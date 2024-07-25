Тур: 2. Стадион: Europa Sports Park. Главный судья: Перейра Клаудиу
0:3
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаОскарссон Орри
0:1
30' ГолЭльюнусси Мохамед
57' Желтая карточкаКарраскаль Алехандро
0:2
62' ГолКлассон Виктор
0:3
65' ГолФрохолдт Виктор
90'+4
Ход матча
30'
59'
62'
65'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 9
-
0 Удары в створ 7
-
1 Угловые 10
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
110 Количество передач 361
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Колинг
Дэйл
32
Ронко
Кеван
16
Харо
Эван
15
Lee
Coombes
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
-
23 Колинг ДэйлВратарь
-
32 Ронко КеванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Харо ЭванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Lee CoombesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
11 Forjan
-
-
-
Главный тренер: Nathan Rooney
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
61 Буур ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Oliver Hojer
-
45 Amin Chiakha
-
-
-
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
Бомбардиры внутри турнира
Мэгпайс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тейлор Эштон
|1
|0.33
|Харо Эван
|1
|0.33
|Francisco Zuniga
|1
|0.33
|Гарсия Жан-Карлос
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|1
|1
|Эльюнусси Мохамед
|1
|1
|Фрохолдт Виктор
|1
|1
|Маттссон Магнус
|0
|0
|Вавро Денис
|0
|0
Карточки
Мэгпайс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jack Storer
|2
|0
|Lee Coombes
|1
|0
|Колинг Дэйл
|1
|0
|Гарсия Жан-Карлос
|1
|0
|Ruben Diaz
|1
|0
|Juan Blanko1
|1
|0
|Карраскаль Алехандро
|1
|0
|Харо Эван
|1
|0
|Ронко Кеван
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оскарссон Орри
|1
|0
Результаты матчей
Мэгпайс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Копенгаген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Мэгпайс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Мэгпайс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мэгпайс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дерри Сити - Мэгпайс 2:1 Мэгпайс - Дерри Сити 2:0 Монс Кальпе - Мэгпайс 2:0 Мэгпайс - Манчестер-62 3:1
Мэгпайс - Линкольн 0:3 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:0 Европа Поинт - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - Европа Поинт 2:2 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 1:2 Мэгпайс - Линкс УЧА 2:1 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:2 Мэгпайс - Колледж 1975 7:2 ФК Европа - Мэгпайс 4:3 Мэгпайс - Лайонз Гибралтар 3:1 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Мэгпайс - Монс Кальпе 3:1 Манчестер-62 - Мэгпайс 1:5 Европа Поинт - Мэгпайс 0:1 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 3:0 Линкс УЧА - Мэгпайс 1:0
Копенгаген
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5
Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0
Результаты матчей
Мэгпайс
Копенгаген
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Мэгпайс
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Будет доступно позже.
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Милсами
|Спатару Дану
|2 (1)
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мэгпайс 0:3 Копенгаген
Исход игры
Мэгпайс
0.9% (1)
Ничья
0.9% (1)
Копенгаген
98.1% (105)
Тотал 2.5
Больше
60.19% (62)
Меньше
39.81% (41)
Обе команды забьют
Да
24.27% (25)
Нет
75.73% (78)
Популярный счёт
0:2 Копенгаген
29.9% (32)
0:3 Копенгаген
22.4% (24)
1:2 Копенгаген
12.1% (13)
0:4 Копенгаген
9.3% (10)
1:3 Копенгаген
8.4% (9)
0:1 Копенгаген
6.5% (7)
0:5 Копенгаген
3.7% (4)
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