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Тур: 2. Стадион: .
Лудогорец
 
Позже
Динамо Минск
Прогнозы 37
Лудогорец 83.8% (31)
X 5.4% (2)
Динамо Минск 10.8% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Динамо Минск
1.38
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5.10
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8.90
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рик 1 0.5
Витри Аслак Фонн 1 0.5
Текпетей Бернард 1 0.5
Секо Руан 0 0
Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаврилович Алексей 1 (1) 0.5

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витри Аслак Фонн 1 0
Рик 1 0
Педринью Роша 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Текпетей Бернард 1 0
Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демченко Никита Юрьевич 2 0
Пигас Вадим 2 0
Политевич Сергей 1 0
Альфред Стивен 1 0
Педро Игор 1 0

Результаты матчей

Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Минск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Минск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Лудогорец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Динамо Минск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Лудогорец - ЦСКА София 1:0 Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1
Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Лудогорец - Приморье 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Черно Море - Лудогорец 4:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Лудогорец - ЦСКА София 3:1 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:5 Лудогорец - Левски Крумовград 3:3 Лудогорец - Хебар Пазарджик 4:0 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Арда Карджали 2:0 ЦСКА-1948 - Лудогорец 0:1 Пирин Благоевград - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Левски София 5:1
Динамо Минск
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0 Динамо Минск - Динамо-Брест 1:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:2
Динамо Минск - Неман Гродно 2:1 Миоры - Динамо Минск 0:8 Слуцк - Динамо Минск 0:5 Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 1:2 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 3:2 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Неман Гродно - Динамо Минск 2:0 Динамо Минск - Витебск 1:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Нафтан 2:2 Минск - Динамо Минск 0:0 Балтика - Динамо Минск 3:1

Результаты матчей

Лудогорец
Динамо Минск

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лудогорец
Динамо Минск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Микулеску Давид 3
ТНС Янг Брэд 3
ФКСБ Эджума Малком 2 (2)
Слован Братислава Вайсс Владимир 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Борац Баня-Лука Mladen Zizovic 1 1
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лудогорец - Динамо Минск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2024, осталось 2 дня 13 часов 42 минуты.



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    • Прогнозы 37
    Лудогорец 83.8% (31)
    X 5.4% (2)
    Динамо Минск 10.8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лудогорец
    Ничья
    Динамо Минск
    1.38
    Реклама, betcity.ru
    5.10
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    8.90
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    Прогнозы на матч Лудогорец - Динамо Минск

    Исход игры
    Лудогорец
    84.2% (32)
    Ничья
    5.3% (2)
    Динамо Минск
    10.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (22)
    Меньше
    40.54% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (22)
    Нет
    40.54% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Лудогорец
    42.1% (16)
    2:0 Лудогорец
    21.1% (8)
    1:0 Лудогорец
    10.5% (4)
    3:1 Лудогорец
    5.3% (2)
    1:2 Динамо Минск
    5.3% (2)
    1:1 Ничья
    5.3% (2)
    3:0 Лудогорец
    5.3% (2)
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