяев верх снимают.
    • 6'
      Пока у хозяев поля ощутимое территориальное преимущество, однако с трудом верится, что словаки могут отыграть такой гандикап.
    • 5'
      "Зире" только предстоит взять старт в чемпионате Азербайджана, первым соперником команды Рашада Садыгова будет "Сабаил".
    • 4'
      Отметим, что "ДАК" успел в прошлые выходные стартовать в чемпионате "Словакии", на выезде с "Кошице" была зафиксирована ничья 2:2.
    • 3'
      Атака гостей правым флангом завершается навесом Ахмедзаде в штрафную, но всё-таки одиннадцатый номер "Зири" выпустил мяч за лицевую.
    • 2'
      Напомним, что первый матч завершился убедительной победой азербайджанского клуба со счётом - в первом тайме забили Утциг и Мартинс, а после перерыва дублем отметился Волков.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ДАК 1:2 Зиря

    Исход игры
    ДАК
    65.5% (78)
    Ничья
    14.3% (17)
    Зиря
    20.2% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.89% (66)
    Меньше
    42.11% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (78)
    Нет
    31.58% (36)
    Популярный счёт
    2:1 ДАК
    36.1% (43)
    1:0 ДАК
    15.1% (18)
    1:2 Зиря
    12.6% (15)
    1:1 Ничья
    12.6% (15)
    2:0 ДАК
    10.1% (12)
    1:3 Зиря
    2.5% (3)
    0:3 Зиря
    1.7% (2)
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