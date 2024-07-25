☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Перейра Клаудиу
Мэгпайс
0:3
Конец матча
Копенгаген
0'
7' Желтая карточка
Оскарссон Орри
0:1
30' Гол
Эльюнусси Мохамед
57' Желтая карточка
Карраскаль Алехандро
0:2
62' Гол
Классон Виктор
0:3
65' Гол
Фрохолдт Виктор
90'+4

Ход матча

7'
 
Оскарссон Орри
30'
0:1
Эльюнусси Мохамед
(Маттссон Магнус)
57'
Карраскаль Алехандро
 
59'
Cristian Orihuela
Olatunde Bayode
 
59'
Forjan
Juan Blanko1
 
62'
0:2
Классон Виктор
(Маттссон Магнус)
65'
0:3
Фрохолдт Виктор
(Вавро Денис)
66'
 
Ларссон Джордан
Эльюнусси Мохамед
66'
 
Лерагер Лукас
Классон Виктор
74'
 
Amin Chiakha
Оскарссон Орри
74'
 
Oliver Hojer
Маттссон Магнус
74'
 
Соренсен Кристиан
Мелинг Биргер
76'
Jack Storer
Carlos García III
 
90'
Вильяр Федерико
Lee Coombes
 
90'
Эрнандес Энтони
Карраскаль Алехандро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 9
  • 0 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 10
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 110 Количество передач 361
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Прогнозы 107
Мэгпайс 0.9% (1)
X 0.9% (1)
Копенгаген 98.1% (105)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Колинг
Дэйл
32
Ронко
Кеван
4
Ruben
Diaz
3
Тейлор
Эштон
5
Francisco
Zuniga
16
Харо
Эван
6
Карраскаль
Алехандро
8
Carlos
García
III
15
Lee
Coombes
7
Juan
Blanko1
77
Olatunde
Bayode
1
Тротт
Натан
13
Уэскас
Родриго
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
24
Мелинг
Биргер
8
Маттссон
Магнус
33
Фальк
Расмус
7
Классон
Виктор
47
Фрохолдт
Виктор
18
Оскарссон
Орри
10
Эльюнусси
Мохамед
Мэгпайс
4-4-2
Копенгаген
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Мэгпайс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тейлор Эштон 1 0.33
Харо Эван 1 0.33
Francisco Zuniga 1 0.33
Гарсия Жан-Карлос 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 1 1
Эльюнусси Мохамед 1 1
Фрохолдт Виктор 1 1
Маттссон Магнус 0 0
Вавро Денис 0 0

Карточки

Мэгпайс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jack Storer 2 0
Lee Coombes 1 0
Колинг Дэйл 1 0
Гарсия Жан-Карлос 1 0
Ruben Diaz 1 0
Juan Blanko1 1 0
Карраскаль Алехандро 1 0
Харо Эван 1 0
Ронко Кеван 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оскарссон Орри 1 0

Результаты матчей

Мэгпайс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Копенгаген
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Мэгпайс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Мэгпайс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мэгпайс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дерри Сити - Мэгпайс 2:1 Мэгпайс - Дерри Сити 2:0 Монс Кальпе - Мэгпайс 2:0 Мэгпайс - Манчестер-62 3:1
Мэгпайс - Линкольн 0:3 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:0 Европа Поинт - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - Европа Поинт 2:2 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 1:2 Мэгпайс - Линкс УЧА 2:1 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:2 Мэгпайс - Колледж 1975 7:2 ФК Европа - Мэгпайс 4:3 Мэгпайс - Лайонз Гибралтар 3:1 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Мэгпайс - Монс Кальпе 3:1 Манчестер-62 - Мэгпайс 1:5 Европа Поинт - Мэгпайс 0:1 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 3:0 Линкс УЧА - Мэгпайс 1:0
Копенгаген
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5
Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0

