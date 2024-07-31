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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
Борац Баня-Лука
0:0
Первый тайм: 18'
ПАОК
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 116
Борац Баня-Лука 10.3% (12)
X 13.8% (16)
ПАОК 75.9% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Борац Баня-Лука
Ничья
ПАОК
5.40
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4.37
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шишковски
Дамьян
20
Квржич
Зоран
2
Мейхерс
Барт
24
Каролина
Юрих
16
Эррера
Себастьян
15
Граховац
Срджан
88
Скоруп
Дино
27
Кулашин
Энвер
77
Савич
Стефан
V
10
Вукович
Давид
19
Лукич
Йован
42
Котарски
Доминик
19
Хонни
Кастро
15
Трост-Эконг
Виллиам
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
22
Шваб
Штефан
77
Десподов
Кирилл
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
Борац Баня-Лука
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Борац Баня-Лука
ПАОК

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Борац Баня-Лука
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррера Себастьян 1 (1) 0.25
Лукич Йован 1 0.25
Кулашин Энвер 1 0.25
Хреля Дамир 1 0.25
Вукович Давид 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулиеракис Костас 2 1
Трост-Эконг Виллиам 1 0.5
Мург Томас 0 0
Десподов Кирилл 0 0

Карточки

Борац Баня-Лука
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mladen Zizovic 1 1
Враньеш Стоян 1 0
Квржич Зоран 1 0
Граховац Срджан 1 0
Мейхерс Барт 1 0
Эррера Себастьян 1 0
Кулашин Энвер 1 0
Хасукич Эсмир 1 0
Хреля Дамир 1 0
Вукович Давид 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шваб Штефан 1 0

Результаты матчей

Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Борац Баня-Лука
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Борац Баня-Лука
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Борац Баня-Лука
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0
УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Железничар - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:6 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Посушье 1:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 2:1 Борац Баня-Лука - Слога Добой 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:3 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:2
ПАОК
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Витесс - ПАОК 2:1 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - ПАОК 3:1
ПАОК - Хиберниан 0:1 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Арис Салоники - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 ПАОК - Олимпиакос 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 Ламия - ПАОК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0

Результаты матчей

Борац Баня-Лука
ПАОК

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Борац Баня-Лука
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Карабах Жуниньо VI 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
УЭ Санта-Колома Youssef El Ghazoui 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 116
Борац Баня-Лука 10.3% (12)
X 13.8% (16)
ПАОК 75.9% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Борац Баня-Лука
Ничья
ПАОК
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Борац Баня-Лука 0:0 ПАОК

Исход игры
Борац Баня-Лука
10.3% (12)
Ничья
13.8% (16)
ПАОК
75.9% (88)
Тотал 2.5
Больше
70.27% (78)
Меньше
29.73% (33)
Обе команды забьют
Да
80.18% (89)
Нет
19.82% (22)
Популярный счёт
1:2 ПАОК
48.3% (56)
0:1 ПАОК
11.2% (13)
1:1 Ничья
10.3% (12)
2:1 Борац Баня-Лука
7.8% (9)
0:2 ПАОК
6% (7)
1:3 ПАОК
6% (7)
2:2 Ничья
3.4% (4)
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ПАОК
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