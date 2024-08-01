Тур: 2. Стадион: Афонсу Энрикеш.
4:0
Конец матча
0'
1:0
8' ГолCesar Andrade Lima Kaio
2:0
11' ГолФернандеш Жорже
3:0
37' ГолМангаш Рикарду
4:0
43' ГолМангаш Рикарду
90'+4
Ход матча
8'
11'
2:0
37'
3:0
43'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 0
-
13 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
72 Владение мячом, % 28
Прогноз на матч от Liveresult
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
17
Спитери
Оуэн
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мендеш ЖоауЗащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
79 Бика ЖозеНападающий
-
52 Alberto Baio
-
-
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Спитери ОуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 ФернандиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нвоко КирьянНападающий
- Нападающий
-
-
79 Guy Yameogo
-
-
-
-
Главный тренер: Абдилла Даррен
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Флориана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангаш Рикарду
|2
|1
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0.5
|Фернандеш Жорже
|1
|0.5
|Силва Жота
|1
|0.5
|Гашпар Бруну
|0
|0
|Силва Тьягу
|0
|0
|Jesus Ramirez
|0
|0
Флориана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thiaguinho Santos
|1
|0.25
|Велла Данстэн
|1
|0.25
|Греч Джейк
|1
|0.25
|Нвоко Кирьян
|1
|0.25
|Рейд Кемар
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Силва Жота
|1
|0
Флориана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзаммит-Лонарделли Карло
|2
|0
|Велла Данстэн
|1
|0
|Нвоко Кирьян
|1
|0
|Фернандиньо VIII
|1
|0
|Гарсия Алехандро III
|1
|0
|Рейд Кемар
|1
|0
|Thiaguinho Santos
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Флориана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Флориана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Витория Гимарайнш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Флориана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1
Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Шавиш - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3
Флориана
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Тре Пенне - Флориана 1:1 Флориана - Тре Пенне 3:1 Флориана - Слима Уондерерс 0:0
Гзира Юнайтед - Флориана 3:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:5 Марсашлокк - Флориана 1:0 Флориана - Моста 4:0 Валлетта - Флориана 0:2 Наксар - Флориана 3:9 Флориана - Слима Уондерерс 2:0 Сиренс - Флориана 0:3 Флориана - Гудья Юнайтед 5:1 Нашшар Лайонз - Флориана 0:3 Флориана - Бальцан 2:2 Хибернианс - Флориана 0:2 Биркиркара - Флориана 1:2 Флориана - Санта-Лючия Ф.К. 2:0 Флориана - Гзира Юнайтед 0:1 Хамрун Спартанс - Флориана 1:0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Флориана
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Флориана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
13
11
13
11
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 4:0 Флориана
Исход игры
Витория Гимарайнш
96.4% (108)
Ничья
1.8% (2)
Флориана
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (52)
Меньше
51.85% (56)
Обе команды забьют
Да
15.74% (17)
Нет
84.26% (91)
Популярный счёт
2:0 Витория Гимарайнш
37.5% (42)
3:0 Витория Гимарайнш
24.1% (27)
2:1 Витория Гимарайнш
12.5% (14)
1:0 Витория Гимарайнш
9.8% (11)
4:0 Витория Гимарайнш
6.3% (7)
5:0 Витория Гимарайнш
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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