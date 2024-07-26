Тур: 3.
Позже
История личных встреч
Сочи
СКА-Хабаровск
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барт Руслан
|1
|0.5
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурмистров Никита
|1
|0
|Марсело Алвеш
|1
|0
|Гуарирапа Сауль
|1
|0
|Начо Сааведра
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садики Нехар
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Сочи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Сочи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Сочи - Балтика 1:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0
Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1 Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0 Факел - Сочи 0:0
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Химки - СКА-Хабаровск 4:1
Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1
Результаты матчей
Сочи
СКА-Хабаровск
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Сочи
СКА-Хабаровск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Торпедо Москва
|Горбунов Игорь
|2
|Нефтехимик
|Алиев Саид
|2
|Нефтехимик
|Шоркин Максим
|1
|Енисей
|Ломакин Александр
|1
|Черноморец Нв
|Хабалов Алан
|1
|Балтика
|Гассама Натан
|2
|Уфа
|Кутин Денис
|1
|Сокол
|Капленко Никита
|1
|Сочи
|Бурмистров Никита
|1
|Алания
|Чочиев Алан
|1
Прогнозы на матч Сочи - СКА-Хабаровск
Исход игры
Сочи
93.2% (41)
Ничья
6.8% (3)
СКА-Хабаровск
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.1% (16)
Меньше
61.9% (26)
Обе команды забьют
Да
38.1% (16)
Нет
61.9% (26)
Популярный счёт
2:0 Сочи
36.4% (16)
2:1 Сочи
29.5% (13)
1:0 Сочи
15.9% (7)
1:1 Ничья
4.5% (2)
3:0 Сочи
4.5% (2)
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