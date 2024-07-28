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Тур: 2. Стадион: .
Динамо Минск
 
Позже
Лудогорец
Прогнозы 41
Динамо Минск 41.5% (17)
X 19.5% (8)
Лудогорец 39% (16)
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Лучшие коэффициенты
Динамо Минск
Ничья
Лудогорец
4.55
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3.80
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3.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Минск
Лудогорец

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаврилович Алексей 1 (1) 0.33
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Текпетей Бернард 2 0.67
Рик 1 0.33
Витри Аслак Фонн 1 0.33
Неделев Тодор 1 (1) 0.33
Пётровски Якуб 0 0
Секо Руан 0 0

Карточки

Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пигас Вадим 3 0
Политевич Сергей 2 0
Демченко Никита Юрьевич 2 0
Гаврилович Алексей 1 0
Селява Александр 1 0
Альфред Стивен 1 0
Педро Игор 1 0
Мельниченко Трофим 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Ранхел 1 0
Недялков Антон 1 0
Витри Аслак Фонн 1 0
Рик 1 0
Педринью Роша 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Текпетей Бернард 1 0
Вердон Оливье 1 0

Результаты матчей

Динамо Минск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Динамо Минск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5
Динамо Минск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Лудогорец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Минск
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0 Динамо Минск - Динамо-Брест 1:0
БАТЭ - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Неман Гродно 2:1 Миоры - Динамо Минск 0:8 Слуцк - Динамо Минск 0:5 Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 1:2 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 3:2 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1 Неман Гродно - Динамо Минск 2:0 Динамо Минск - Витебск 1:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Нафтан 2:2 Минск - Динамо Минск 0:0
Лудогорец
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Лудогорец - Динамо Минск 2:0 Лудогорец - ЦСКА София 1:0 Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1
Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Лудогорец - Приморье 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Черно Море - Лудогорец 4:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:3 Лудогорец - ЦСКА София 3:1 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:5 Лудогорец - Левски Крумовград 3:3 Лудогорец - Хебар Пазарджик 4:0 Хебар Пазарджик - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Арда Карджали 2:0 ЦСКА-1948 - Лудогорец 0:1 Пирин Благоевград - Лудогорец 0:2

Результаты матчей

Динамо Минск
Лудогорец

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Динамо Минск
Лудогорец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 3
Ференцварош Траоре Адама VII 3
ФКСБ Микулеску Давид 3
Фенербахче Джеко Эдин 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Борац Баня-Лука Mladen Zizovic 1 1
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Минск - Лудогорец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2024, осталось 2 дня 13 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 41
    Динамо Минск 41.5% (17)
    X 19.5% (8)
    Лудогорец 39% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Минск
    Ничья
    Лудогорец
    4.55
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    Прогнозы на матч Динамо Минск - Лудогорец

    Исход игры
    Динамо Минск
    41.5% (17)
    Ничья
    19.5% (8)
    Лудогорец
    39% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (21)
    Меньше
    46.15% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    74.36% (29)
    Нет
    25.64% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Минск
    29.3% (12)
    1:1 Ничья
    19.5% (8)
    1:2 Лудогорец
    17.1% (7)
    0:1 Лудогорец
    12.2% (5)
    1:0 Динамо Минск
    9.8% (4)
    1:3 Лудогорец
    4.9% (2)
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    Динамо Минск
    Лудогорец
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