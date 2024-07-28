☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 3.
Сочи
0:1
Перерыв
СКА-Хабаровск
0'
0:1
43' Гол
Гонгадзе Георгий
45' Желтая карточка
Заика Кирилл

Ход матча

43'
0:1
Гонгадзе Георгий
45'
Заика Кирилл
 
Прогнозы 117
Сочи 91.5% (107)
X 6.8% (8)
СКА-Хабаровск 1.7% (2)
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Сочи
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Сочи
СКА-Хабаровск

История личных встреч

Сочи
СКА-Хабаровск

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

К
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барт Руслан 1 0.33
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 1 0.33

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурмистров Никита 1 0
Марсело Алвеш 1 0
Гуарирапа Сауль 1 0
Начо Сааведра 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садики Нехар 1 0

Результаты матчей

Сочи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Сочи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Сочи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Сочи - Балтика 1:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0
Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1 Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Химки - СКА-Хабаровск 4:1
Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1

Результаты матчей

Сочи
СКА-Хабаровск

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Сочи
СКА-Хабаровск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Сокол
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Алания
 0:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
7.
Чайка
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Родина Москва
 0:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
9.
Ротор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Черноморец Нв
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Тюмень
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
13.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
14.
Балтика
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Сочи
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
17.
Шинник
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
18.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Родина Москва
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Чайка
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Алания
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Ротор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Балтика
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сочи
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тюмень
 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шинник
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Чайка
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Алания
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Тюмень
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
6.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
7.
Балтика
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Родина Москва
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Арсенал Тула
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Урал
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шинник
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Сочи
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Нефтехимик Алиев Саид 2
Сокол Карпицкий Егор 2
Черноморец Нв Уридия Мераби 1
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 1
Весь список

