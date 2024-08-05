☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 9.
Химнасия Ла-Плата
0:0
Перерыв
Росарио Сентраль
0'
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Росарио Сентраль
2.75
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3.15
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4.50
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Все Коэффициенты
13
Ледесма
Маркос
35
Juan
Cortazzo
4
Моралес
Леонардо
20
Кабрал
Джонатан
15
Пинтадо
Хуан
18
Коласо
Николас
11
Салазар
Давид
19
Кастро
Лукас
36
Nicolas
Garayalde
7
Домингес
Бенжамин
30
Rodrigo
Castillo
1
Броун
Хорхе
32
Emanuel
Coronel
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
8
Jonathan
David
Gomez
16
Мартинес
Маурисио
5
Ибарра
Франко
22
Laurtaro
Giaccone
13
Кампас
Хаминтон
9
Рубен
Марко
Химнасия Ла-Плата
5-4-1
Росарио Сентраль
4-4-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Росарио Сентраль

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

24 матча

41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

КПЛ
2:1
КПЛ
2:1
ЛП
3:1
ЛП
0:1
ЛП
1:0
С
1:0
К
1:1
С
1:1
С
2:1
П
2:1
П
0:1
П
4:0
П
1:2
П
3:1
П
3:1
ПБ
1:0
ПБ
2:0
НБ
1:0
НБ
1:0
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
0:1
ПАК
2:0

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.45
0.69

Среднее время на гол

61
130

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

1.54
0.73

Среднее время на гол

58
123

Всего голов

36
17

Голов в среднем за матч

1.5
0.71

Тотал матчей

2.5
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

60
127

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 3 0.33
Абальдо Матиас 3 0.33
Кастро Лукас 1 0.11
Домингес Бенжамин 1 (1) 0.11
Коласо Николас 1 0.11
Салазар Давид 1 0.11
Пинтадо Хуан 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agustin Modica 3 0.33
Laurtaro Giaccone 1 0.11
Рубен Марко 1 0.11
Facundo Mallo 1 0.11
Копетти Энцо 1 0.11
Alan Rodriguez2 1 0.11
Luca Martinez Dupuy 1 0.11
Fabricio Oviedo 1 0.11
Ловера Максимилиано 0 0
Victor Malcorra 0 0
Комар Хуан 0 0
Кампас Хаминтон 0 0
Francesco Lo Celso 0 0
Ибарра Франко 0 0
Хименес Хуан 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Джонатан 4 1
Моралес Леонардо 4 0
Кастро Лукас 3 0
Инсфран Нельсон 1 1
Канто Густаво 2 0
Rodrigo Castillo 2 0
Коласо Николас 1 0
Де Бласис Пабло 1 0
Родригес Валентин 1 0
Родригес Йонатан 1 0
Домингес Бенжамин 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 3 0
Carlos Quintana 2 0
Рубен Марко 2 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Emanuel Coronel 2 0
Хименес Хуан 2 0
Мартинес Маурисио 1 0
Victor Malcorra 1 0
Комар Хуан 1 0
Facundo Mallo 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Laurtaro Giaccone 1 0
Kevin Ortiz 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Химнасия Ла-Плата
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Росарио Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

0
6
Химнасия Ла-Плата
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Росарио Сентраль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
50%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
4
40%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
4
33%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1
Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2
Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Росарио Сентраль

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
1
3
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 9 5 4 0 10 - 3 19
2.
Унион Санта-Фе
 9 5 3 1 9 - 4 18
3.
Расинг Авельянеда
 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Велес Сарсфилд
 9 5 2 2 14 - 6 17
5.
Тальерес Кордоба
 9 4 4 1 14 - 10 16
6.
Атлетико Тукуман
 9 4 4 1 10 - 7 16
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 3 2 13 - 7 15
8.
Институто Кордоба
 9 4 3 2 11 - 7 15
9.
Ланус
 9 4 3 2 14 - 13 15
10.
Бельграно
 9 4 3 2 13 - 13 15
11.
Ривер Плейт
 9 4 2 3 13 - 8 14
12.
Индепендьенте Ривадавия
 9 4 2 3 6 - 4 14
13.
Бока Хуниорс
 9 3 4 2 11 - 7 13
14.
Депортиво Риестра
 9 4 0 5 8 - 9 12
15.
Архентинос Хуниорс
 9 4 0 5 8 - 12 12
16.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 8 11
17.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 9 3 2 4 11 - 11 11
18.
Сармьенто
 9 3 2 4 8 - 9 11
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 3 2 4 6 - 10 11
20.
Росарио Сентраль
 0:0 9 2 4 3 11 - 10 10
21.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
22.
Тигре
 9 2 3 4 10 - 15 9
23.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 9 8
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 4 3 6 - 8 7
25.
Банфилд
 8 1 3 4 6 - 12 6
26.
Барракас Сентраль
 9 1 3 5 4 - 11 6
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 5 4 7 - 15 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 0 1 8 7 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
3.
Бельграно
 5 4 1 0 10 - 6 13
4.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
5.
Депортиво Риестра
 5 4 0 1 6 - 2 12
6.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 7 12
7.
Архентинос Хуниорс
 5 4 0 1 8 - 5 12
8.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
9.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 6 - 3 11
10.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 5 3 1 1 8 - 3 10
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
13.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 5 - 1 8
14.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
15.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
16.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
17.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
18.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 6 7
20.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
21.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
22.
Росарио Сентраль
 0:0 4 1 2 1 6 - 5 5
23.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
24.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 4 0 1 3 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
4.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
6.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 1 2 4 - 3 7
7.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
10.
Расинг Авельянеда
 5 1 2 2 8 - 7 5
11.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Росарио Сентраль
 0:0 5 1 2 2 5 - 5 5
13.
Барракас Сентраль
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Тигре
 4 1 1 2 6 - 7 4
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Сармьенто
 4 1 1 2 4 - 6 4
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
18.
Ланус
 4 0 3 1 4 - 6 3
19.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
20.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
21.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
22.
Дефенса и Хустисия
 5 0 2 3 3 - 9 2
23.
Ривер Плейт
 4 0 1 3 1 - 5 1
24.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 1 4 3 - 9 1
26.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
27.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
28.
Банфилд
 4 0 0 4 1 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 5 (2)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 6
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
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Химнасия Ла-Плата
Ничья
Росарио Сентраль
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