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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Дионизи Федерико Главный судья: Масса Давиде
Лечче
0:4
Конец матча
Аталанта
0'
0:1
35' Гол
Брешианини Марко
0:2
45' Гол
Ретеги Матео
0:3
57' Пенальти
Ретеги Матео
60' Желтая карточка
Де Рон Мартен
0:4
66' Гол
Брешианини Марко
80' Желтая карточка
Эдерсон Хонорато
90'+3

Ход матча

35'
0:1
Брешианини Марко
45'
0:2
Ретеги Матео
(Руджери Маттео)
46'
Кулибали Лассана
Balthazar Pierret
 
46'
Банда Ламек
Моренте Тете
 
57'
0:3
Ретеги Матео
60'
 
Де Рон Мартен
66'
0:4
Брешианини Марко
(Пашалич Марио)
68'
 
Годфри Бен
Дзаппакоста Давиде
69'
 
Баккер Митчел
Де Кетеларе Шарль
69'
Пьеротти Сантьяго
Крстович Никола
 
76'
Мархвиньски Филип
Рамадани Юльбер
 
80'
 
Эдерсон Хонорато
83'
 
Касса Федерико
Ретеги Матео
83'
Бериша Медон
Рафья Хамза
 
90'
 
Палестра Марко
Брешианини Марко
90'
 
Сулемана Ибрахим
Пашалич Марио

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 11 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 24
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 412 Количество передач 465
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Лечче 0.8% (1)
X 12.7% (15)
Аталанта 86.4% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
4
Гаспар
Киалонга
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
20
Рамадани
Юльбер
75
Balthazar
Pierret
7
Моренте
Тете
8
Рафья
Хамза
13
Доргу
Патрик
9
Крстович
Никола
1
Муссо
Хуан
19
Джимсити
Берат
4
Хин
Исак
15
Де
Рон
Мартен
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
13
Эдерсон
Хонорато
44
Брешианини
Марко
8
Пашалич
Марио
17
Де
Кетеларе
Шарль
32
Ретеги
Матео
Лечче
4-2-3-1
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Лечче
Аталанта

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:7
СA
3:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
0:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Среднее время на гол

64
150

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

1
2.8

Среднее время на гол

90
32

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.2
1.7

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
52

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брешианини Марко 2 2
Ретеги Матео 2 (1) 2
Пашалич Марио 0 0
Руджери Маттео 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдерсон Хонорато 1 0
Де Рон Мартен 1 0

Результаты матчей

Лечче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лечче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аталанта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1
Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0 Лечче - Аталанта 0:2 Лечче - Удинезе 0:2 Кальяри - Лечче 1:1 Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0
Аталанта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2
Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1

Результаты матчей

Лечче
Аталанта

Точный счет

0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лечче
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Аталанта Брешианини Марко 2
Верона Daniel Mosquera 2
Аталанта Ретеги Матео 2
Ювентус Мбангула Самюэль 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Дженоа Джилардино Альберто 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 1
Интер Милан Мхитарян Генрих 1
Весь список
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    Прогнозы 118
    Лечче 0.8% (1)
    X 12.7% (15)
    Аталанта 86.4% (102)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 0:4 Аталанта

    Исход игры
    Лечче
    0.8% (1)
    Ничья
    12.7% (15)
    Аталанта
    86.4% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (77)
    Меньше
    30% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    80.91% (89)
    Нет
    19.09% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    55.9% (66)
    1:1 Ничья
    10.2% (12)
    0:2 Аталанта
    10.2% (12)
    0:1 Аталанта
    7.6% (9)
    1:3 Аталанта
    7.6% (9)
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