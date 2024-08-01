Тур: 2. Стадион: Паркен. Главный судья: Мунтян Думитру
5:1
Конец матча
0'
0:1
17' ГолOlatunde Bayode
26' Желтая карточкаJack Storer
33' Желтая карточкаCarlos García III
1:1
40' ПенальтиДикс Кевин
2:1
54' ГолФрохолдт Виктор
3:1
61' ГолОскарссон Орри
66' Желтая карточкаФальк Расмус
79' Желтая карточкаCristian Orihuela
4:1
80' ГолOliver Hojer
5:1
84' ГолОскарссон Орри
90'+4
Ход матча
17'
0:1
26'
40'
1:1
54'
2:1
61'
3:1
66'
80'
84'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
15 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 1
-
8 Угловые 0
-
4 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
693 Количество передач 294
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
45
Amin
Chiakha
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Amin ChiakhaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Oliver Hojer
-
-
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Ронко КеванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 ForjanНападающий
- Запасные игроки
-
23 Колинг ДэйлВратарь
- Защитник
-
15 Lee CoombesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
33 Han Stevens
-
Главный тренер: Nathan Rooney
История личных встреч
Копенгаген
Мэгпайс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оскарссон Орри
|2
|1
|Фрохолдт Виктор
|2
|1
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.5
|Классон Виктор
|1
|0.5
|Oliver Hojer
|1
|0.5
|Дикс Кевин
|1 (1)
|0.5
|Маттссон Магнус
|0
|0
|Лерагер Лукас
|0
|0
|Вавро Денис
|0
|0
Мэгпайс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тейлор Эштон
|1
|0.25
|Olatunde Bayode
|1
|0.25
|Харо Эван
|1
|0.25
|Francisco Zuniga
|1
|0.25
|Гарсия Жан-Карлос
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальк Расмус
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
Мэгпайс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jack Storer
|3
|0
|Lee Coombes
|1
|0
|Колинг Дэйл
|1
|0
|Гарсия Жан-Карлос
|1
|0
|Carlos García III
|1
|0
|Ruben Diaz
|1
|0
|Juan Blanko1
|1
|0
|Карраскаль Алехандро
|1
|0
|Харо Эван
|1
|0
|Cristian Orihuela
|1
|0
|Ронко Кеван
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мэгпайс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мэгпайс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
2
Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мэгпайс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2
Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2
Мэгпайс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Дерри Сити - Мэгпайс 2:1 Мэгпайс - Дерри Сити 2:0 Монс Кальпе - Мэгпайс 2:0
Мэгпайс - Манчестер-62 3:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:0 Европа Поинт - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - Европа Поинт 2:2 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 1:2 Мэгпайс - Линкс УЧА 2:1 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:2 Мэгпайс - Колледж 1975 7:2 ФК Европа - Мэгпайс 4:3 Мэгпайс - Лайонз Гибралтар 3:1 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Мэгпайс - Монс Кальпе 3:1 Манчестер-62 - Мэгпайс 1:5 Европа Поинт - Мэгпайс 0:1 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 3:0
Результаты матчей
Копенгаген
Мэгпайс
Точный счет
5:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Мэгпайс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Копенгаген 5:1 Мэгпайс
Исход игры
Копенгаген
98.2% (108)
Ничья
0.9% (1)
Мэгпайс
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.15% (68)
Меньше
35.85% (38)
Обе команды забьют
Да
18.87% (20)
Нет
81.13% (86)
Популярный счёт
2:0 Копенгаген
30.9% (34)
3:0 Копенгаген
22.7% (25)
4:0 Копенгаген
16.4% (18)
2:1 Копенгаген
8.2% (9)
3:1 Копенгаген
5.5% (6)
5:0 Копенгаген
4.5% (5)
1:0 Копенгаген
2.7% (3)
4:1 Копенгаген
2.7% (3)
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