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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Мунтян Думитру
Копенгаген
5:1
Конец матча
Мэгпайс
0'
0:1
17' Гол
Olatunde Bayode
26' Желтая карточка
Jack Storer
33' Желтая карточка
Carlos García III
1:1
40' Пенальти
Дикс Кевин
2:1
54' Гол
Фрохолдт Виктор
3:1
61' Гол
Оскарссон Орри
66' Желтая карточка
Фальк Расмус
79' Желтая карточка
Cristian Orihuela
4:1
80' Гол
Oliver Hojer
5:1
84' Гол
Оскарссон Орри
90'+4

Ход матча

17'
0:1
Olatunde Bayode
26'
 
Jack Storer
33'
 
Carlos García III
40'
Дикс Кевин
1:1
46'
 
Cristian Orihuela
Jack Storer
54'
Фрохолдт Виктор
(Лерагер Лукас)
2:1
56'
Фальк Расмус
Дилейни Томас
 
56'
Эльюнусси Мохамед
Фрохолдт Виктор
 
56'
 
Han Stevens
Olatunde Bayode
56'
Оскарссон Орри
Amin Chiakha
 
61'
Оскарссон Орри
3:1
64'
Гарананга Мунаше
Уэскас Родриго
 
66'
Фальк Расмус
 
70'
Oliver Hojer
Маттссон Магнус
 
71'
 
Эрнандес Энтони
Forjan
71'
 
Фариас Мачадо де Филью Эдуардо Саллес
Carlos García III
79'
 
Cristian Orihuela
80'
Oliver Hojer
(Эльюнусси Мохамед)
4:1
84'
Оскарссон Орри
5:1
88'
 
Julian Del Rio
Juan Blanko1

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 15 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 0
  • 4 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 693 Количество передач 294
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 110
Копенгаген 98.2% (108)
X 0.9% (1)
Мэгпайс 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Рунарссон
Рунар
13
Уэскас
Родриго
2
Дикс
Кевин
3
Вавро
Денис
6
Соренсен
Кристиан
I
12
Лерагер
Лукас
27
Дилейни
Томас
8
Маттссон
Магнус
11
Ларссон
Джордан
45
Amin
Chiakha
47
Фрохолдт
Виктор
1
Marcos
Zappacosta
32
Ронко
Кеван
4
Ruben
Diaz
3
Тейлор
Эштон
5
Francisco
Zuniga
7
Juan
Blanko1
6
Alex
Carrascal
8
Carlos
García
III
77
Olatunde
Bayode
9
Jack
Storer
11
Forjan
Копенгаген
4-3-3
Мэгпайс
4-4-2

История личных встреч

Копенгаген
Мэгпайс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оскарссон Орри 2 1
Фрохолдт Виктор 2 1
Эльюнусси Мохамед 1 0.5
Классон Виктор 1 0.5
Oliver Hojer 1 0.5
Дикс Кевин 1 (1) 0.5
Маттссон Магнус 0 0
Лерагер Лукас 0 0
Вавро Денис 0 0
Мэгпайс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тейлор Эштон 1 0.25
Olatunde Bayode 1 0.25
Харо Эван 1 0.25
Francisco Zuniga 1 0.25
Гарсия Жан-Карлос 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальк Расмус 1 0
Оскарссон Орри 1 0
Мэгпайс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jack Storer 3 0
Lee Coombes 1 0
Колинг Дэйл 1 0
Гарсия Жан-Карлос 1 0
Carlos García III 1 0
Ruben Diaz 1 0
Juan Blanko1 1 0
Карраскаль Алехандро 1 0
Харо Эван 1 0
Cristian Orihuela 1 0
Ронко Кеван 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мэгпайс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мэгпайс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
2
Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мэгпайс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2
Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2
Мэгпайс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Дерри Сити - Мэгпайс 2:1 Мэгпайс - Дерри Сити 2:0 Монс Кальпе - Мэгпайс 2:0
Мэгпайс - Манчестер-62 3:1 Мэгпайс - Линкольн 0:3 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:0 Европа Поинт - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - Европа Поинт 2:2 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 1:2 Мэгпайс - Линкс УЧА 2:1 Сент-Джозефс - Мэгпайс 2:2 Мэгпайс - Колледж 1975 7:2 ФК Европа - Мэгпайс 4:3 Мэгпайс - Лайонз Гибралтар 3:1 Линкольн - Мэгпайс 3:0 Мэгпайс - Монс Кальпе 3:1 Манчестер-62 - Мэгпайс 1:5 Европа Поинт - Мэгпайс 0:1 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 3:0

Результаты матчей

Копенгаген
Мэгпайс

Точный счет

5:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Мэгпайс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Отличную игру провел сегодня Орри Оскарссон! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 94'
    Копенгаген заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Копенгаген: 71%, Мэгпайс: 29%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Мэгпайс
  • 94'
    Лерагер Лукас из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 93'
    Копенгаген пытается что-то создать.
  • 92'
    Копенгаген контролирует мяч.
  • 92'
    Фанатам команды Мэгпайс все осточертело. Они покидают трибуны.
  • 92'
    Копенгаген пытается что-то создать.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Мэгпайс
  • 91'
    Дикс Кевин из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 91'
    Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Копенгаген контролирует мяч.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Копенгаген 98.2% (108)
    X 0.9% (1)
    Мэгпайс 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Копенгаген 5:1 Мэгпайс

    Исход игры
    Копенгаген
    98.2% (108)
    Ничья
    0.9% (1)
    Мэгпайс
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.15% (68)
    Меньше
    35.85% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    18.87% (20)
    Нет
    81.13% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Копенгаген
    30.9% (34)
    3:0 Копенгаген
    22.7% (25)
    4:0 Копенгаген
    16.4% (18)
    2:1 Копенгаген
    8.2% (9)
    3:1 Копенгаген
    5.5% (6)
    5:0 Копенгаген
    4.5% (5)
    1:0 Копенгаген
    2.7% (3)
    4:1 Копенгаген
    2.7% (3)
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