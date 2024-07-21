Тур: 2. Стадион: Хювефарма Арена.
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Бомбардиры внутри турнира
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рик
|1
|0.5
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.5
|Текпетей Бернард
|1
|0.5
|Секо Руан
|0
|0
Динамо Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаврилович Алексей
|1 (1)
|0.5
Карточки
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|Рик
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Пётровски Якуб
|1
|0
|Текпетей Бернард
|1
|0
Динамо Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демченко Никита Юрьевич
|2
|0
|Пигас Вадим
|2
|0
|Политевич Сергей
|1
|0
|Альфред Стивен
|1
|0
|Педро Игор
|1
|0
Результаты матчей
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Минск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Лудогорец
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Минск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Лудогорец
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Динамо Минск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лудогорец
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Лудогорец - ЦСКА София 1:0 Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1
Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Лудогорец - Приморье 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Черно Море - Лудогорец 4:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Лудогорец - ЦСКА София 3:1 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:5 Лудогорец - Левски Крумовград 3:3 Лудогорец - Хебар Пазарджик 4:0 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Арда Карджали 2:0 ЦСКА-1948 - Лудогорец 0:1 Пирин Благоевград - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Левски София 5:1
Динамо Минск
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0 Динамо Минск - Динамо-Брест 1:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:2
Динамо Минск - Неман Гродно 2:1 Миоры - Динамо Минск 0:8 Слуцк - Динамо Минск 0:5 Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 1:2 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 3:2 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Неман Гродно - Динамо Минск 2:0 Динамо Минск - Витебск 1:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Нафтан 2:2 Минск - Динамо Минск 0:0 Балтика - Динамо Минск 3:1
Результаты матчей
Лудогорец
Динамо Минск
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Лудогорец
Динамо Минск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|ТНС
|Янг Брэд
|3
|ФКСБ
|Эджума Малком
|2 (2)
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|2 (1)
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
|Борац Баня-Лука
|Mladen Zizovic
|1 1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
Прогнозы на матч Лудогорец - Динамо Минск
Исход игры
Лудогорец
84.2% (32)
Ничья
5.3% (2)
Динамо Минск
10.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (22)
Меньше
40.54% (15)
Обе команды забьют
Да
59.46% (22)
Нет
40.54% (15)
Популярный счёт
2:1 Лудогорец
42.1% (16)
2:0 Лудогорец
21.1% (8)
1:0 Лудогорец
10.5% (4)
3:1 Лудогорец
5.3% (2)
1:2 Динамо Минск
5.3% (2)
1:1 Ничья
5.3% (2)
3:0 Лудогорец
5.3% (2)
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