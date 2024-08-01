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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Сент-Миррен
4:1
Конец матча
Валюр Рейкьявик
0'
1:0
16' Гол
Руни Шон
2:0
52' Гол
Олусанья Тойоси
3:0
65' Гол
О'Хара Марк
3:1
75' Пенальти
Харальдссон Триггви
4:1
88' Гол
Яковитти Алекс
90' Желтая карточка
Финсен Олафур
90'+6

Ход матча

16'
Руни Шон
(О'Хара Марк)
1:0
32'
 
Севарссон Биркир
Триггвасон Гудмундюр-Андри
52'
Олусанья Тойоси
(Идову Роланд)
2:0
62'
 
Gisli Unnarsson
Ларуссон Сигирдюр-Эгиль
65'
О'Хара Марк
(Аюнга Джона)
3:0
70'
Смит Ойсин
Адениран Деннис
 
71'
James Scott3
Олусанья Тойоси
 
71'
Яковитти Алекс
Richard Taylor
 
71'
Бвомоно Элвис
Руни Шон
 
75'
3:1
Харальдссон Триггви
81'
 
Финсен Олафур
Педерсен Патрик
88'
Яковитти Алекс
(Аюнга Джона)
4:1
89'
Fraser Taylor
Идову Роланд
 
90'
 
Финсен Олафур

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 2
  • 4 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 108
Сент-Миррен 77.8% (84)
X 13% (14)
Валюр Рейкьявик 9.3% (10)
Все прогнозы
1
Балкомб
Эллери
19
Руни
Шон
22
Фрейзер
Маркус
5
Richard
Taylor
21
Браун
Джеден
23
Адениран
Деннис
13
Гогич
Александрос
6
О'Хара
Марк
7
Аюнга
Джона
20
Олусанья
Тойоси
12
Идову
Роланд
1
Шрам
Фредерик
3
Гуннарссон
Хердюр-Инги
21
Jakob
Franz
Palsson
6
Антонссон
Бьярни
11
Ларуссон
Сигирдюр-Эгиль
8
Йоунссон
Йоунатан
17
Lukas
Logi
Heimisson
10
Сигурдссон
Кристинн
14
Триггвасон
Гудмундюр-Андри
9
Педерсен
Патрик
12
Харальдссон
Триггви
Сент-Миррен
4-3-3
Валюр Рейкьявик
4-4-2

История личных встреч

Сент-Миррен
Валюр Рейкьявик

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Миррен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Хара Марк 1 0.5
Руни Шон 1 0.5
Яковитти Алекс 1 0.5
Олусанья Тойоси 1 0.5
Аюнга Джона 0 0
Идову Роланд 0 0
Валюр Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Триггвасон Гудмундюр-Андри 2 0.5
Харальдссон Триггви 2 (1) 0.5
Сигурдссон Кристинн 1 0.25
Педерсен Патрик 1 0.25
Lukas Logi Heimisson 1 0.25
Ларуссон Сигирдюр-Эгиль 0 0

Карточки

Сент-Миррен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Хара Марк 1 0
Олусанья Тойоси 1 0
Идову Роланд 1 0
Валюр Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханнссон Арон 1 1
Сигурдссон Кристинн 2 0
Финсен Олафур 1 0
Ларуссон Сигирдюр-Эгиль 1 0

Результаты матчей

Сент-Миррен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Валюр Рейкьявик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Сент-Миррен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Валюр Рейкьявик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Сент-Миррен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Валюр Рейкьявик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Миррен
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Валюр Рейкьявик - Сент-Миррен 0:0 Сент-Миррен - Карлайл 2:2 Сент-Миррен - Флитвуд 2:2 Сент-Миррен - Флит Таун 2:2
Гринок Мортон - Сент-Миррен 0:2 Данфермлин - Сент-Миррен 0:1 Селтик - Сент-Миррен 3:2 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Сент-Миррен - Килмарнок 0:1 Данди - Сент-Миррен 1:3 Сент-Миррен - Рейнджерс 1:2 Селтик - Сент-Миррен 3:0 Сент-Миррен - Хартс 1:2 Мотеруэлл - Сент-Миррен 1:1 Килмарнок - Сент-Миррен 5:2 Сент-Миррен - Абердин 2:1 Росс Каунти - Сент-Миррен 1:1 Сент-Миррен - Сент-Джонстон 2:0 Ливингстон - Сент-Миррен 1:0 Сент-Миррен - Селтик 0:2
Валюр Рейкьявик
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фрам - Валюр Рейкьявик 4:1 Валюр Рейкьявик - Сент-Миррен 0:0 Влазния Шкодер - Валюр Рейкьявик 0:4 Валюр Рейкьявик - Влазния Шкодер 2:2
Валюр Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 4:0 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 3:2 Акранес - Валюр Рейкьявик 3:2 Вестри - Валюр Рейкьявик 1:5 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Кеблавик - Валюр Рейкьявик 3:3 КР Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 3:5 Валюр Рейкьявик - Стьярнан 5:1 Валюр Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:2 Копавогур ХК - Валюр Рейкьявик 1:2 Афтурельдинг - Валюр Рейкьявик 1:3 Валюр Рейкьявик - Акюрейри 3:1 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 2:3 Валюр Рейкьявик - Фрам 1:1 Валюр Рейкьявик - Хабнарфьордюр 3:0 Стьярнан - Валюр Рейкьявик 1:0

Результаты матчей

Сент-Миррен
Валюр Рейкьявик

Точный счет

4:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сент-Миррен
Валюр Рейкьявик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
1
1.5
2
2
1
1
2.5
1
3
1
1
3.5
1
3

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Г О О О О Л - Олусанья Тойоси бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The SMISA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Сент-Миррен 77.8% (84)
    X 13% (14)
    Валюр Рейкьявик 9.3% (10)
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    Прогнозы на матч Сент-Миррен 4:1 Валюр Рейкьявик

    Исход игры
    Сент-Миррен
    77.8% (84)
    Ничья
    13% (14)
    Валюр Рейкьявик
    9.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.94% (54)
    Меньше
    49.06% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    62.26% (66)
    Нет
    37.74% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Сент-Миррен
    37% (40)
    1:0 Сент-Миррен
    25% (27)
    1:1 Ничья
    13% (14)
    2:0 Сент-Миррен
    8.3% (9)
    1:2 Валюр Рейкьявик
    7.4% (8)
    3:1 Сент-Миррен
    1.9% (2)
    0:1 Валюр Рейкьявик
    1.9% (2)
    3:0 Сент-Миррен
    1.9% (2)
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