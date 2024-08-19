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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 4308 Главный судья: Damian Kos
Сталь Мелец
2:0
Конец матча
Пяст
0'
4' Желтая карточка
Krzysztof Wolkowicz
13' Желтая карточка
Вольштыньски Лукаш
62' Желтая карточка
Матрас Матеуш
76' Желтая карточка
Доманьски Мацей
1:0
79' Гол
Шкурин Илья
80' Желтая карточка
Шкурин Илья
2:0
84' Гол
Ravve Assayeg
90'+6
39
Монджик
Якуб
3
Эсселинк
Берт
21
Матрас
Матеуш
15
Зенгер
Марвин
6
Гийомье
Мэтью
27
Яунземс
Алвис
8
Koki
Hinokio
10
Доманьски
Мацей
11
Krzysztof
Wolkowicz
25
Вольштыньски
Лукаш
17
Шкурин
Илья
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
5
Гук
Томаш
10
Дзичек
Патрик
20
Томашевич
Гжегож
96
Костадинов
Тихомир
6
Храпек
Михал
19
Michael
Ameyaw
39
Росолек
Мацей
Сталь Мелец
3-1-4-2
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Пяст

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

Э
3:0
Э
0:0
Э
0:2
К
0:3
Э
4:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
2:1
К
1:1
Э
3:2
К
0:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.57
0.5

Среднее время на гол

157
180

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

2.5
1.71

Среднее время на гол

36
52

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.27
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 2 0.4
Ravve Assayeg 1 0.2
Доманьски Мацей 0 0
Гийомье Мэтью 0 0
Adrian Bukowski 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Храпек Михал 2 0.4
Michael Ameyaw 2 0.4
Феликс Хорхе 1 0.2
Костадинов Тихомир 1 0.2
Пырка Аркадиуш 1 0.2
Червински Якуб 0 0
Кадзиор Дамиан 0 0
Томашевич Гжегож 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Krzysztof Wolkowicz 2 0
Шкурин Илья 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Матрас Матеуш 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Вольштыньски Лукаш 1 0
Гийомье Мэтью 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Эсселинк Берт 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Червински Якуб 2 0
Michael Ameyaw 2 0
Храпек Михал 1 0
Кадзиор Дамиан 1 0
Дзичек Патрик 1 0
Костадинов Тихомир 1 0
Росолек Мацей 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Пяст
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Сталь Мелец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Сталь Мелец
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
14%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1
Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1
Пяст
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1
Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Полония Бытом - Пяст 1:2 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Варта Познань 2:0 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Висла Краков - Пяст 2:1

Результаты матчей

Сталь Мелец
Пяст

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 5 3 1 1 10 - 5 10
2.
Погонь Щецин
 5 3 1 1 8 - 3 10
3.
Лех
 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Краковия
 5 3 1 1 9 - 6 10
5.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Ракув
 5 2 2 1 3 - 1 8
7.
Видзев Лодзь
 5 2 2 1 6 - 5 8
8.
Пяст
 5 2 2 1 7 - 6 8
9.
Гурник Забже
 5 2 2 1 5 - 5 8
10.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Пуща Неполомице
 5 1 2 2 8 - 8 5
12.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Заглембе Любин
 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Сталь Мелец
 5 1 1 3 3 - 5 4
15.
Радомяк Радом
 4 1 0 3 6 - 10 3
16.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 2 - 4 3
17.
Корона Кельце
 5 0 2 3 2 - 8 2
18.
Лехия Гданьск
 5 0 2 3 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Легия
 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Пуща Неполомице
 3 1 2 0 8 - 5 5
6.
Пяст
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Гурник Забже
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Сталь Мелец
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Шленск Вроцлав
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Краковия
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Мотор Люблин
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
ГКС Катовице
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Ракув
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
ГКС Катовице
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Легия
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Видзев Лодзь
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Лех
 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Гурник Забже
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Корона Кельце
 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Заглембе Любин
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
17.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 4
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Краковия Кялльман Беньямин 3 (1)
Легия Крамер Блаж 3 (1)
Ягеллония Белосток Кубицки Ярослав 3
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 3
Пуща Неполомице Благаич Яков 3
Корона Кельце Konrad Matuszewski 3
Видзев Лодзь Samuel Kozlovsky 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 89'
    Michael Ameyaw уходит с поля. Szczepan Mucha выходит вместо него
  • 84'
    Adrian Bukowski сделал результативную передачу.
  • 84'
    Г О О О О Л - Ravve Assayeg бьет в цель!
  • 80'
    Илья Шкурин получил желтую карточку от судьи
  • 79'
    Гийомье Мэтью сделал результативную передачу.
  • 79'
    Г О О О О Л - Илья Шкурин бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Мосур Ариэль уходит с поля. Драпински Игорь выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 13'
      Вольштыньски Лукаш получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Krzysztof Wolkowicz получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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