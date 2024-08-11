Тур: 3. Стадион: Ружомберок.
1:0
Перерыв
Ход матча
5'
1:0
22'
42'
3
Масло
Ян
20
Хобот
Марьян
15
Герец
Штефан
12
Голубек
Якуб
27
Бариш
Дамьян
85
Emma
Uchegbu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
-
20 Хобот МарьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнПолузащитник
-
24 Мате СолгаиПолузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
30 Хриен МартинНападающий
-
Главный тренер: Сметана Ондржей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Голубек ЯкубЗащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Emma UchegbuНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
90 Hugo Pavek
-
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
История личных встреч
Ружомберок
Тренчин
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед
41 матч
24.4%
34.1%
41.5%
10 побед 14 ничьих 17 побед
Первый тайм
19.5%
46.3%
34.2%
8 побед 19 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.7%
36.6%
31.7%
13 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
27
Голов в среднем за матч
1.32
1.23
Среднее время на гол
68
73
Всего голов
41
23
Голов в среднем за матч
1.86
1.21
Среднее время на гол
48
74
Всего голов
66
50
Голов в среднем за матч
1.61
1.22
Тотал матчей
2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
24
Больше 59%
Меньше 41%
17
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
55
73
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодя Мартин
|1
|0.5
|Мудры Тимотей
|1 (1)
|0.5
|Домонкос Кристоф
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмека Чинонсо
|1
|0.33
|Emma Uchegbu
|1
|0.33
|Гайдош Артур
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ondrej Smetana
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмека Чинонсо
|1
|1
|Lazar Stojsavljevic
|2
|0
|Илья Столица
|1
|0
|Бондаренко Тарас
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Гайдош Артур
|1
|0
|Matus Slavicek
|1
|0
|Rahim Ibrahim
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тренчин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тренчин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тренчин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2
Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0
Тренчин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0
Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Тренчин - Кошице 1:2 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2
Результаты матчей
Ружомберок
Тренчин
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Кошице
|Медвед Жан
|4
|Жилина
|Eric Bille
|2
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|2
|ДАК
|Алмаши Ладислав
|1 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|1 (1)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 1
|Кошице
|Кривак Ян
|2
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|2
|Спартак Трнава
|Желькович Адриан
|2
|ДАК
|Хиско Муньос
|1