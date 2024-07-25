☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Брейдаблик
1:2
Конец матча
Дрита
0'
0:1
3' Гол
Манай Арб
0:2
23' Гол
Туша Ветон
35' Желтая карточка
Сигурьонссон Оливер
52' Желтая карточка
Гюннлёйхссон Хёскульдур
53' Желтая карточка
Туша Ветон
61' Желтая карточка
Малеку Фатон
1:2
71' Гол
Торвальдссон Исак
75' Желтая карточка
Ингварссон Давид
84' Желтая карточка
Красничи Бесник
89' Вторая желтая карточка
Красничи Бесник
90' Желтая карточка
Маргейрссон Виктор-Орн
90' Желтая карточка
Броха Рон
90'+7

Ход матча

3'
0:1
Манай Арб
23'
0:2
Туша Ветон
35'
Сигурьонссон Оливер
 
46'
Стокке Беньямин
Сигурьонссон Оливер
 
52'
Гюннлёйхссон Хёскульдур
 
53'
 
Туша Ветон
61'
 
Малеку Фатон
68'
Ингварссон Давид
Йонссон Кристинн
 
71'
Торвальдссон Исак
(Гюннлёйхссон Хёскульдур)
1:2
75'
Ингварссон Давид
 
77'
 
Ilir Mustafa
Айзерай Аламир
77'
 
Kastriot Selmani
Зульфийи Ильяса
84'
 
Красничи Бесник
84'
 
Фрессанж Александр
Манай Арб
89'
 
Красничи Бесник
90'
Маргейрссон Виктор-Орн
 
90'
 
Броха Рон

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 108
Брейдаблик 88% (95)
X 9.3% (10)
Дрита 2.8% (3)
Все прогнозы
1
Эйнарссон
Антон
30
Йеоман
Андри
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
19
Йонссон
Кристинн
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
3
Сигурьонссон
Оливер
10
Стейндорссон
Кристинн
11
Aron
Bjarnason
I
22
Торвальдссон
Исак
8
Эйнарссон
Виктор
1
Малеку
Фатон
2
Красничи
Бесник
15
Бейтулаи
Эгзон
5
Меса
Хуан
3
Шеи
Блертон
4
Броха
Рон
14
Albert
Dabiqaj
20
Зульфийи
Ильяса
7
Айзерай
Аламир
25
Туша
Ветон
9
Манай
Арб
Брейдаблик
4-3-3
Дрита
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристинссон Кристофер Инги 2 0.67
Торвальдссон Исак 1 0.33
Гюннлёйхссон Хёскульдур 1 0.33
Стейндорссон Кристинн 1 0.33
Эйнарссон Виктор 1 0.33
Aron Bjarnason I 0 0
Йоханнесен Патрик 0 0
Дрита
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Арб 1 1
Туша Ветон 1 1

Карточки

Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйнарссон Виктор 2 0
Сигурьонссон Оливер 1 0
Гюннлёйхссон Хёскульдур 1 0
Маргейрссон Виктор-Орн 1 0
Йоханнесен Патрик 1 0
Ингварссон Давид 1 0
Дрита
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Красничи Бесник 1 1
Броха Рон 1 0
Малеку Фатон 1 0
Туша Ветон 1 0

Результаты матчей

Брейдаблик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Дрита
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Брейдаблик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дрита
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Брейдаблик
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Дрита
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брейдаблик
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брейдаблик - КР Рейкьявик 4:2 Брейдаблик - Тиквеш 3:1 Тиквеш - Брейдаблик 3:2 Вестри - Брейдаблик 2:2
Хабнарфьордюр - Брейдаблик 1:0 Брейдаблик - Акранес 1:1 Брейдаблик - Акюрейри 2:1 Копавогур ХК - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Фрам - Брейдаблик 1:4 Брейдаблик - Стьярнан 2:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 2:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 2:3 Кеблавик - Брейдаблик 2:1 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 4:1 Брейдаблик - Вестри 4:0 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 2:0 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Заря - Брейдаблик 4:0
Дрита
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Арда Карджали - Дрита 1:1 Шкендия - Дрита 4:0 Дрита - Малишева 1:1 Гиляни - Дрита 2:1
Дрита - Ферроникели 0:0 Приштина - Дрита 1:2 Дрита - Фуше Косово 3:1 Дукаджини - Дрита 1:1 ФК Балкани - Дрита 2:2 Дрита - Liria2 4:2 КФ Лапи - Дрита 0:1 Малишева - Дрита 1:1 Арау - Дрита 2:2 Дрита - Гиляни 2:2 Ферроникели - Дрита 0:1 Дрита - Приштина 1:0 Фуше Косово - Дрита 1:0 Дрита - Дукаджини 2:0 Дрита - ФК Балкани 1:0 Liria2 - Дрита 0:1

Результаты матчей

Брейдаблик
Дрита

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брейдаблик
Дрита

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Сигурьонссон Оливер получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Г О О О О Л - Туша Ветон бьет в цель!
    • 3'
      Г О О О О Л - Манай Арб бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kopavogsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Брейдаблик 88% (95)
    X 9.3% (10)
    Дрита 2.8% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Брейдаблик 1:2 Дрита онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Брейдаблик 1:2 Дрита

    Исход игры
    Брейдаблик
    88% (95)
    Ничья
    9.3% (10)
    Дрита
    2.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.19% (59)
    Меньше
    43.81% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    61.9% (65)
    Нет
    38.1% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Брейдаблик
    44.4% (48)
    1:0 Брейдаблик
    21.3% (23)
    2:0 Брейдаблик
    13% (14)
    1:1 Ничья
    5.6% (6)
    3:1 Брейдаблик
    3.7% (4)
    3:2 Брейдаблик
    1.9% (2)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный