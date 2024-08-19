Тур: 23.
4:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолПонте Матео
1:1
24' ГолЭнрике Бруно
33' Желтая карточкаCuiabano
52' Желтая карточкаПонте Матео
2:1
54' ГолХесус Игорь
56' Желтая карточкаAlexander Barboza
63' Желтая карточкаАйртон Лукас
2:1
67' Не забитый пенальтиАльмада Тьяго
70' Желтая карточкаМойзес Моура
3:1
84' ГолМартинс Матеус
86' Желтая карточкаСаварино Джефферсон
4:1
90' ГолМартинс Матеус
90'+5
Ход матча
3'
1:0
24'
1:1
33'
52'
54'
2:1
63'
66'
67'
2:1
70'
74'
84'
90'
4:1
Прогноз на матч от Liveresult
12
John
Victor
66
Cuiabano
26
Грегоре
99
Хесус
Игорь
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
21
Аллан
Соуза
27
Энрике
Бруно
22
Мойзес
Моура
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 CuiabanoЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хесус ИгорьНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
-
25 KaueПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Вела КарлосНападающий
-
67 Ярлен
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноНападающий
-
22 Мойзес МоураНападающий
- Запасные игроки
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 КлейтонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 LorranПолузащитник
-
48 Хесус ИгорьНападающий
-
-
-
29 Viktor Hugo
-
-
-
Главный тренер: Тите
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Фламенго
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
56.3%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 20 побед
41 матч
22%
31.7%
46.3%
9 побед 13 ничьих 19 побед
Первый тайм
29.3%
51.2%
19.5%
12 побед 21 ничья 8 побед
Второй тайм
22%
29.3%
48.7%
9 побед 12 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.04
1.15
Среднее время на гол
86
78
Всего голов
26
26
Голов в среднем за матч
1.44
1.24
Среднее время на гол
62
72
Всего голов
50
49
Голов в среднем за матч
1.22
1.2
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
73
75
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|4
|0.17
|Энрике Луис IX
|4 (1)
|0.17
|Соарес Франсиско
|4 (2)
|0.17
|Cuiabano
|4
|0.17
|Сантос Жуниор
|3
|0.13
|Данило Барбоза
|3
|0.13
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.13
|Понте Матео
|3
|0.13
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.09
|Мартинс Матеус
|2
|0.09
|Хесус Игорь
|2
|0.09
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.04
|Джеффиньо
|1
|0.04
|Kaue
|1
|0.04
|Вела Карлос
|1
|0.04
|Марсал Фернандо
|1
|0.04
|Lucas Halter
|1
|0.04
|Jacob Montes
|1
|0.04
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Аллан Маркес
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|10 (3)
|0.45
|Энрике Бруно
|5
|0.23
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.18
|Араужо Луис
|3
|0.14
|Де ла Крус Николас
|2
|0.09
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.09
|Мойзес Моура
|2
|0.09
|Луис Давид
|2
|0.09
|Жерсон Сантос
|1
|0.05
|Айртон Лукас
|1
|0.05
|Эвертон Соарес
|1
|0.05
|Lorran
|1
|0.05
|Бруно Фабрисио
|1
|0.05
|Evertton Araujo
|1
|0.05
|Ортис Лео
|0
|0
|Уэсли Лопес
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|6
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Ромеро Оскар
|5
|0
|Marlon Freitas
|4
|0
|Грегоре
|4
|0
|Cuiabano
|4
|0
|Соарес Франсиско
|3
|0
|Марсал Фернандо
|3
|0
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|Данило Барбоза
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Lucas Halter
|3
|0
|Энрике Луис IX
|3
|0
|Понте Матео
|3
|0
|Че Че
|1
|1
|Джеффиньо
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Жорж Артур
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|John Victor
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лео Перейра
|4
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Пульгар Эрик
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Араужо Луис
|3
|0
|Аллан Соуза
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Айртон Лукас
|2
|0
|Хесус Игорь
|2
|0
|Мойзес Моура
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Эвертон Соарес
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Фламенго
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
2
4
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Фламенго
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
16
16
Ботафого Рио-де-Жанейро
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
61% (14)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Фламенго
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
20
19
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
4
20%
1
5%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
6
30%
6
32%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
22%
2
14%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
33%
6
43%
76-90
Забито
21
18
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
4
19%
1
6%
1-15
2
10%
5
28%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
4
19%
6
33%
61-75
6
29%
3
17%
76-90
Пропущено
15
10
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
4
27%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
20%
4
40%
76-90
Забито
41
37
14 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 13
1 Не забивали 3
8
20%
2
5%
1-15
3
7%
9
24%
16-30
3
7%
6
16%
31-45
8
20%
3
8%
46-60
7
17%
8
22%
61-75
12
29%
29%
9
24%
76-90
Пропущено
24
24
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 18
6
25%
3
13%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
5
21%
3
13%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
6
25%
10
42%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4
Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Хуниор - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Фламенго
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Фламенго
Точный счет
1:0
4 раза 36%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:1
5 раз 45%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
7 раз 64%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
5 раз 42%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 27%
1:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
2
7 раз 30%
4
2 раза 9%
0
1 раз 4%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
9 раз 41%
1
8 раз 36%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
47
74
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
47
111
29
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
221
Больше Меньше
193
1112
1111
419
220
320
220
122
121
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|7 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 8
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|9