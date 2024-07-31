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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Фрид Игал
Динамо Минск
0:0
Первый тайм: 34'
Лудогорец
0'
21' Желтая карточка
Калинин Владислав

Ход матча

21'
Калинин Владислав
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогнозы 129
Динамо Минск 31.8% (41)
X 23.3% (30)
Лудогорец 45% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Минск
Ничья
Лудогорец
4.55
3.85
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3.65
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Лапоухов
Фёдор
7
Быков
Артём
Геннадьевич
26
Калинин
Владислав
4
Гаврилович
Алексей
66
Рай
74
Седько
Павел
8
Селява
Александр
88
Демченко
Никита
Юрьевич
81
Мельниченко
Трофим
9
Альфред
Стивен
17
Бахар
Иван
39
Бонманн
Хендрик
16
Витри
Аслак
Фонн
4
Алмейда
Динис
24
Вердон
Оливье
3
Недялков
Антон
6
Пётровски
Якуб
8
Неделев
Тодор
18
Чочев
Ивайло
7
Рик
12
Секо
Руан
37
Текпетей
Бернард
Динамо Минск
4-3-3
Лудогорец
4-3-3

История личных встреч

Динамо Минск
Лудогорец

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаврилович Алексей 1 (1) 0.25
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Текпетей Бернард 2 0.5
Рик 1 0.25
Витри Аслак Фонн 1 0.25
Неделев Тодор 1 (1) 0.25
Пётровски Якуб 0 0
Секо Руан 0 0

Карточки

Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пигас Вадим 3 0
Политевич Сергей 2 0
Демченко Никита Юрьевич 2 0
Гаврилович Алексей 1 0
Селява Александр 1 0
Калинин Владислав 1 0
Альфред Стивен 1 0
Педро Игор 1 0
Мельниченко Трофим 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Ранхел 1 0
Недялков Антон 1 0
Витри Аслак Фонн 1 0
Рик 1 0
Педринью Роша 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Текпетей Бернард 1 0
Вердон Оливье 1 0

Результаты матчей

Динамо Минск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Динамо Минск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5
Динамо Минск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Лудогорец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Минск
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0 Динамо Минск - Динамо-Брест 1:0
БАТЭ - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Неман Гродно 2:1 Миоры - Динамо Минск 0:8 Слуцк - Динамо Минск 0:5 Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 1:2 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 3:2 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Неман Гродно - Динамо Минск 2:0 Динамо Минск - Витебск 1:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Нафтан 2:2 Минск - Динамо Минск 0:0
Лудогорец
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 1:0 Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1
Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Лудогорец - Приморье 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Черно Море - Лудогорец 4:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Лудогорец - ЦСКА София 3:1 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:5 Лудогорец - Левски Крумовград 3:3 Лудогорец - Хебар Пазарджик 4:0 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Арда Карджали 2:0 ЦСКА-1948 - Лудогорец 0:1 Пирин Благоевград - Лудогорец 0:2

Результаты матчей

Динамо Минск
Лудогорец

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Динамо Минск
Лудогорец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Карабах Жуниньо VI 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
УЭ Санта-Колома Youssef El Ghazoui 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    32'
    Недялков разряжает обстановку около своей штрафной, Альфред откровенно втыкается в капитана "Лудогорца".
  • 31'
    Ошибаются миничане около своей штрафной, гости выводят на ударную позицию Рика, который попадает в створ. Через несколько секунд Рик с дальней дистанции стреляет мимо створа.
  • Травма, повреждение
    29'
    Недялков получил повреждение в одном из единоборств, помощь врачей требуется болгарину.
  • 27'
    Мельниченко завершает атаку "Динамо" ударом в створ ворот, однако Бонманн успешно вступает в игру.
  • 26'
    Альфред после навеса с левого фланга попытался сыграть на опережение, однако в створ ворот мяч не пошел.
  • 24'
    Теперь уже длинный аут в исполнении минчан, но остроты бело-голубые создать не смогли.
  • 23'
    Длинный аут с правого фланга исполнили гости, однако до удара по воротам этот момент не дошел.
  • Фол, нарушение
    22'
    Удар Неделева со штрафного пришелся в "стенку", дальше минчане нарушают правила на правом фланге обороны.
  • Желтая карточка
    21'
    Первая желтая карточка у нас - Калинин наказан за фол против Текпетея около своей штрафной.
  • 19'
    Витрю отмечается ударом с дальней дистанции, вынуждая вступать в игу Лапоухова.
  • 18'
    Пока спокойно действует по счёту "Лудогорец", явно не прочь представители чемпионата Болгарии пройти минчан малой кровью.
  • 16'
    Заброс в переднюю линию у белорусов не очень получается, мяч уходит за лицевую линию.
  • 15'
    Альфред после навеса с фланга пробивает головой в створ ворот, но особых проблем у Бонманна не возникло.
  • Угловой
    14'
    После навеса с углового Лапоухов не очень удачно играет на выходе, с подбора попытался пробить Рик, но мяч попал в соперника.
  • 13'
    Текпетей врывается в штрафную номинальных хозяев с правого фланга и зарабатывает угловой в борьбе с Гавриловичем.
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    • 11'
      Теперь уже Альфред врывается в штрафную соперника и пробивает в створ ворот - Бонманн снова вынужден спасать свои ворота.
    • Опасный момент
      10'
      После навеса Седько с углового Бахар пальнул с 15 метров, однако Бонманн переводит мяч в перекладину!
    • Угловой
      8'
      Первый угловой в матче заработал "Лудогорец", однако верховая борьба после навеса Неделева остается за игроками "Динамо".
    • 6'
      Отметим, что матч по известным причинам проходит в Венгрии, обстановка на трибунах сегодня камерная.
    • Опасный момент
      5'
      Текпетей отмечается плотным ударом из-за пределов штрафной, Лапоухов отбивает мяч перед собой, а Секо на добивании не попадает в створ!
    • 3'
      Напомним, что первый матч этого противостояния завершился победой чемпиона Болгарии со счётом 2:0 - Текпетей отличился в начале встречи, а перед перерывом Неделев реализовал пенальти.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mezokovesdi Varosi Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Минск 0:0 Лудогорец

    Исход игры
    Динамо Минск
    31.8% (41)
    Ничья
    23.3% (30)
    Лудогорец
    45% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (58)
    Меньше
    48.21% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    76.79% (86)
    Нет
    23.21% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Лудогорец
    25.6% (33)
    1:1 Ничья
    21.7% (28)
    2:1 Динамо Минск
    17.8% (23)
    0:1 Лудогорец
    9.3% (12)
    1:0 Динамо Минск
    4.7% (6)
    0:2 Лудогорец
    3.1% (4)
    2:0 Динамо Минск
    2.3% (3)
    1:3 Лудогорец
    1.6% (2)
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