Тур: 2. Стадион: MOL Arena.
История личных встреч
ДАК
Зиря
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Зиря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Волков Давит
|2
|2
|Утциг Рафаэль
|1
|1
|Мартинс Джуниор
|1
|1
|Алиев Гисмат
|0
|0
|Нуриев Джейхун
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Реджич Дамир
|1
|0
Зиря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
ДАК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зиря
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
ДАК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зиря
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3
ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1
Зиря
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Зиря - ДАК 4:0 Зиря - Шериф 1:2 Шериф - Зиря 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2
Карабах - Зиря 2:1 Зиря - Сабаил 1:0 Кяпаз - Зиря 0:1 Зиря - Карабах 0:1 Туран Товуз - Зиря 1:2 Зиря - Араз ПФК 0:1 Габала - Зиря 0:2 Зиря - Нефтчи 3:1 Сумгаит - Зиря 0:0 Зиря - Габала 4:0 Зиря - Габала 2:1 Сабах Баку - Зиря 0:1 Зиря - Кяпаз 2:1 Карабах - Зиря 3:1 Зиря - Туран Товуз 1:1 Араз ПФК - Зиря 0:3
Результаты матчей
ДАК
Зиря
Точный счет
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ДАК
Зиря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогнозы на матч ДАК - Зиря
Исход игры
ДАК
66.7% (24)
Ничья
13.9% (5)
Зиря
19.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (20)
Меньше
41.18% (14)
Обе команды забьют
Да
67.65% (23)
Нет
32.35% (11)
Популярный счёт
2:1 ДАК
36.1% (13)
2:0 ДАК
13.9% (5)
1:0 ДАК
11.1% (4)
1:1 Ничья
8.3% (3)
1:2 Зиря
8.3% (3)
1:3 Зиря
8.3% (3)
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