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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 23.
Ботафого Рио-де-Жанейро
2:1
Второй тайм: 62'
Фламенго
0'
1:0
3' Гол
Понте Матео
1:1
24' Гол
Энрике Бруно
33' Желтая карточка
Cuiabano
52' Желтая карточка
Понте Матео
2:1
54' Гол
Хесус Игорь
56' Желтая карточка
Alexander Barboza

Ход матча

3'
Понте Матео
(Marlon Freitas)
1:0
8'
 
Viktor Hugo
Де Арраскаэта Джорджиан
24'
1:1
Энрике Бруно
(Ортис Лео)
33'
Cuiabano
 
46'
 
Evertton Araujo
Жерсон Сантос
52'
Понте Матео
 
54'
Хесус Игорь
2:1
56'
Alexander Barboza
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Фламенго
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
John
Victor
4
Понте
Матео
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
66
Cuiabano
26
Грегоре
17
Marlon
Freitas
7
Энрике
Луис
IX
10
Саварино
Джефферсон
23
Альмада
Тьяго
99
Хесус
Игорь
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
21
Аллан
Соуза
3
Ортис
Лео
8
Жерсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
22
Мойзес
Моура
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-5-1
Фламенго
4-4-2

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Фламенго

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
56.3%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 20 побед

41 матч

22%
31.7%
46.3%
9 побед 13 ничьих 19 побед

Первый тайм

29.3%
51.2%
19.5%
12 побед 21 ничья 8 побед

Второй тайм

22%
29.3%
48.7%
9 побед 12 ничьих 20 побед

История матчей

СA
0:2
ККГ
1:0
СA
1:2
СA
2:3
ККГ
0:1
СA
0:1
СA
0:1
ККГ
1:3
ККГ
0:2
СA
0:1
СA
1:1
КК
3:0
СA
0:1
СA
3:2
ККГ
1:2
К
4:2
КБ
2:2
ЧК
1:0
БСА
2:1
БСА
1:0
КБ
4:0
БСА
2:1
КБ
1:1
БСА
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
CC
2:2
CC
2:2
CC
1:0
CC
1:1
СA
0:1
СA
0:0
CC
1:3
CC
3:0
CC
2:3

Голы

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.04
1.15

Среднее время на гол

86
78

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.44
1.24

Среднее время на гол

62
72

Всего голов

50
49

Голов в среднем за матч

1.22
1.2

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

73
75

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Луис IX 4 (1) 0.17
Соарес Франсиско 4 (2) 0.17
Саварино Джефферсон 4 0.17
Cuiabano 4 0.17
Сантос Жуниор 3 0.13
Данило Барбоза 3 0.13
Баштуш Бартоломеу 3 0.13
Понте Матео 3 0.13
Эдуардо Карлос II 2 0.09
Хесус Игорь 2 0.09
Ромеро Оскар 1 (1) 0.04
Джеффиньо 1 0.04
Kaue 1 0.04
Вела Карлос 1 0.04
Марсал Фернандо 1 0.04
Lucas Halter 1 0.04
Jacob Montes 1 0.04
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Грегоре 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 10 (3) 0.45
Энрике Бруно 5 0.23
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.18
Араужо Луис 3 0.14
Де ла Крус Николас 2 0.09
Габриэл Барбоза 2 (1) 0.09
Мойзес Моура 2 0.09
Луис Давид 2 0.09
Жерсон Сантос 1 0.05
Айртон Лукас 1 0.05
Эвертон Соарес 1 0.05
Lorran 1 0.05
Бруно Фабрисио 1 0.05
Evertton Araujo 1 0.05
Ортис Лео 0 0
Уэсли Лопес 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 5 1
Дамиан Суарес 5 0
Ромеро Оскар 5 0
Marlon Freitas 4 0
Грегоре 4 0
Cuiabano 4 0
Соарес Франсиско 3 0
Марсал Фернандо 3 0
Баштуш Бартоломеу 3 0
Данило Барбоза 3 0
Эрнандес Диего 3 0
Lucas Halter 3 0
Энрике Луис IX 3 0
Понте Матео 3 0
Че Че 1 1
Джеффиньо 2 0
Аллан Маркес 2 0
Жорж Артур 2 0
Сантос Жуниор 2 0
Саварино Джефферсон 2 0
John Victor 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Ярлен 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лео Перейра 4 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Пульгар Эрик 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Араужо Луис 3 0
Аллан Соуза 3 0
Педро Гильерме 3 0
Тите 3 0
Ортис Лео 2 0
Хесус Игорь 2 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Винья Матиас 1 0
Айртон Лукас 1 0
Эвертон Соарес 1 0
Viktor Hugo 1 0
Matheus Goncalves 1 0
Evertton Araujo 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Фламенго
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Фламенго
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

