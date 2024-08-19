Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Хамза Рафья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Хорошую попытку сделал Ламек Банда. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Аталанта играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Руджери Маттео из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Руджери Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Лечче

43' Гаспар Киалонга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Баскиротто Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Дзаппакоста Давиде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Аталанта

39' Патрик Доргу из команды Лечче не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

39' Хамза Рафья из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Хамза Рафья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Руджери Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Г О О О О Л - Брешианини Марко правой ногой классно пробил с лета.

35' Ретеги Матео нанес удар головой, но Владимиро Фальконе спокойно отбил мяч.

35' Дзаппакоста Давиде из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Де Рон Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

34' Удар от ворот произведет Аталанта

34' Патрик Доргу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Гаспар Киалонга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Де Кетеларе Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Бальтазар Пьерре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

32' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Моренте Тете выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Бальтазар Пьерре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Аталанта

30' Жендрей Валентен из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Игрок из команды Лечче делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

29' Патрик Доргу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Пашалич Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Галло Антонино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Лечче

27' Дзаппакоста Давиде из команды Аталанта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

27' Руджери Маттео из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Эдерсон Хонорато получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Эдерсон Хонорато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Хамза Рафья выиграл воздушное противоборство у Эдерсон Хонорато

25' Де Кетеларе Шарль нанес удар головой, но Владимиро Фальконе спокойно отбил мяч.

24' Эдерсон Хонорато из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Удар от ворот произведет Лечче

24' Дзаппакоста Давиде из команды Аталанта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

22' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Патрик Доргу ослабляет давление, выбив мяч.

21' Удар от ворот произведет Аталанта

20' Джимсити Берат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

19' Игрок из команды Лечче делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

19' Галло Антонино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Лечче

17' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Аталанта

16' Рамадани Юльбер из команды Лечче не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

16' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Хин Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Галло Антонино навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

11' Удар от ворот произведет Аталанта

11' Хамза Рафья из команды Лечче не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

11' Галло Антонино навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Дзаппакоста Давиде навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Брешианини Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

6' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Патрик Доргу выиграл воздушное противоборство у Дзаппакоста Давиде

3' Удар от ворот произведет Аталанта

2' Эдерсон Хонорато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Хамза Рафья нанес удар, но тот был заблокирован.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лечче начинает с центра поля