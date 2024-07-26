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Тур: 3.
Сочи
 
Позже
СКА-Хабаровск
Прогнозы 44
Сочи 93.2% (41)
X 6.8% (3)
СКА-Хабаровск 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
СКА-Хабаровск
3.70
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Сочи
СКА-Хабаровск

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

К
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барт Руслан 1 0.5
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурмистров Никита 1 0
Марсело Алвеш 1 0
Гуарирапа Сауль 1 0
Начо Сааведра 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садики Нехар 1 0

Результаты матчей

Сочи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Сочи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Сочи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Сочи - Балтика 1:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0
Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1 Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Химки - СКА-Хабаровск 4:1
Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1

Результаты матчей

Сочи
СКА-Хабаровск

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Сочи
СКА-Хабаровск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Ротор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Алания
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сокол
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Балтика
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Сокол
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Енисей
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сочи
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Чайка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ротор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Балтика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Алания
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Чайка
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Балтика
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Торпедо Москва
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Нефтехимик
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал Тула
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Урал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Родина Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Нефтехимик Алиев Саид 2
Нефтехимик Шоркин Максим 1
Енисей Ломакин Александр 1
Черноморец Нв Хабалов Алан 1
Весь список

Топ нарушителей
Балтика Гассама Натан 2
Уфа Кутин Денис 1
Сокол Капленко Никита 1
Сочи Бурмистров Никита 1
Алания Чочиев Алан 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июля 2024, осталось 2 дня 10 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 44
    Сочи 93.2% (41)
    X 6.8% (3)
    СКА-Хабаровск 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    СКА-Хабаровск
    3.70
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    Прогнозы на матч Сочи - СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Сочи
    93.2% (41)
    Ничья
    6.8% (3)
    СКА-Хабаровск
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.1% (16)
    Меньше
    61.9% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    38.1% (16)
    Нет
    61.9% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Сочи
    36.4% (16)
    2:1 Сочи
    29.5% (13)
    1:0 Сочи
    15.9% (7)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
    3:0 Сочи
    4.5% (2)
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    Сочи
    СКА-Хабаровск
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