Тур: 2. Стадион: Banja Luka Stadium. Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
0:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаЛукич Йован
0:1
25' ГолМург Томас
33' Желтая карточкаЭррера Себастьян
39' Желтая карточкаШваб Штефан
61' Желтая карточкаКулашин Энвер
73' Желтая карточкаМейхерс Барт
74' Желтая карточкаКаролина Юрих
90'+6
Ход матча
21'
25'
0:1
33'
39'
61'
73'
74'
80'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 6
-
1 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
20
Квржич
Зоран
88
Скоруп
Дино
19
Лукич
Йован
19
Хонни
Кастро
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Квржич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Скоруп ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лукич ЙованНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Сушич СавоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Джаич ПавлеПолузащитник
-
22 Чавич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хреля ДамирНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жижович Младен
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Борац Баня-Лука
ПАОК
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррера Себастьян
|1 (1)
|0.25
|Лукич Йован
|1
|0.25
|Кулашин Энвер
|1
|0.25
|Хреля Дамир
|1
|0.25
|Вукович Давид
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулиеракис Костас
|2
|1
|Мург Томас
|1
|0.5
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0.5
|Оздоев Магомед
|0
|0
|Десподов Кирилл
|0
|0
Карточки
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mladen Zizovic
|1
|1
|Мейхерс Барт
|2
|0
|Эррера Себастьян
|2
|0
|Кулашин Энвер
|2
|0
|Враньеш Стоян
|1
|0
|Квржич Зоран
|1
|0
|Граховац Срджан
|1
|0
|Каролина Юрих
|1
|0
|Лукич Йован
|1
|0
|Хасукич Эсмир
|1
|0
|Хреля Дамир
|1
|0
|Вукович Давид
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шваб Штефан
|2
|0
Результаты матчей
Борац Баня-Лука
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Борац Баня-Лука
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Борац Баня-Лука
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0
УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Железничар - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:6 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Посушье 1:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 2:1 Борац Баня-Лука - Слога Добой 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:3 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:2
ПАОК
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Витесс - ПАОК 2:1 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - ПАОК 3:1
ПАОК - Хиберниан 0:1 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Арис Салоники - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 ПАОК - Олимпиакос 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 Ламия - ПАОК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0
Результаты матчей
Борац Баня-Лука
ПАОК
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Борац Баня-Лука
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
11
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|Карабах
|Жуниньо VI
|4 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Клаксвик
|Эджупи Альберт
|3
|Динамо Минск
|Демченко Никита Юрьевич
|3
|Динамо Минск
|Пигас Вадим
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борац Баня-Лука 0:1 ПАОК
Исход игры
Борац Баня-Лука
10.3% (12)
Ничья
13.8% (16)
ПАОК
75.9% (88)
Тотал 2.5
Больше
70.27% (78)
Меньше
29.73% (33)
Обе команды забьют
Да
80.18% (89)
Нет
19.82% (22)
Популярный счёт
1:2 ПАОК
48.3% (56)
0:1 ПАОК
11.2% (13)
1:1 Ничья
10.3% (12)
2:1 Борац Баня-Лука
7.8% (9)
0:2 ПАОК
6% (7)
1:3 ПАОК
6% (7)
2:2 Ничья
3.4% (4)
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