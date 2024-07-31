Длинный аут с правого фланга исполнили гости, однако до удара по воротам этот момент не дошел.

Теперь уже длинный аут в исполнении минчан, но остроты бело-голубые создать не смогли.

Альфред после навеса с левого фланга попытался сыграть на опережение, однако в створ ворот мяч не пошел.

Мельниченко завершает атаку "Динамо" ударом в створ ворот, однако Бонманн успешно вступает в игру.

Недялков получил повреждение в одном из единоборств, помощь врачей требуется болгарину.

Ошибаются миничане около своей штрафной, гости выводят на ударную позицию Рика, который попадает в створ. Через несколько секунд Рик с дальней дистанции стреляет мимо створа.

Недялков разряжает обстановку около своей штрафной, Альфред откровенно втыкается в капитана "Лудогорца".

22' Удар Неделева со штрафного пришелся в "стенку", дальше минчане нарушают правила на правом фланге обороны.

21' Первая желтая карточка у нас - Калинин наказан за фол против Текпетея около своей штрафной.

19' Витрю отмечается ударом с дальней дистанции, вынуждая вступать в игу Лапоухова.

18' Пока спокойно действует по счёту "Лудогорец", явно не прочь представители чемпионата Болгарии пройти минчан малой кровью.

16' Заброс в переднюю линию у белорусов не очень получается, мяч уходит за лицевую линию.

15' Альфред после навеса с фланга пробивает головой в створ ворот, но особых проблем у Бонманна не возникло.

14' После навеса с углового Лапоухов не очень удачно играет на выходе, с подбора попытался пробить Рик, но мяч попал в соперника.