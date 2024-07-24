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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Целе
1:1
Конец матча
Слован Братислава
0'
4' Желтая карточка
Такач Доминик
1:0
7' Гол
Бобичанец Лука
1:1
11' Гол
Стрелец Давид
31' Желтая карточка
Вайсс Владимир
31' Красная карточка
Саввидис Кириакос
45' Желтая карточка
Мак Роберт
56' Желтая карточка
Кучис Армандас
74' Желтая карточка
Карничник Жан
90'+6

Ход матча

4'
 
Такач Доминик
7'
Бобичанец Лука
1:0
11'
1:1
Стрелец Давид
(Вайсс Владимир)
31'
 
Вайсс Владимир
31'
 
Саввидис Кириакос
40'
Квесич Марио
Светлин Тамар
 
45'
 
Мак Роберт
56'
Кучис Армандас
 
68'
Попович Денис
Менало Лука
 
68'
Роландо Ааронс
Матко Алёша
 
71'
 
Пощек Лукаш
Стрелец Давид
74'
Карничник Жан
 
80'
 
Барсегян Тигран
Мак Роберт
85'
Фильо Эдмилсон
Кучис Армандас
 
85'
Брнич Иван
Jost Pisek
 
88'
 
Марчелли Нино
Вайсс Владимир

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 123
Целе 13.8% (17)
X 36.6% (45)
Слован Братислава 49.6% (61)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
98
Штубляр
Ловро
43
Крефл
Аляж
6
Зец
Давид
3
Вуклишевич
Дамьян
23
Карничник
Жан
8
Бобичанец
Лука
31
Jost
Pisek
88
Светлин
Тамар
70
Менало
Лука
47
Кучис
Армандас
7
Матко
Алёша
71
Такач
Доминик
6
Виммер
Кевин
4
Кашия
Гурам
12
Байрич
Кенан
23
Шарани
Зуберу
33
Куцка
Юрай
88
Саввидис
Кириакос
28
Блэкмэн
Сезар
7
Вайсс
Владимир
13
Стрелец
Давид
21
Мак
Роберт
Целе
4-3-3
Слован Братислава
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Целе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матко Алёша 2 (1) 0.67
Вуклишевич Дамьян 1 0.33
Роландо Ааронс 1 0.33
Карничник Жан 1 0.33
Бобичанец Лука 1 0.33
Светлин Тамар 1 0.33
Забуковник Марк 1 0.33
Попович Денис 0 0
Крефл Аляж 0 0
Кучис Армандас 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вайсс Владимир 2 0.67
Куцка Юрай 2 0.67
Стрелец Давид 1 0.33
Мак Роберт 1 0.33
Марчелли Нино 0 0

Карточки

Целе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коутер Нино 1 0
Крефл Аляж 1 0
Карничник Жан 1 0
Бобичанец Лука 1 0
Дулка Марко 1 0
Забуковник Марк 1 0
Кучис Армандас 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 2 0
Саввидис Кириакос 0 1
Мак Роберт 1 0
Байрич Кенан 1 0
Такач Доминик 1 0
Стрелец Давид 1 0

Результаты матчей

Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
1
Целе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Целе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
38%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Целе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Целе - Браво 2:1 Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5 Целе - Рапид Бухарест 1:0
Целе - Оцелул Галац 2:3 Целе - Хунедоара 2:0 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Радомлье - Целе 1:1 Целе - Копер 2:1 Марибор - Целе 3:1 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Целе - Домжале 2:3 Рогашка - Целе 1:2 Целе - Браво 2:1 Мура - Целе 1:3 Целе - Алюминий 2:2 Целе - Радомлье 2:1 Копер - Целе 1:3 Целе - Марибор 1:1 Олимпия Любляна - Целе 1:1
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0
Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - ДАК 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0 Слован Братислава - Жилина 1:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2

Результаты матчей

Целе
Слован Братислава

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Целе
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 3
Ференцварош Траоре Адама VII 3
ФКСБ Микулеску Давид 3
Фенербахче Джеко Эдин 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Борац Баня-Лука Mladen Zizovic 1 1
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Мак Роберт получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Светлин Тамар уходит с поля. Квесич Марио выходит вместо него
  • 31'
    УДАЛЕНИЕ! - Саввидис Кириакос увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Z'dezele. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Целе 13.8% (17)
    X 36.6% (45)
    Слован Братислава 49.6% (61)
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    Где смотреть матч Целе 1:1 Слован Братислава онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Целе 1:1 Слован Братислава

    Исход игры
    Целе
    13.8% (17)
    Ничья
    36.6% (45)
    Слован Братислава
    49.6% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.14% (49)
    Меньше
    55.86% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    77.48% (86)
    Нет
    22.52% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.1% (37)
    1:2 Слован Братислава
    24.4% (30)
    0:1 Слован Братислава
    10.6% (13)
    2:1 Целе
    6.5% (8)
    1:3 Слован Братислава
    4.1% (5)
    1:0 Целе
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:2 Слован Братислава
    3.3% (4)
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