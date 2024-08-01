ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2! ГИСМАТ АЛИЕВ! Алиев с "точки" пробивает чуть правее центра, Попович не угадал направление удара!

Да, даже ответный матч "ДАКу" вряд ли удастся забрать, дополнительные евроочки в копилку Азербайджана приносит "Зиря".

Ян Бернат, Милан Виталис и Дамир Реджич выходят у хозяев вместо Милана Димуна, Кристиана Герца и Ладислава Алмаши.

Труса в верховой борьбе с Алиевым играет локтями, но и здесь желтой карточки нет.

Через пас хозяева доставили мяч до чужой штрафной, где Силва всё-таки опередил форварда хозяев.

Эльдар Кулиев, Джуниор Мартинс и Магсад Исаев появляются на поле вместо Рустам Ахмедзаде, Давита Волкова и Джейхуна Нуриева.

Также Аббас Ибрагим появился у гостей вместо Исмаила Ибрахимли.

56' А, всё-таки дело было в штрафной, потому еще и пенальти получает "Зиря"! Двойное наказание для хозяев!

56' "ДАК" остается в меньшинстве! Ахмедзаде убегал к воротам соперника, но его в паре метров от штрафной остановил Япи - лишение явной возможности забить гол!

55' После подачи с углового от Герца мяч отскакивает к линии штрафной, откуда Байо пробивает в касание рядом со штангой!

55' Труса врывается в штрафную гостей чуть левее центра и пробивает низом, но Силва спасает свои ворота!

54' Угловой на левом фланге хозяева разыграли, после чего последовала подача на дальнюю штангу от Герца, а Байо не дотянулся до мяча.

53' Байо отмечается мощнейшим ударом с 30 метров - Силва не без труда переводит мяч через планку.

52' Пару нарушений допустили соперники в центре поля, пока поводов для карточек нет.