Топ нарушителей
Алания Хадарцев Батраз 2
Уфа Перченок Александр 2
Родина Москва Мусаев Леон 2
Балтика Андраде Кевин 2
Балтика Гассама Натан 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Желтая карточка
    45'
    Заика срывает атаку соперника фолом против Симоняна, желтая карточка для Кирилла.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет к основному времени первого тайма Владимир Фалов.
  • 44'
    Макарчук исполняет прострел с левого фланга, Гуарирапа пытался добраться до мяча, но в итоге гости выбили снаряд на угловой.
  • 43'
    Первый гол в этом сезоне забивает "СКА-Хабаровск", наконец-таки сдвинулось дело с мертвой точки у команды Дмитрия Воецкого.
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ГЕОРГИЙ ГОНГАДЗЕ!
    Контратака удалась гостям, Симонян протащил мяч и отдал к линии штрафной на Алиева, тот покатил правее на Гонгадзе, который первым же касанием с 13 метров вогнал снаряд в сетку!
  • 41'
    Макарчук со штрафного исполняет не самый удачный заброс, мяч улетает за пределы поля, никого не задев.
  • Фол, нарушение
    40'
    Першин роняет на газон Барта в центральной зоне, однако позиция вряд ли для прямого удара.
  • 38'
    Позиционная атака южан завершается ударом Лёвина с линии штрафной - Имамов на месте.
  • 36'
    Совсем немного времени остается играть в первой половине встречи, по-прежнему команды совсем не радуют какими-то зрелищными моментами.
  • Угловой
    34'
    После розыгрыша углового мяч был выбит из штрафной, Барт же с подбора пробил крайне неточно.
  • 32'
    Прострел с левого фланга исполнили сочинцы, набежавший Барт пробил с линии штрафной, но мяч пришелся в соперника.
  • 31'
    Полчаса у нас отыграли команды, пока тяжеловато команды вкатываются и в матч, и в целом в этот сезон.
  • 29'
    Бавин после передачи Симоняна с правого фланга пробивает в касание из-за пределов штрафной - Рудаков уверенно ловит мяч.
  • Угловой
    28'
    Первый угловой "СКА-Хабаровска" к опасному моменту не привел, мяч из штрафной выбивает Алвес.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 27'
      Садики подключился в атаку и нашел в штрафной площади Симоняна, прострел которого прерывают защитники - угловой.
    • Угловой
      26'
      Разыграли угловой на правом фланге хозяева поля, после чего последовала подача в штрафную, но верх остался за хабаровчанами.
    • 24'
      Перед угловым главный арбитр отправляет мяч попить водички, 27 градусов сейчас официально в Сочи.
    • 23'
      Кравцов попытался пробить с дальней дистанции, мяч зацепил Садики и перелетел через перекладину ворот Имамова.
    • 22'
      Приближаются команды к середине первого тайма, по-прежнему ничего опасного в этой встрече не происходит. Думается, вряд ли сегодня в принципе стоит ждать много голов.
    • Офсайд
      20'
      Заброс со штрафного в исполнении хозяев к опасному моменту не привел, в офсайде оказался один из сочинцев.
    • Фол, нарушение
      19'
      Гонгадзе жестковато воткнулся в центре поля в Алвеса, арбитр пока обходится без желтых карточек.
    • 18'
      По-прежнему под контролем "Сочи" проходит эта встреча, но без моментов и даже ударов по воротам. Скучно.
    • 16'
      Напомним, что в Первой лиге команды последний раз встречались в сезоне-2018/19, тогда в Хабаровске была ничья 2:2, а в Сочи южане были сильнее - 2:0.
    • Угловой
      14'
      Угловой с левого фланга исполнили хозяева поля, однако никакой опасности у ворот Имамова не возникло.
    • 13'
      Пару прострелов с правого фланга исполняют хозяева поля, однако партнерам до мяча добраться не удается.
    • 12'
      Пока "Сочи" контролирует мяч на чужой половине поля, но хабаровчане неплохо держат оборону.
    • 10'
      Напомним, что в прошлом сезоне команды играли в разных лигах, но пересеклись в Кубке России, тогда "СКА-Хабаровск" прошел соперника по пенальти.
    • 8'
      Пока крайне спокойный темп в нашей встрече, ничего потрясающего воображение на поле не происходит.
    • Фол, нарушение
      6'
      Сафронов на левом фланге атаки подыграл себе рукой при обработке мяча, что не ускользнуло от внимания арбитра.
    • 5'
      Барт с правого фланга исполняет острый прострел во вратарскую, однако мяч приходит точно в руки Имамову.
    • 4'
      У "СКА-Хабаровска" пока последняя позиция в турнирной таблице, 0:4 от "Торпедо" и 0:1 против "Родины". По традиции, хабаровчане плохо играют в гостях.
    • 3'
      Напомним, что "Сочи" пока имеет лишь одно очко в активе - после выездного поражения от "Урала" (0:2) случилась домашняя ничья с "Балтикой" (1:1).
    • Угловой
      2'
      Два угловых с правого фланга исполнили сочинцы, однако до удара по воротам команда Роберта Морено дело не довела.
    • Первый тайм начался
      1'
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    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 3-го тура Мелбет-Первой лиги "Сочи" принимает "СКА-Хабаровск". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 31.1% пользователей.
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    Прогнозы 117
    Сочи 91.5% (107)
    X 6.8% (8)
    СКА-Хабаровск 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    СКА-Хабаровск
    4.33
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    4.46
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    8.43
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сочи 0:1 СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Сочи
    90.8% (108)
    Ничья
    6.7% (8)
    СКА-Хабаровск
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.09% (43)
    Меньше
    60.91% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    43.64% (48)
    Нет
    56.36% (62)
    Популярный счёт
    2:0 Сочи
    31.1% (37)
    2:1 Сочи
    29.4% (35)
    1:0 Сочи
    18.5% (22)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    3:1 Сочи
    3.4% (4)
    3:0 Сочи
    1.7% (2)
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    СКА-Хабаровск
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