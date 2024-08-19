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  4. Серия A 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Дионизи Федерико
Лечче
0:0
Первый тайм: 31'
Аталанта
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 117
Лечче 0.9% (1)
X 12.8% (15)
Аталанта 86.3% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Аталанта
4.70
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3.80
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4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
4
Гаспар
Киалонга
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
20
Рамадани
Юльбер
75
Balthazar
Pierret
7
Моренте
Тете
8
Рафья
Хамза
13
Доргу
Патрик
9
Крстович
Никола
1
Муссо
Хуан
19
Джимсити
Берат
4
Хин
Исак
15
Де
Рон
Мартен
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
13
Эдерсон
Хонорато
44
Брешианини
Марко
8
Пашалич
Марио
17
Де
Кетеларе
Шарль
32
Ретеги
Матео
Лечче
4-2-3-1
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Лечче
Аталанта

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:7
СA
3:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
0:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Среднее время на гол

64
150

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

1
2.8

Среднее время на гол

90
32

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.2
1.7

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
52

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1
Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0
Аталанта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2
Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Лечче
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Аталанта
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Лечче
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аталанта
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лечче
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Верона Daniel Mosquera 2
Фиорентина Бираги Кристиано 1
Милан Мората Альваро 1
Удинезе Джанетти Лаутаро 1
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Дженоа Джилардино Альберто 1
Интер Милан Мхитарян Генрих 1
Монца Кальдирола Лука 1
Весь список
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    Прогнозы 117
    Лечче 0.9% (1)
    X 12.8% (15)
    Аталанта 86.3% (101)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лечче
    Ничья
    Аталанта
    4.70
    Реклама, pari.ru
    3.80
    Реклама, pari.ru
    4.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 0:0 Аталанта

    Исход игры
    Лечче
    0.8% (1)
    Ничья
    12.7% (15)
    Аталанта
    86.4% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (77)
    Меньше
    30% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    80.91% (89)
    Нет
    19.09% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    55.9% (66)
    1:1 Ничья
    10.2% (12)
    0:2 Аталанта
    10.2% (12)
    0:1 Аталанта
    7.6% (9)
    1:3 Аталанта
    7.6% (9)
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    Лечче
    Аталанта
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