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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
Борац Баня-Лука
0:1
Конец матча
ПАОК
0'
21' Желтая карточка
Лукич Йован
0:1
25' Гол
Мург Томас
33' Желтая карточка
Эррера Себастьян
39' Желтая карточка
Шваб Штефан
61' Желтая карточка
Кулашин Энвер
73' Желтая карточка
Мейхерс Барт
74' Желтая карточка
Каролина Юрих
90'+6

Ход матча

21'
Лукич Йован
 
25'
0:1
Мург Томас
(Оздоев Магомед)
33'
Эррера Себастьян
 
39'
 
Шваб Штефан
57'
Враньеш Стоян
Савич Стефан
 
57'
Хреля Дамир
Скоруп Дино
 
61'
Кулашин Энвер
 
61'
 
Константелиас Янис
Тайсон Фреда
61'
 
Живкович Андрия
Десподов Кирилл
68'
Чавич Давид
Квржич Зоран
 
72'
 
Камара Мохамед
Мург Томас
72'
 
Саматта Мбвана
Брэндон Льямас
73'
Мейхерс Барт
 
74'
Каролина Юрих
 
79'
Марчетич Стефан
Лукич Йован
 
80'
 
Виейринья
Шваб Штефан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 116
Борац Баня-Лука 10.3% (12)
X 13.8% (16)
ПАОК 75.9% (88)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шишковски
Дамьян
20
Квржич
Зоран
2
Мейхерс
Барт
24
Каролина
Юрих
16
Эррера
Себастьян
15
Граховац
Срджан
88
Скоруп
Дино
27
Кулашин
Энвер
77
Савич
Стефан
V
10
Вукович
Давид
19
Лукич
Йован
42
Котарски
Доминик
19
Хонни
Кастро
15
Трост-Эконг
Виллиам
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
22
Шваб
Штефан
77
Десподов
Кирилл
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
Борац Баня-Лука
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Борац Баня-Лука
ПАОК

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Борац Баня-Лука
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррера Себастьян 1 (1) 0.25
Лукич Йован 1 0.25
Кулашин Энвер 1 0.25
Хреля Дамир 1 0.25
Вукович Давид 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулиеракис Костас 2 1
Мург Томас 1 0.5
Трост-Эконг Виллиам 1 0.5
Оздоев Магомед 0 0
Десподов Кирилл 0 0

Карточки

Борац Баня-Лука
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mladen Zizovic 1 1
Мейхерс Барт 2 0
Эррера Себастьян 2 0
Кулашин Энвер 2 0
Враньеш Стоян 1 0
Квржич Зоран 1 0
Граховац Срджан 1 0
Каролина Юрих 1 0
Лукич Йован 1 0
Хасукич Эсмир 1 0
Хреля Дамир 1 0
Вукович Давид 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шваб Штефан 2 0

Результаты матчей

Борац Баня-Лука
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Борац Баня-Лука
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Борац Баня-Лука
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Борац Баня-Лука
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0
УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Железничар - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:6 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Посушье 1:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 2:1 Борац Баня-Лука - Слога Добой 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:3 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:2
ПАОК
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Витесс - ПАОК 2:1 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - ПАОК 3:1
ПАОК - Хиберниан 0:1 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Арис Салоники - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 ПАОК - Олимпиакос 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 Ламия - ПАОК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0

Результаты матчей

Борац Баня-Лука
ПАОК

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Борац Баня-Лука
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
1

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Карабах Жуниньо VI 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Демченко Никита Юрьевич 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • До матча
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    Прогнозы 116
    Борац Баня-Лука 10.3% (12)
    X 13.8% (16)
    ПАОК 75.9% (88)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борац Баня-Лука 0:1 ПАОК

    Исход игры
    Борац Баня-Лука
    10.3% (12)
    Ничья
    13.8% (16)
    ПАОК
    75.9% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.27% (78)
    Меньше
    29.73% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    80.18% (89)
    Нет
    19.82% (22)
    Популярный счёт
    1:2 ПАОК
    48.3% (56)
    0:1 ПАОК
    11.2% (13)
    1:1 Ничья
    10.3% (12)
    2:1 Борац Баня-Лука
    7.8% (9)
    0:2 ПАОК
    6% (7)
    1:3 ПАОК
    6% (7)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
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