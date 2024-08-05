Тур: 9.
0:1
Конец матча
0'
73' Желтая карточкаTomas O'Connor
0:1
79' ГолTomas O'Connor
82' Желтая карточкаJuan Esquivel
86' Вторая желтая карточкаJuan Esquivel
90' Желтая карточкаRodrigo Castillo
90'+7
Ход матча
73'
79'
0:1
82'
86'
90'
15
Пинтадо
Хуан
19
Кастро
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
-
-
-
-
-
45 Kevin Ortiz
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Росарио Сентраль
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
24 матча
41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.45
0.69
Среднее время на гол
61
130
Всего голов
20
8
Голов в среднем за матч
1.54
0.73
Среднее время на гол
58
123
Всего голов
36
17
Голов в среднем за матч
1.5
0.71
Тотал матчей
2.5
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
60
127
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|3
|0.33
|Абальдо Матиас
|3
|0.33
|Кастро Лукас
|1
|0.11
|Домингес Бенжамин
|1 (1)
|0.11
|Коласо Николас
|1
|0.11
|Салазар Давид
|1
|0.11
|Пинтадо Хуан
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agustin Modica
|3
|0.33
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.11
|Копетти Энцо
|1
|0.11
|Рубен Марко
|1
|0.11
|Facundo Mallo
|1
|0.11
|Tomas O'Connor
|1
|0.11
|Alan Rodriguez2
|1
|0.11
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.11
|Fabricio Oviedo
|1
|0.11
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|Victor Malcorra
|0
|0
|Комар Хуан
|0
|0
|Кампас Хаминтон
|0
|0
|Francesco Lo Celso
|0
|0
|Ибарра Франко
|0
|0
|Хименес Хуан
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Джонатан
|4
|1
|Моралес Леонардо
|4
|0
|Кастро Лукас
|3
|0
|Rodrigo Castillo
|3
|0
|Инсфран Нельсон
|1
|1
|Juan Esquivel
|1
|1
|Канто Густаво
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Родригес Валентин
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
|Домингес Бенжамин
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|3
|0
|Carlos Quintana
|2
|0
|Рубен Марко
|2
|0
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Emanuel Coronel
|2
|0
|Tomas O'Connor
|2
|0
|Хименес Хуан
|2
|0
|Мартинес Маурисио
|1
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Facundo Mallo
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Laurtaro Giaccone
|1
|0
|Kevin Ortiz
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Росарио Сентраль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Химнасия Ла-Плата
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Росарио Сентраль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
0
6
Химнасия Ла-Плата
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Росарио Сентраль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
0
8
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
50%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
5
45%
76-90
Пропущено
13
11
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
4
31%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1
Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2
Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Пеньяроль 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Росарио Сентраль
Точный счет
0:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
32
13
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
36
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|4
|0
|10 - 3
|19
|2.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 6
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|6.
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|9.
|9
|4
|3
|2
|14 - 13
|15
|10.
|9
|4
|3
|2
|13 - 13
|15
|11.
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|12.
|9
|4
|2
|3
|6 - 4
|14
|13.
|9
|3
|4
|2
|11 - 7
|13
|14.
|9
|4
|0
|5
|8 - 9
|12
|15.
|9
|4
|0
|5
|8 - 12
|12
|16.
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|17.
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|18.
|0:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|19.
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|20.
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|21.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|22.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|23.
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|24.
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|25.
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|26.
|9
|1
|3
|5
|4 - 11
|6
|27.
|9
|0
|5
|4
|7 - 15
|5
|28.
|9
|0
|1
|8
|7 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|10 - 6
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|5.
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|6.
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|7.
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|8.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|9.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|10.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|11.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|12.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|13.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|14.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|15.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|16.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|17.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|18.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|19.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|20.
|1:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|21.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|22.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|24.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|27.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|28.
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|6.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|18.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|1:0
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|20.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|23.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|24.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|25.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|26.
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|27.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|5 (2)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|6
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4