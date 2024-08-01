Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Отличную игру провел сегодня Орри Оскарссон! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Мэгпайс совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Орри Оскарссон удалось забить из легкой позиции.

84' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Г О О О О Л - Орри Оскарссон из команды Копенгаген забивает головой!

84' ШТАНГА! Пробил головой Лерагер Лукас прямо в каркас ворот!

84' Ларссон Джордан из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Соренсен Кристиан I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Ruben Diaz ослабляет давление, выбив мяч.

83' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Удар от ворот произведет Мэгпайс

81' Супер-замена от тренера! Oliver Hoejer только вышел на поле и уже забил!

80' Г О О О О Л - Oliver Hoejer забивает с правой ноги!

80' Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Cristian Orihuela тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

79' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Гарананга Мунаше выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Мэгпайс идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Хуан Хесус Аргес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Команда Копенгаген довольна результатом к этому моменту.

76' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Мэгпайс совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Удар от ворот произведет Мэгпайс

74' Орри Оскарссон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Гарананга Мунаше создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Удар от ворот произведет Копенгаген

71' Соренсен Кристиан I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Хорошую попытку сделал Маттссон Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Marcos Zappacosta взял и забрал мяч на выходе

68' Хуан Хесус Аргес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Гарананга Мунаше выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Соренсен Кристиан I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Ruben Diaz из команды Мэгпайс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Супер-замена от тренера! Орри Оскарссон только вышел на поле и уже забил!

62' Орри Оскарссон удалось забить из легкой позиции.

61' Г О О О О Л - Орри Оскарссон первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

61' Хорошую попытку сделал Маттссон Магнус . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Ruben Diaz ослабляет давление, выбив мяч.

56' Тактическая замена. Amin Chiakha уходит с поля и его заменяет Орри Оскарссон

56' Тактическая замена. Victor Froholdt уходит с поля и его заменяет Эльюнусси Мохамед

56' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

54' Г О О О О Л - Victor Froholdt забивает с левой ноги!

54' Лерагер Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Ларссон Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Мэгпайс совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Мэгпайс идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Victor Froholdt из команды Копенгаген в офсайде

52' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Мэгпайс идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Мэгпайс

49' Дикс Кевин из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

48' Ruben Diaz ослабляет давление, выбив мяч.

48' Amin Chiakha выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Ронко Кеван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Мэгпайс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Уэскас Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Мэгпайс идет вперед с потенциально опасной атакой.