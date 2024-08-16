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  4. Серия A 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Ювентус
 
Позже
Комо
Прогнозы 45
Ювентус 100% (45)
X 0% (0)
Комо 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Комо
5.20
5.17
9.93
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Ювентус
Комо

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0
Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2
Комо
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0
Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1 Кремонезе - Комо 2:1 Комо - Венеция 2:1 Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1
Команда И В Н П Г О
1.
Верона
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Монца
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Дженоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эмполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лечче
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кальяри
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Удинезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Наполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Торино
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Монца
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дженоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эмполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лечче
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кальяри
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Удинезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Наполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Торино
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Верона
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Монца
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дженоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эмполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лечче
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кальяри
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Удинезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Наполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Торино
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Верона
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Комо от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2024, осталось 2 дня 13 часов 12 минут.

    Главный судья: Марченаро Маттео

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 55.6% пользователей.
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    • Прогнозы 45
    Ювентус 100% (45)
    X 0% (0)
    Комо 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Комо
    5.20
    5.17
    9.93
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    Прогнозы на матч Ювентус - Комо

    Исход игры
    Ювентус
    100% (45)
    Ничья
    0% (0)
    Комо
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.09% (15)
    Меньше
    65.91% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    13.64% (6)
    Нет
    86.36% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    55.6% (25)
    3:0 Ювентус
    17.8% (8)
    2:1 Ювентус
    8.9% (4)
    1:0 Ювентус
    8.9% (4)
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