16
16
Ботафого Рио-де-Жанейро
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
59% (13)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Фламенго
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

18
19

Голы по времени матча

Забито

16
18
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
4
25%
6
33%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
25%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
4
40%
76-90

Забито

21
18
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
10 Не забивали 11
4
19%
1
6%
1-15
2
10%
5
28%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
4
19%
6
33%
61-75
6
29%
3
17%
76-90

Пропущено

15
10
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
4
27%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
20%
4
40%
76-90

Забито

37
36
13 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 13
1 Не забивали 3
7
19%
2
6%
1-15
3
8%
8
22%
16-30
3
8%
6
17%
31-45
7
19%
3
8%
46-60
7
19%
8
22%
61-75
10
27%
9
25%
76-90

Пропущено

23
20
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 17
6
26%
2
10%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
5
22%
3
15%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
2
9%
3
15%
61-75
6
26%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4
Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Фламенго
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Фламенго

Точный счет

1:0
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:1
5 раз 45%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
7 раз 64%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
5 раз 42%
4
1 раз 8%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
6 раз 29%
1:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 50%
2
7 раз 32%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
9 раз 43%
1
7 раз 33%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
10
1
3
7
1.5
7
4
2
8
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
4
6
1
11
2.5
2
8
1
11
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
1
0.5
Больше Меньше
18
3
10
12
1.5
11
10
3
19
2.5
2
19
2
20
3.5
2
19
1
21
4.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 23 14 4 5 39 - 24 46
2.
Форталеза Сеара
 22 13 6 3 29 - 20 45
3.
Фламенго
 1:2 22 12 5 5 36 - 23 41
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 23 12 5 6 31 - 19 41
5.
Сан-Паулу
 23 11 5 7 31 - 23 38
6.
Байя
 23 11 5 7 33 - 25 38
7.
Крузейро
 21 11 3 7 29 - 22 36
8.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 21 8 6 7 25 - 23 30
9.
Атлетико Минейро
 21 7 9 5 29 - 29 30
10.
Васко да Гама
 22 8 4 10 26 - 33 28
11.
Ред Булл Брагантино
 21 7 6 8 26 - 26 27
12.
Жувентуде
 1:1 22 6 8 8 26 - 30 26
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 7 6 18 - 18 25
14.
Крисьюма
 21 6 7 8 30 - 32 25
15.
Гремио
 21 7 3 11 20 - 25 24
16.
Коринтианс
 23 4 10 9 20 - 29 22
17.
Витория
 22 6 3 13 23 - 34 21
18.
Флуминенсе
 22 5 6 11 16 - 26 21
19.
Куяба
 21 4 6 11 21 - 29 18
20.
Атлетико Гойаненсе
 23 3 6 14 18 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Сан-Паулу
 12 8 2 2 17 - 8 26
3.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
4.
Байя
 11 8 1 2 17 - 7 25
5.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 11 8 1 2 18 - 9 25
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 8 1 3 18 - 9 25
7.
Фламенго
 1:2 11 7 2 2 17 - 11 23
8.
Жувентуде
 1:1 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Атлетико Минейро
 11 4 5 2 16 - 15 17
12.
Гремио
 11 5 1 5 10 - 11 16
13.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
14.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 10 4 3 3 14 - 11 15
15.
Крисьюма
 11 3 6 2 16 - 17 15
16.
Флуминенсе
 11 3 5 3 11 - 11 14
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 4 2 11 - 10 13
18.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
19.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 11 1 3 7 9 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2:1 12 6 3 3 21 - 15 21
2.
Фламенго
 1:2 11 5 3 3 19 - 12 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 10 4 3 3 10 - 14 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 1:1 11 4 3 4 11 - 12 15
6.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
7.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 3 3 4 7 - 8 12
9.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 14 12
10.
Сан-Паулу
 11 3 3 5 14 - 15 12
11.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
12.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Гремио
 10 2 2 6 10 - 14 8
15.
Витория
 11 2 2 7 10 - 18 8
16.
Ред Булл Брагантино
 11 1 5 5 12 - 16 8
17.
Васко да Гама
 11 2 1 8 8 - 17 7
18.
Флуминенсе
 11 2 1 8 5 - 15 7
19.
Коринтианс
 12 1 3 8 5 - 18 6
20.
Жувентуде
 1:1 11 0 4 7 9 - 22 4
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Ред Булл Брагантино Helio Junio 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 8
Флуминенсе Гансо Пауло 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Куябано получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
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Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Фламенго
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Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго онлайн

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