Результаты матчей

Мэгпайс
Копенгаген

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мэгпайс
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Милсами Спатару Дану 2 (1)
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
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Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Мэгпайс: 24%, Копенгаген: 76%.
    • 48'
      Victor Froholdt оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Удар от ворот произведет Мэгпайс
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Орри Оскарссон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 46'
      Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 45'
      Ruben Diaz успешно блокирует удар.
    • 45'
      Victor Froholdt нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Контроль мяча: Мэгпайс: 25%, Копенгаген: 75%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 44'
      Карраскаль Алехандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 44'
      Харо Эван нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Мэгпайс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Удар от ворот произведет Мэгпайс
    • 43'
      Шанс! Орри Оскарссон из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
    • 43'
      Мелинг Биргер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Тейлор Эштон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Мэгпайс
    • 41'
      Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 41'
      Маттссон Магнус из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Ruben Diaz из команды Мэгпайс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 40'
      Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Мэгпайс: 24%, Копенгаген: 76%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Мэгпайс
    • 39'
      Тейлор Эштон из команды Мэгпайс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Francisco Zuniga ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Уэскас Родриго из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Carlos Garcia навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Дикс Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Мэгпайс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 35'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Мэгпайс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Мэгпайс: 24%, Копенгаген: 76%.
    • 34'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Мэгпайс
    • 33'
      Фальк Расмус из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 33'
      Маттссон Магнус из команды Копенгаген подал угловой слева.
    • 32'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Мэгпайс пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Мэгпайс: 23%, Копенгаген: 77%.
    • 30'
      Маттссон Магнус сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед забивает с правой ноги!
    • 30'
      Маттссон Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Удар от ворот произведет Мэгпайс
    • 28'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Карраскаль Алехандро из команды Мэгпайс поставил подножку. Пострадал Мелинг Биргер
    • 27'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Олатунде Байоде нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Мэгпайс: 21%, Копенгаген: 79%.
    • 24'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 24'
      Уэскас Родриго из команды Копенгаген заходит слишком далеко, он валит Хуан Хесус Аргес.
    • 24'
      Carlos Garcia из команды Мэгпайс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Francisco Zuniga ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Francisco Zuniga из команды Мэгпайс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Ruben Diaz ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Вавро Денис пробует нанести удар издали, но Дэйл Коулинг держит все под контролем
    • 21'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Мэгпайс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Мэгпайс: 20%, Копенгаген: 80%.
    • 20'
      Мэгпайс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 18'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Мэгпайс контролирует мяч.
    • 17'
      Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Мэгпайс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Мэгпайс: 14%, Копенгаген: 86%.
    • 15'
      Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Carlos Garcia ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Карраскаль Алехандро из команды Мэгпайс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Тейлор Эштон из команды Мэгпайс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Мэгпайс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Удар от ворот произведет Мэгпайс
    • 12'
      Орри Оскарссон из команды Копенгаген в офсайде
    • 12'
      Эльюнусси Мохамед пробует нанести удар издали, но Дэйл Коулинг держит все под контролем
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Орри Оскарссон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      Мэгпайс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Мэгпайс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Мэгпайс: 14%, Копенгаген: 86%.
    • 9'
      Колинг Дэйл взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 9'
      Хорошую попытку сделал Классон Виктор. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 8'
      Колинг Дэйл из команды Мэгпайс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Орри Оскарссон получает желтую карточку за нырок
    • 7'
      НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Орри Оскарссон нырнул в штрафной. Спорно!
    • 7'
      Маттссон Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Ронко Кеван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Мэгпайс: 10%, Копенгаген: 90%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Мэгпайс
    • 4'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Мэгпайс
    • 3'
      Орри Оскарссон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Копенгаген начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa Sports Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 107
    Мэгпайс 0.9% (1)
    X 0.9% (1)
    Копенгаген 98.1% (105)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мэгпайс 0:3 Копенгаген

    Исход игры
    Мэгпайс
    0.9% (1)
    Ничья
    0.9% (1)
    Копенгаген
    98.1% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.19% (62)
    Меньше
    39.81% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    24.27% (25)
    Нет
    75.73% (78)
    Популярный счёт
    0:2 Копенгаген
    29.9% (32)
    0:3 Копенгаген
    22.4% (24)
    1:2 Копенгаген
    12.1% (13)
    0:4 Копенгаген
    9.3% (10)
    1:3 Копенгаген
    8.4% (9)
    0:1 Копенгаген
    6.5% (7)
    0:5 Копенгаген
    3.7% (4)
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