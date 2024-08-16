Тур: 1. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Марченаро Маттео
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Главный тренер: Мотта Тьяго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
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Главный тренер: Сеск Фабрегас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0
Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2
Комо
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0
Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1 Кремонезе - Комо 2:1 Комо - Венеция 2:1 Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1
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- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
Прогнозы на матч Ювентус - Комо
Исход игры
Ювентус
100% (45)
Ничья
0% (0)
Комо
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.09% (15)
Меньше
65.91% (29)
Обе команды забьют
Да
13.64% (6)
Нет
86.36% (38)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
55.6% (25)
3:0 Ювентус
17.8% (8)
2:1 Ювентус
8.9% (4)
1:0 Ювентус
8.9% (4)
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