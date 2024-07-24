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Тур: 2. Стадион: .
Клифтонвилл
1:2
Конец матча
Ауда
0'
0:1
32' Гол
Abiodun Ogunniyi
1:1
39' Гол
Luke Conlan
46' Желтая карточка
Shea Kearney
1:2
76' Гол
Тайво Абдулрахман
90' Желтая карточка
Звиедрис Кришьянис
90'+5

Ход матча

32'
0:1
Abiodun Ogunniyi
(Talla Gaye Mor)
39'
Luke Conlan
(Shea Gordon)
1:1
46'
Shea Kearney
 
68'
Ryan Corrigan
Карран Райан
 
73'
Joe Gormley
Доннелли Рори
 
76'
 
Lucas de Ramos Silveira
Abiodun Ogunniyi
76'
1:2
Тайво Абдулрахман
(Talla Gaye Mor)
87'
Ben Wylie
Shea Gordon
 
87'
Shaun Leppard
Стюарт Шон
 
90'
 
Исаев Вячеслав
Matheus Clemente
90'
 
Рубенис Оскар
El Hadji Mane
90'
 
Звиедрис Кришьянис

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 107
Клифтонвилл 37.4% (40)
X 44.9% (48)
Ауда 17.8% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
David
Odumosu
2
Пеппер
Конор
14
Luke
Conlan
4
Эддис
Джонатан
3
Стюарт
Шон
16
Shea
Gordon
5
Ньюберри
Михаэль
17
Ronan
Doherty
7
Shea
Kearney
10
Доннелли
Рори
9
Карран
Райан
12
Звиедрис
Кришьянис
2
Tin
Hrvoj
37
Босанчич
Петар
23
Коротков
Илья
49
Тавареш
Бруну
11
Abiodun
Ogunniyi
21
Мельникс
Денис
70
Talla
Gaye
Mor
17
El
Hadji
Mane
25
Тайво
Абдулрахман
7
Matheus
Clemente
Клифтонвилл
4-3-3
Ауда
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Клифтонвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luke Conlan 1 1
Shea Gordon 0 0
Ауда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тайво Абдулрахман 2 0.67
Talla Gaye Mor 1 0.33
Abiodun Ogunniyi 1 0.33
Abdoul Kader Traore 1 0.33
Коне Ибрагим 0 0
El Hadji Mane 0 0

Карточки

Клифтонвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shea Kearney 1 0
Ауда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Звиедрис Кришьянис 1 0
Тавареш Бруну 1 0
Abiodun Ogunniyi 1 0

Результаты матчей

Клифтонвилл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ауда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Клифтонвилл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ауда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Клифтонвилл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ауда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Клифтонвилл
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Клифтонвилл - Инститьют 6:2 Крамлин Юнайтед - Клифтонвилл 0:8 Финн Харпс - Клифтонвилл 1:1 Клифтонвилл - Каернарфон Таун 1:2
Клифтонвилл - ТНС 1:5 Клифтонвилл - Линфилд 3:1 Линфилд - Клифтонвилл 1:1 Клифтонвилл - Гленторан 2:0 Крузейдерс - Клифтонвилл 2:1 Ларн - Клифтонвилл 8:1 Колрейн - Клифтонвилл 2:2 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 2:0 Лофголл - Клифтонвилл 2:3 Портадаун - Клифтонвилл 0:2 Данганнон Свифт - Клифтонвилл 3:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:3 Клифтонвилл - Гленавон 4:2 Клифтонвилл - Колрейн 4:1 Гленторан - Клифтонвилл 2:2
Ауда
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ауда - Лиепая 2:0 Б-36 - Ауда 0:1 Ауда - Б-36 2:0 Ауда - ФК Валмиера 0:1
Ауда - Гробиня 0:1 Рига - Ауда 1:0 Ауда - РФШ Рига 1:3 Ауда - Метта лу 4:0 Тукумс 2000 - Ауда 1:4 Даугавпилс - Ауда 0:3 Ауда - ФШ Елгава 0:1 Ауда - Лиепая 1:1 ФК Валмиера - Ауда 2:1 Гробиня - Ауда 2:2 Ауда - Рига 1:2 РФШ Рига - Ауда 2:1 Метта лу - Ауда 1:3 Ауда - Тукумс 2000 2:0 Ауда - Даугавпилс 1:0 ФШ Елгава - Ауда 0:0

Результаты матчей

Клифтонвилл
Ауда

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Клифтонвилл
Ауда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Интер Эскальдес Андреу Саша 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • 76'
    Abiodun Ogunniyi уходит с поля. Лукас Рамос выходит вместо него
  • 73'
    Доннелли Рори уходит с поля. Joe Gormley выходит вместо него
  • 68'
    Карран Райан уходит с поля. Ryan Corrigan выходит вместо него
  • 46'
    Shea Kearney получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Shea Gordon сделал результативную передачу.
  • 39'
    Г О О О О Л - Luke Conlan бьет в цель!
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    • 32'
      Mor Talla Gaye сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Abiodun Ogunniyi бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Solitude. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 107
    Клифтонвилл 37.4% (40)
    X 44.9% (48)
    Ауда 17.8% (19)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клифтонвилл 1:2 Ауда

    Исход игры
    Клифтонвилл
    37.4% (40)
    Ничья
    44.9% (48)
    Ауда
    17.8% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.24% (24)
    Меньше
    75.76% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    67.68% (67)
    Нет
    32.32% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.2% (43)
    1:0 Клифтонвилл
    15.9% (17)
    2:1 Клифтонвилл
    11.2% (12)
    1:2 Ауда
    9.3% (10)
    0:1 Ауда
    7.5% (8)
    2:0 Клифтонвилл
    3.7% (4)
    0:0 Ничья
    2.8% (3)
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