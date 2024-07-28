Тур: 2. Стадион: Мезокёвесди Вароси.
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История личных встреч
Динамо Минск
Лудогорец
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаврилович Алексей
|1 (1)
|0.33
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Текпетей Бернард
|2
|0.67
|Рик
|1
|0.33
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.33
|Неделев Тодор
|1 (1)
|0.33
|Пётровски Якуб
|0
|0
|Секо Руан
|0
|0
Карточки
Динамо Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пигас Вадим
|3
|0
|Политевич Сергей
|2
|0
|Демченко Никита Юрьевич
|2
|0
|Гаврилович Алексей
|1
|0
|Селява Александр
|1
|0
|Альфред Стивен
|1
|0
|Педро Игор
|1
|0
|Мельниченко Трофим
|1
|0
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Недялков Антон
|1
|0
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|Рик
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Пётровски Якуб
|1
|0
|Текпетей Бернард
|1
|0
|Вердон Оливье
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Минск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Динамо Минск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
5
Динамо Минск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Лудогорец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Минск
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0 Динамо Минск - Динамо-Брест 1:0
БАТЭ - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Неман Гродно 2:1 Миоры - Динамо Минск 0:8 Слуцк - Динамо Минск 0:5 Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 1:2 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 3:2 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Неман Гродно - Динамо Минск 2:0 Динамо Минск - Витебск 1:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Нафтан 2:2 Минск - Динамо Минск 0:0
Лудогорец
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 1:0 Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1
Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Лудогорец - Приморье 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Черно Море - Лудогорец 4:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Лудогорец - ЦСКА София 3:1 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:5 Лудогорец - Левски Крумовград 3:3 Лудогорец - Хебар Пазарджик 4:0 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Арда Карджали 2:0 ЦСКА-1948 - Лудогорец 0:1 Пирин Благоевград - Лудогорец 0:2
Результаты матчей
Динамо Минск
Лудогорец
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Динамо Минск
Лудогорец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|3
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|3
|Динамо Минск
|Пигас Вадим
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
|Борац Баня-Лука
|Mladen Zizovic
|1 1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
Прогнозы на матч Динамо Минск - Лудогорец
Исход игры
Динамо Минск
41.5% (17)
Ничья
19.5% (8)
Лудогорец
39% (16)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (21)
Меньше
46.15% (18)
Обе команды забьют
Да
74.36% (29)
Нет
25.64% (10)
Популярный счёт
2:1 Динамо Минск
29.3% (12)
1:1 Ничья
19.5% (8)
1:2 Лудогорец
17.1% (7)
0:1 Лудогорец
12.2% (5)
1:0 Динамо Минск
9.8% (4)
1:3 Лудогорец
4.9% (2)
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