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Тур: 2. Стадион: .
Витория Гимарайнш
4:0
Первый тайм: 44'
Флориана

Ход матча

8'
Cesar Andrade Lima Kaio
(Мангаш Рикарду)
1:0
11'
Фернандеш Жорже
(Силва Тьягу)
2:0
37'
Мангаш Рикарду
(Гашпар Бруну)
3:0
43'
Мангаш Рикарду
(Cesar Andrade Lima Kaio)
4:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 108
Витория Гимарайнш 96.3% (104)
X 1.9% (2)
Флориана 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Флориана
1.12
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9.96
9.60
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
77
Сантуш
Нуну
III
37
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
9
Jesus
Ramirez
19
Мангаш
Рикарду
45
Мафумби
Кристоффер
17
Спитери
Оуэн
4
Эль-Хасни
Уалид
55
Куро
Александрос
77
Гарсия
Алехандро
III
20
Гарсия
Матиас
8
Греч
Джейк
12
Велла
Данстэн
70
Фернандиньо
VIII
11
Thiaguinho
Santos
9
Рейд
Кемар
Витория Гимарайнш
4-3-3
Флориана
3-5-2

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Флориана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Жорже 1 0.5
Силва Жота 1 0.5
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0.5
Силва Тьягу 0 0
Jesus Ramirez 0 0
Мангаш Рикарду 0 0
Флориана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thiaguinho Santos 1 0.25
Велла Данстэн 1 0.25
Греч Джейк 1 0.25
Нвоко Кирьян 1 0.25
Рейд Кемар 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Нелсон 1 0
Силва Жота 1 0
Флориана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаммит-Лонарделли Карло 2 0
Велла Данстэн 1 0
Нвоко Кирьян 1 0
Фернандиньо VIII 1 0
Гарсия Алехандро III 1 0
Рейд Кемар 1 0
Thiaguinho Santos 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Флориана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флориана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флориана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1
Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3
Флориана
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Тре Пенне - Флориана 1:1 Флориана - Тре Пенне 3:1 Флориана - Слима Уондерерс 0:0
Гзира Юнайтед - Флориана 3:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:5 Марсашлокк - Флориана 1:0 Флориана - Моста 4:0 Валлетта - Флориана 0:2 Наксар - Флориана 3:9 Флориана - Слима Уондерерс 2:0 Сиренс - Флориана 0:3 Флориана - Гудья Юнайтед 5:1 Нашшар Лайонз - Флориана 0:3 Флориана - Бальцан 2:2 Хибернианс - Флориана 0:2 Биркиркара - Флориана 1:2 Флориана - Санта-Лючия Ф.К. 2:0 Флориана - Гзира Юнайтед 0:1 Хамрун Спартанс - Флориана 1:0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Флориана

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Флориана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • 8'
    Г О О О О Л - Кайо бьет в цель!
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Прогнозы 108
Витория Гимарайнш 96.3% (104)
X 1.9% (2)
Флориана 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Флориана
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 4:0 Флориана

Исход игры
Витория Гимарайнш
96.4% (108)
Ничья
1.8% (2)
Флориана
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (52)
Меньше
51.85% (56)
Обе команды забьют
Да
15.74% (17)
Нет
84.26% (91)
Популярный счёт
2:0 Витория Гимарайнш
37.5% (42)
3:0 Витория Гимарайнш
24.1% (27)
2:1 Витория Гимарайнш
12.5% (14)
1:0 Витория Гимарайнш
9.8% (11)
4:0 Витория Гимарайнш
6.3% (7)
5:0 Витория Гимарайнш
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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Витория Гимарайнш
Флориана
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