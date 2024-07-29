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Тур: 2. Стадион: .
ДАК
 
Позже
Зиря
Прогнозы 36
ДАК 66.7% (24)
X 13.9% (5)
Зиря 19.4% (7)
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Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Зиря
1.80
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4.00
4.30
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Все Коэффициенты

История личных встреч

ДАК
Зиря

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волков Давит 2 2
Утциг Рафаэль 1 1
Мартинс Джуниор 1 1
Алиев Гисмат 0 0
Нуриев Джейхун 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реджич Дамир 1 0
Зиря
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

ДАК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зиря
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
ДАК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зиря
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3
ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1
Зиря
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Зиря - ДАК 4:0 Зиря - Шериф 1:2 Шериф - Зиря 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2
Карабах - Зиря 2:1 Зиря - Сабаил 1:0 Кяпаз - Зиря 0:1 Зиря - Карабах 0:1 Туран Товуз - Зиря 1:2 Зиря - Араз ПФК 0:1 Габала - Зиря 0:2 Зиря - Нефтчи 3:1 Сумгаит - Зиря 0:0 Зиря - Габала 4:0 Зиря - Габала 2:1 Сабах Баку - Зиря 0:1 Зиря - Кяпаз 2:1 Карабах - Зиря 3:1 Зиря - Туран Товуз 1:1 Араз ПФК - Зиря 0:3

Результаты матчей

ДАК
Зиря

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ДАК
Зиря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ДАК - Зиря от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2024, осталось 2 дня 12 часов 40 минут.



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    • Прогнозы 36
    ДАК 66.7% (24)
    X 13.9% (5)
    Зиря 19.4% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ДАК
    Ничья
    Зиря
    1.80
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    4.00
    4.30
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    Прогнозы на матч ДАК - Зиря

    Исход игры
    ДАК
    66.7% (24)
    Ничья
    13.9% (5)
    Зиря
    19.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (20)
    Меньше
    41.18% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    67.65% (23)
    Нет
    32.35% (11)
    Популярный счёт
    2:1 ДАК
    36.1% (13)
    2:0 ДАК
    13.9% (5)
    1:0 ДАК
    11.1% (4)
    1:1 Ничья
    8.3% (3)
    1:2 Зиря
    8.3% (3)
    1:3 Зиря
    8.3% (3)
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