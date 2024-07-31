Тур: 2. Стадион: LNK Sporta Parks. Главный судья: Viktor Kopiyevskyi
1:3
Конец матча
0'
1:0
14' ГолИкауниекс Янис
40' Желтая карточкаОндоа Джозеф
1:1
40' ПенальтиХёуге Йенс
56' Желтая карточкаРашид Нджи Харуна
58' Желтая карточкаAdam Markhiev
1:2
82' ГолСалтнес Ульрик
1:3
88' ГолХог Каспер Ваарст
90'+4
Ход матча
14'
1:0
40'
40'
1:1
58'
82'
88'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
40
Ондоа
Джозеф
26
Панич
Стефан
18
Мо
Бреде
26
Эвьен
Хэкон
23
Хёуге
Йенс
- Основной состав
-
40 Ондоа ДжозефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пренга ХердиЗащитник
-
25 Мареш ПетерЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мороз Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дубвик ИсакЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
19 Фет СондреНападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
РФШ Рига
Будё-Глимт
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икауниекс Янис
|2
|0.5
|Лемайич Дарко
|1
|0.25
|Панич Стефан
|1
|0.25
|Диоманде Исмаэль
|1
|0.25
|Кигурс Мартиньш
|1
|0.25
|Балодис Даниэль
|1
|0.25
|Сантана Эмерсон
|1
|0.25
|Куадьо Седрик
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салтнес Ульрик
|2
|1
|Миккельсен Эугуст
|2
|1
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0.5
|Капскармо Оскар
|1
|0.5
|Хёуге Йенс
|1 (1)
|0.5
|Сёренсен Адам
|0
|0
Карточки
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондоа Джозеф
|2
|0
|Куадьо Седрик
|1
|0
|Икауниекс Янис
|1
|0
|Лемайич Дарко
|1
|0
|Панич Стефан
|1
|0
|Рашид Нджи Харуна
|1
|0
|Adam Markhiev
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
РФШ Рига
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
РФШ Рига
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
4
РФШ Рига
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Будё-Глимт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
75%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
14%
1
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
РФШ Рига
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:4 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0
РФШ Рига - ФШ Елгава 7:0 Лиепая - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 4:1 Ауда - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Рига 2:2 РФШ Рига - Гробиня 5:0 Метта лу - РФШ Рига 0:6 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Даугавпилс 5:0 ФШ Елгава - РФШ Рига 1:2 РФШ Рига - Лиепая 4:1 ФК Валмиера - РФШ Рига 2:0 РФШ Рига - Ауда 2:1 Рига - РФШ Рига 1:2 Гробиня - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Метта лу 2:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1
Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё-Глимт 0:6
Результаты матчей
РФШ Рига
Будё-Глимт
Точный счет
1:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
РФШ Рига
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
11
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|Карабах
|Жуниньо VI
|4 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Клаксвик
|Эджупи Альберт
|3
|Динамо Минск
|Пигас Вадим
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
|УЭ Санта-Колома
|Youssef El Ghazoui
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РФШ Рига 1:3 Будё-Глимт
Исход игры
РФШ Рига
16.5% (20)
Ничья
8.3% (10)
Будё-Глимт
75.2% (91)
Тотал 2.5
Больше
60.36% (67)
Меньше
39.64% (44)
Обе команды забьют
Да
66.67% (74)
Нет
33.33% (37)
Популярный счёт
1:2 Будё-Глимт
37.2% (45)
0:2 Будё-Глимт
17.4% (21)
1:3 Будё-Глимт
8.3% (10)
2:1 РФШ Рига
6.6% (8)
1:1 Ничья
6.6% (8)
0:1 Будё-Глимт
6.6% (8)
1:0 РФШ Рига
4.1% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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