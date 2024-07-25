Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Г О О О О Л - Victor Froholdt забивает с левой ноги!

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Victor Froholdt оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Мэгпайс

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Орри Оскарссон нанес удар, но промахнулся очень сильно.

46' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Ruben Diaz успешно блокирует удар.

45' Victor Froholdt нанес удар, но тот был заблокирован.

45' Удар от ворот произведет Копенгаген

44' Карраскаль Алехандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Мэгпайс совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Мэгпайс

43' Шанс! Орри Оскарссон из команды Копенгаген пробил головой, но мимо

43' Мелинг Биргер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Удар от ворот произведет Мэгпайс

41' Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

41' Маттссон Магнус из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Ruben Diaz из команды Мэгпайс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Мэгпайс

39' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Carlos Garcia навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Мэгпайс совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Мэгпайс совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Мэгпайс

33' Фальк Расмус из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

32' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед забивает с правой ноги!

30' Маттссон Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Мэгпайс

27' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Ruben Diaz ослабляет давление, выбив мяч.

22' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Вавро Денис пробует нанести удар издали, но Дэйл Коулинг держит все под контролем

21' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Мэгпайс совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Мэгпайс совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

18' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Мэгпайс совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Мэгпайс совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Мэгпайс

12' Орри Оскарссон из команды Копенгаген в офсайде

12' Эльюнусси Мохамед пробует нанести удар издали, но Дэйл Коулинг держит все под контролем

11' Хорошую попытку сделал Орри Оскарссон. Удар в створ, но вратарь начеку

11' Мэгпайс совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Мэгпайс совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Колинг Дэйл взял и забрал мяч на выходе

9' Хорошую попытку сделал Классон Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Орри Оскарссон получает желтую карточку за нырок

7' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Орри Оскарссон нырнул в штрафной. Спорно!

7' Маттссон Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Мэгпайс

3' Удар от ворот произведет Мэгпайс

3' Орри Оскарссон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Копенгаген начинает с центра поля