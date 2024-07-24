Тур: 2. Стадион: Солитьюд.
1:2
Конец матча
0'
0:1
32' ГолAbiodun Ogunniyi
1:1
39' ГолLuke Conlan
46' Желтая карточкаShea Kearney
1:2
76' ГолТайво Абдулрахман
90' Желтая карточкаЗвиедрис Кришьянис
90'+5
Ход матча
32'
39'
1:1
46'
76'
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
14
Luke
Conlan
16
Shea
Gordon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Luke ConlanЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Shea GordonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Joe GormleyНападающий
-
-
32 Ben Wylie
-
-
23 Declan Breen
-
15 Reece Jordan
-
29 Jack Berry
-
-
Главный тренер: Джим Мэгилтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Зелькович Зоран
Бомбардиры внутри турнира
Клифтонвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luke Conlan
|1
|1
|Shea Gordon
|0
|0
Ауда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тайво Абдулрахман
|2
|0.67
|Talla Gaye Mor
|1
|0.33
|Abiodun Ogunniyi
|1
|0.33
|Abdoul Kader Traore
|1
|0.33
|Коне Ибрагим
|0
|0
|El Hadji Mane
|0
|0
Карточки
Клифтонвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shea Kearney
|1
|0
Ауда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Звиедрис Кришьянис
|1
|0
|Тавареш Бруну
|1
|0
|Abiodun Ogunniyi
|1
|0
Результаты матчей
Клифтонвилл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ауда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Клифтонвилл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ауда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Клифтонвилл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ауда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Клифтонвилл
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Клифтонвилл - Инститьют 6:2 Крамлин Юнайтед - Клифтонвилл 0:8 Финн Харпс - Клифтонвилл 1:1 Клифтонвилл - Каернарфон Таун 1:2
Клифтонвилл - ТНС 1:5 Клифтонвилл - Линфилд 3:1 Линфилд - Клифтонвилл 1:1 Клифтонвилл - Гленторан 2:0 Крузейдерс - Клифтонвилл 2:1 Ларн - Клифтонвилл 8:1 Колрейн - Клифтонвилл 2:2 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 2:0 Лофголл - Клифтонвилл 2:3 Портадаун - Клифтонвилл 0:2 Данганнон Свифт - Клифтонвилл 3:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:3 Клифтонвилл - Гленавон 4:2 Клифтонвилл - Колрейн 4:1 Гленторан - Клифтонвилл 2:2
Ауда
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ауда - Лиепая 2:0 Б-36 - Ауда 0:1 Ауда - Б-36 2:0 Ауда - ФК Валмиера 0:1
Ауда - Гробиня 0:1 Рига - Ауда 1:0 Ауда - РФШ Рига 1:3 Ауда - Метта лу 4:0 Тукумс 2000 - Ауда 1:4 Даугавпилс - Ауда 0:3 Ауда - ФШ Елгава 0:1 Ауда - Лиепая 1:1 ФК Валмиера - Ауда 2:1 Гробиня - Ауда 2:2 Ауда - Рига 1:2 РФШ Рига - Ауда 2:1 Метта лу - Ауда 1:3 Ауда - Тукумс 2000 2:0 Ауда - Даугавпилс 1:0 ФШ Елгава - Ауда 0:0
Результаты матчей
Клифтонвилл
Ауда
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Клифтонвилл
Ауда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Андреу Саша
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клифтонвилл 1:2 Ауда
Исход игры
Клифтонвилл
37.4% (40)
Ничья
44.9% (48)
Ауда
17.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
24.24% (24)
Меньше
75.76% (75)
Обе команды забьют
Да
67.68% (67)
Нет
32.32% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.2% (43)
1:0 Клифтонвилл
15.9% (17)
2:1 Клифтонвилл
11.2% (12)
1:2 Ауда
9.3% (10)
0:1 Ауда
7.5% (8)
2:0 Клифтонвилл
3.7% (4)
0:0 Ничья
2.8% (3)
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