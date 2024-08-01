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Тур: 2. Стадион: .
Витория Гимарайнш
4:0
Конец матча
Флориана
0'
1:0
8' Гол
Cesar Andrade Lima Kaio
2:0
11' Гол
Фернандеш Жорже
3:0
37' Гол
Мангаш Рикарду
4:0
43' Гол
Мангаш Рикарду
90'+4

Ход матча

8'
Cesar Andrade Lima Kaio
(Мангаш Рикарду)
1:0
11'
Фернандеш Жорже
(Силва Тьягу)
2:0
37'
Мангаш Рикарду
(Гашпар Бруну)
3:0
43'
Мангаш Рикарду
(Cesar Andrade Lima Kaio)
4:0
46'
 
Guy Yameogo
Фернандиньо
46'
 
Дзаммит-Лонарделли Карло
Спитери Оуэн
63'
Гарсия Самуэль
Сантуш Нуну
 
63'
Оливейра Нелсон
Jesus Ramirez
 
63'
 
Весельи Маттиа
Thiaguinho Santos
72'
 
Нвоко Кирьян
Рейд Кемар
74'
Силва Ману
Хэндель Томаш
 
74'
Бика Жозе
Cesar Andrade Lima Kaio
 
75'
Арканжу Телму
Мендеш Жоау
 
80'
 
Anthony Obonogwu
Греч Джейк

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 0
  • 13 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 72 Владение мячом, % 28
Прогнозы 112
Витория Гимарайнш 96.4% (108)
X 1.8% (2)
Флориана 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
77
Сантуш
Нуну
III
37
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
9
Jesus
Ramirez
19
Мангаш
Рикарду
45
Мафумби
Кристоффер
17
Спитери
Оуэн
4
Эль-Хасни
Уалид
55
Куро
Александрос
77
Гарсия
Алехандро
III
20
Гарсия
Матиас
8
Греч
Джейк
12
Велла
Данстэн
70
Фернандиньо
VIII
11
Thiaguinho
Santos
9
Рейд
Кемар
Витория Гимарайнш
4-3-3
Флориана
3-5-2

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Флориана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангаш Рикарду 2 1
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0.5
Фернандеш Жорже 1 0.5
Силва Жота 1 0.5
Гашпар Бруну 0 0
Силва Тьягу 0 0
Jesus Ramirez 0 0
Флориана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thiaguinho Santos 1 0.25
Велла Данстэн 1 0.25
Греч Джейк 1 0.25
Нвоко Кирьян 1 0.25
Рейд Кемар 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Нелсон 1 0
Силва Жота 1 0
Флориана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаммит-Лонарделли Карло 2 0
Велла Данстэн 1 0
Нвоко Кирьян 1 0
Фернандиньо VIII 1 0
Гарсия Алехандро III 1 0
Рейд Кемар 1 0
Thiaguinho Santos 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Флориана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флориана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Витория Гимарайнш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Флориана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1
Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3
Флориана
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Тре Пенне - Флориана 1:1 Флориана - Тре Пенне 3:1 Флориана - Слима Уондерерс 0:0
Гзира Юнайтед - Флориана 3:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:5 Марсашлокк - Флориана 1:0 Флориана - Моста 4:0 Валлетта - Флориана 0:2 Наксар - Флориана 3:9 Флориана - Слима Уондерерс 2:0 Сиренс - Флориана 0:3 Флориана - Гудья Юнайтед 5:1 Нашшар Лайонз - Флориана 0:3 Флориана - Бальцан 2:2 Хибернианс - Флориана 0:2 Биркиркара - Флориана 1:2 Флориана - Санта-Лючия Ф.К. 2:0 Флориана - Гзира Юнайтед 0:1 Хамрун Спартанс - Флориана 1:0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Флориана

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Флориана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
1
2.5
1
3
1
1
3.5

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Кайо сделал результативную передачу.
  • 43'
    Г О О О О Л - Мангаш Рикарду бьет в цель!
  • 37'
    Гашпар Бруну сделал результативную передачу.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio D. Afonso Henriques. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Витория Гимарайнш 96.4% (108)
    X 1.8% (2)
    Флориана 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 4:0 Флориана

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    96.4% (108)
    Ничья
    1.8% (2)
    Флориана
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.15% (52)
    Меньше
    51.85% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    15.74% (17)
    Нет
    84.26% (91)
    Популярный счёт
    2:0 Витория Гимарайнш
    37.5% (42)
    3:0 Витория Гимарайнш
    24.1% (27)
    2:1 Витория Гимарайнш
    12.5% (14)
    1:0 Витория Гимарайнш
    9.8% (11)
    4:0 Витория Гимарайнш
    6.3% (7)
    5:0 Витория Гимарайнш
    1.8% (2)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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