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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Viktor Kopiyevskyi
РФШ Рига
1:3
Конец матча
Будё-Глимт
0'
1:0
14' Гол
Икауниекс Янис
40' Желтая карточка
Ондоа Джозеф
1:1
40' Пенальти
Хёуге Йенс
56' Желтая карточка
Рашид Нджи Харуна
58' Желтая карточка
Adam Markhiev
1:2
82' Гол
Салтнес Ульрик
1:3
88' Гол
Хог Каспер Ваарст
90'+4

Ход матча

14'
Икауниекс Янис
(Куадьо Седрик)
1:0
40'
Ондоа Джозеф
 
40'
1:1
Хёуге Йенс
46'
 
Хельмерсен Андреас
Миккельсен Эугуст
46'
 
Хог Каспер Ваарст
Капскармо Оскар
46'
Зеленков Дмитрий
Кигурс Мартиньш
 
56'
Рашид Нджи Харуна
 
58'
Adam Markhiev
 
58'
Rostand Ndjiki
Савалниекс Робертс
 
62'
 
Сёренсен Адам
Бьоркан Фредерик
62'
 
Фет Сондре
Сьоволд Фредрик
77'
Стуглис Элвис
Куадьо Седрик
 
77'
Одишариа Лаша
Adam Markhiev
 
77'
 
Сёрли Сондре
Хёуге Йенс
82'
1:2
Салтнес Ульрик
(Хог Каспер Ваарст)
88'
1:3
Хог Каспер Ваарст
(Сёренсен Адам)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 121
РФШ Рига 16.5% (20)
X 8.3% (10)
Будё-Глимт 75.2% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ондоа
Джозеф
11
Савалниекс
Робертс
2
Балодис
Даниэль
43
Липушчек
Жига
30
Рашид
Нджи
Харуна
26
Панич
Стефан
27
Adam
Markhiev
9
Икауниекс
Янис
49
Кигурс
Мартиньш
17
Куадьо
Седрик
7
Диоманде
Исмаэль
1
Лунд
Юлиан
Файе
20
Сьоволд
Фредрик
18
Мо
Бреде
6
Гундерсен
Йостейн
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
23
Хёуге
Йенс
28
Капскармо
Оскар
94
Миккельсен
Эугуст
РФШ Рига
4-2-3-1
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

РФШ Рига
Будё-Глимт

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икауниекс Янис 2 0.5
Лемайич Дарко 1 0.25
Панич Стефан 1 0.25
Диоманде Исмаэль 1 0.25
Кигурс Мартиньш 1 0.25
Балодис Даниэль 1 0.25
Сантана Эмерсон 1 0.25
Куадьо Седрик 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салтнес Ульрик 2 1
Миккельсен Эугуст 2 1
Хог Каспер Ваарст 1 0.5
Капскармо Оскар 1 0.5
Хёуге Йенс 1 (1) 0.5
Сёренсен Адам 0 0

Карточки

РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондоа Джозеф 2 0
Куадьо Седрик 1 0
Икауниекс Янис 1 0
Лемайич Дарко 1 0
Панич Стефан 1 0
Рашид Нджи Харуна 1 0
Adam Markhiev 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

РФШ Рига
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
РФШ Рига
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
4
РФШ Рига
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Будё-Глимт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
75%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
1
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РФШ Рига
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:4 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0
РФШ Рига - ФШ Елгава 7:0 Лиепая - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 4:1 Ауда - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Рига 2:2 РФШ Рига - Гробиня 5:0 Метта лу - РФШ Рига 0:6 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Даугавпилс 5:0 ФШ Елгава - РФШ Рига 1:2 РФШ Рига - Лиепая 4:1 ФК Валмиера - РФШ Рига 2:0 РФШ Рига - Ауда 2:1 Рига - РФШ Рига 1:2 Гробиня - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Метта лу 2:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1
Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё-Глимт 0:6

Результаты матчей

РФШ Рига
Будё-Глимт

Точный счет

1:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

РФШ Рига
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5
1
1

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Карабах Жуниньо VI 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
УЭ Санта-Колома Youssef El Ghazoui 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Г О О О О Л - Хёуге Йенс из команды Будё-Глимт забивает с точки!
    • 40'
      Ондоа Джозеф получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Cedric Kouadio сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Икауниекс Янис бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LNK Sporta Parks. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    РФШ Рига 16.5% (20)
    X 8.3% (10)
    Будё-Глимт 75.2% (91)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РФШ Рига 1:3 Будё-Глимт

    Исход игры
    РФШ Рига
    16.5% (20)
    Ничья
    8.3% (10)
    Будё-Глимт
    75.2% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.36% (67)
    Меньше
    39.64% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (74)
    Нет
    33.33% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Будё-Глимт
    37.2% (45)
    0:2 Будё-Глимт
    17.4% (21)
    1:3 Будё-Глимт
    8.3% (10)
    2:1 РФШ Рига
    6.6% (8)
    1:1 Ничья
    6.6% (8)
    0:1 Будё-Глимт
    6.6% (8)
    1:0 РФШ Рига
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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