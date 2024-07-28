Макарчук со штрафного исполняет не самый удачный заброс, мяч улетает за пределы поля, никого не задев.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ГЕОРГИЙ ГОНГАДЗЕ! Контратака удалась гостям, Симонян протащил мяч и отдал к линии штрафной на Алиева, тот покатил правее на Гонгадзе, который первым же касанием с 13 метров вогнал снаряд в сетку!

Первый гол в этом сезоне забивает "СКА-Хабаровск", наконец-таки сдвинулось дело с мертвой точки у команды Дмитрия Воецкого.

Макарчук исполняет прострел с левого фланга, Гуарирапа пытался добраться до мяча, но в итоге гости выбили снаряд на угловой.

2 минуты добавляет к основному времени первого тайма Владимир Фалов.

Заика срывает атаку соперника фолом против Симоняна, желтая карточка для Кирилла.

Первый угловой "СКА-Хабаровска" к опасному моменту не привел, мяч из штрафной выбивает Алвес.

Бавин после передачи Симоняна с правого фланга пробивает в касание из-за пределов штрафной - Рудаков уверенно ловит мяч.

Полчаса у нас отыграли команды, пока тяжеловато команды вкатываются и в матч, и в целом в этот сезон.

Прострел с левого фланга исполнили сочинцы, набежавший Барт пробил с линии штрафной, но мяч пришелся в соперника.

После розыгрыша углового мяч был выбит из штрафной, Барт же с подбора пробил крайне неточно.

Совсем немного времени остается играть в первой половине встречи, по-прежнему команды совсем не радуют какими-то зрелищными моментами.

Позиционная атака южан завершается ударом Лёвина с линии штрафной - Имамов на месте.

Першин роняет на газон Барта в центральной зоне, однако позиция вряд ли для прямого удара.

27' Садики подключился в атаку и нашел в штрафной площади Симоняна, прострел которого прерывают защитники - угловой.

26' Разыграли угловой на правом фланге хозяева поля, после чего последовала подача в штрафную, но верх остался за хабаровчанами.

24' Перед угловым главный арбитр отправляет мяч попить водички, 27 градусов сейчас официально в Сочи.

23' Кравцов попытался пробить с дальней дистанции, мяч зацепил Садики и перелетел через перекладину ворот Имамова.

22' Приближаются команды к середине первого тайма, по-прежнему ничего опасного в этой встрече не происходит. Думается, вряд ли сегодня в принципе стоит ждать много голов.

20' Заброс со штрафного в исполнении хозяев к опасному моменту не привел, в офсайде оказался один из сочинцев.

19' Гонгадзе жестковато воткнулся в центре поля в Алвеса, арбитр пока обходится без желтых карточек.

18' По-прежнему под контролем "Сочи" проходит эта встреча, но без моментов и даже ударов по воротам. Скучно.

16' Напомним, что в Первой лиге команды последний раз встречались в сезоне-2018/19, тогда в Хабаровске была ничья 2:2, а в Сочи южане были сильнее - 2:0.