Тур: 2. Стадион: Stadion Z'dezele.
1:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаТакач Доминик
1:0
7' ГолБобичанец Лука
1:1
11' ГолСтрелец Давид
31' Желтая карточкаВайсс Владимир
31' Красная карточкаСаввидис Кириакос
45' Желтая карточкаМак Роберт
56' Желтая карточкаКучис Армандас
74' Желтая карточкаКарничник Жан
90'+6
Ход матча
7'
1:0
11'
1:1
31'
45'
56'
74'
85'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
43
Крефл
Аляж
31
Jost
Pisek
70
Менало
Лука
12
Байрич
Кенан
33
Куцка
Юрай
21
Мак
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Крефл АляжЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Jost PisekПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Менало ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Коутер НиноЗащитник
-
25 Кавчич МатияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Квесич МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Брнич ИванНападающий
-
12 Luka Kolar
-
Главный тренер: Damir Krznar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Войтко МатушПолузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
Бомбардиры внутри турнира
Целе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матко Алёша
|2 (1)
|0.67
|Вуклишевич Дамьян
|1
|0.33
|Роландо Ааронс
|1
|0.33
|Карничник Жан
|1
|0.33
|Бобичанец Лука
|1
|0.33
|Светлин Тамар
|1
|0.33
|Забуковник Марк
|1
|0.33
|Попович Денис
|0
|0
|Крефл Аляж
|0
|0
|Кучис Армандас
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вайсс Владимир
|2
|0.67
|Куцка Юрай
|2
|0.67
|Стрелец Давид
|1
|0.33
|Мак Роберт
|1
|0.33
|Марчелли Нино
|0
|0
Карточки
Целе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коутер Нино
|1
|0
|Крефл Аляж
|1
|0
|Карничник Жан
|1
|0
|Бобичанец Лука
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Забуковник Марк
|1
|0
|Кучис Армандас
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|2
|0
|Саввидис Кириакос
|0
|1
|Мак Роберт
|1
|0
|Байрич Кенан
|1
|0
|Такач Доминик
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
Результаты матчей
Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
1
Целе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Целе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
38%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Целе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Целе - Браво 2:1 Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5 Целе - Рапид Бухарест 1:0
Целе - Оцелул Галац 2:3 Целе - Хунедоара 2:0 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Радомлье - Целе 1:1 Целе - Копер 2:1 Марибор - Целе 3:1 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Целе - Домжале 2:3 Рогашка - Целе 1:2 Целе - Браво 2:1 Мура - Целе 1:3 Целе - Алюминий 2:2 Целе - Радомлье 2:1 Копер - Целе 1:3 Целе - Марибор 1:1 Олимпия Любляна - Целе 1:1
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0
Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - ДАК 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0 Слован Братислава - Жилина 1:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2
Результаты матчей
Целе
Слован Братислава
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Целе
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
12
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|3
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|3
|Динамо Минск
|Пигас Вадим
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
|Борац Баня-Лука
|Mladen Zizovic
|1 1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Целе 1:1 Слован Братислава
Исход игры
Целе
13.8% (17)
Ничья
36.6% (45)
Слован Братислава
49.6% (61)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (49)
Меньше
55.86% (62)
Обе команды забьют
Да
77.48% (86)
Нет
22.52% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.1% (37)
1:2 Слован Братислава
24.4% (30)
0:1 Слован Братислава
10.6% (13)
2:1 Целе
6.5% (8)
1:3 Слован Братислава
4.1% (5)
1:0 Целе
4.1% (5)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:2 Слован Братислава
3.3% (4)
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