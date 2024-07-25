Тур: 2. Стадион: Копавогсволлюр.
1:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолМанай Арб
0:2
23' ГолТуша Ветон
35' Желтая карточкаСигурьонссон Оливер
52' Желтая карточкаГюннлёйхссон Хёскульдур
53' Желтая карточкаТуша Ветон
61' Желтая карточкаМалеку Фатон
1:2
71' ГолТорвальдссон Исак
75' Желтая карточкаИнгварссон Давид
84' Желтая карточкаКрасничи Бесник
89' Вторая желтая карточкаКрасничи Бесник
90' Желтая карточкаМаргейрссон Виктор-Орн
90' Желтая карточкаБроха Рон
90'+7
Ход матча
3'
0:1
23'
0:2
53'
61'
71'
75'
84'
89'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 5
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
70 Владение мячом, % 30
30
Йеоман
Андри
25
Туша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Йеоман АндриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Арнасон Халльдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Туша ВетонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
74 Eron Isufi
-
-
-
-
47 Dienit Isufi
-
-
-
36 Ilir Mustafa
-
Главный тренер: Zekirija Ramadan
Бомбардиры внутри турнира
Брейдаблик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристинссон Кристофер Инги
|2
|0.67
|Торвальдссон Исак
|1
|0.33
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|1
|0.33
|Стейндорссон Кристинн
|1
|0.33
|Эйнарссон Виктор
|1
|0.33
|Aron Bjarnason I
|0
|0
|Йоханнесен Патрик
|0
|0
Дрита
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Арб
|1
|1
|Туша Ветон
|1
|1
Карточки
Брейдаблик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйнарссон Виктор
|2
|0
|Сигурьонссон Оливер
|1
|0
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|1
|0
|Маргейрссон Виктор-Орн
|1
|0
|Йоханнесен Патрик
|1
|0
|Ингварссон Давид
|1
|0
Дрита
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Красничи Бесник
|1
|1
|Броха Рон
|1
|0
|Малеку Фатон
|1
|0
|Туша Ветон
|1
|0
Результаты матчей
Брейдаблик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Дрита
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Брейдаблик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дрита
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Брейдаблик
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Дрита
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брейдаблик
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брейдаблик - КР Рейкьявик 4:2 Брейдаблик - Тиквеш 3:1 Тиквеш - Брейдаблик 3:2 Вестри - Брейдаблик 2:2
Хабнарфьордюр - Брейдаблик 1:0 Брейдаблик - Акранес 1:1 Брейдаблик - Акюрейри 2:1 Копавогур ХК - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Фрам - Брейдаблик 1:4 Брейдаблик - Стьярнан 2:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 2:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 2:3 Кеблавик - Брейдаблик 2:1 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 4:1 Брейдаблик - Вестри 4:0 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 2:0 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Заря - Брейдаблик 4:0
Дрита
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Арда Карджали - Дрита 1:1 Шкендия - Дрита 4:0 Дрита - Малишева 1:1 Гиляни - Дрита 2:1
Дрита - Ферроникели 0:0 Приштина - Дрита 1:2 Дрита - Фуше Косово 3:1 Дукаджини - Дрита 1:1 ФК Балкани - Дрита 2:2 Дрита - Liria2 4:2 КФ Лапи - Дрита 0:1 Малишева - Дрита 1:1 Арау - Дрита 2:2 Дрита - Гиляни 2:2 Ферроникели - Дрита 0:1 Дрита - Приштина 1:0 Фуше Косово - Дрита 1:0 Дрита - Дукаджини 2:0 Дрита - ФК Балкани 1:0 Liria2 - Дрита 0:1
Результаты матчей
Брейдаблик
Дрита
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Брейдаблик
Дрита
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогнозы на матч Брейдаблик 1:2 Дрита
Исход игры
Брейдаблик
88% (95)
Ничья
9.3% (10)
Дрита
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.19% (59)
Меньше
43.81% (46)
Обе команды забьют
Да
61.9% (65)
Нет
38.1% (40)
Популярный счёт
2:1 Брейдаблик
44.4% (48)
1:0 Брейдаблик
21.3% (23)
2:0 Брейдаблик
13% (14)
1:1 Ничья
5.6% (6)
3:1 Брейдаблик
3.7% (4)
3:2 Брейдаблик
1.9% (2)
2:2 Ничья
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!