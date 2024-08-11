☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Ружомберок
1:0
Конец матча
Тренчин
0'
1:0
5' Пенальти
Мудры Тимотей
22' Желтая карточка
Rahim Ibrahim
42' Желтая карточка
Илья Столица
43' Желтая карточка
Гайдош Артур
55' Желтая карточка
Гомола Мартин
59' Желтая карточка
Лютеран Оливер
90'+4
34
Фрюхвальд
Томаш
19
Гомола
Мартин
3
Масло
Ян
22
Симон
Габриэл
20
Хобот
Марьян
8
Домонкос
Кристоф
6
Мудры
Тимотей
4
Лютеран
Оливер
26
Келемен
Марко
15
Герец
Штефан
13
Яцкуляк
Давид
30
Matus
Slavicek
6
Tadeas
Hajovsky
15
Lazar
Stojsavljevic
14
Бондаренко
Тарас
12
Голубек
Якуб
27
Бариш
Дамьян
8
Гайдош
Артур
3
Luka
Zoric
85
Emma
Uchegbu
20
Rahim
Ibrahim
7
Джуд
Сандей
Ружомберок
3-4-2-1
Тренчин
4-1-2-3

История личных встреч

Ружомберок
Тренчин

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
38.9%
13 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед

41 матч

24.4%
34.1%
41.5%
10 побед 14 ничьих 17 побед

Первый тайм

19.5%
46.3%
34.2%
8 побед 19 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.7%
36.6%
31.7%
13 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:0
С
4:1
С
4:1
С
0:3
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
1:4
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
3:3
С
2:1
С
3:3
К
0:0
С
3:1
С
1:0
К
0:1
К
5:1
С
0:3
С
1:1
С
0:1
С
4:3
С
1:1
С
3:0
С
1:2
С
0:1
С
5:0
С
1:2
С
0:0
CL
2:1
CL
1:1
CL
1:1
CL
0:0
CL
0:3

Голы

Всего голов

25
27

Голов в среднем за матч

1.32
1.23

Среднее время на гол

68
73

Всего голов

41
23

Голов в среднем за матч

1.86
1.21

Среднее время на гол

48
74

Всего голов

66
50

Голов в среднем за матч

1.61
1.22

Тотал матчей

2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
24
Больше 59%
Меньше 41%
17
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

55
73

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодя Мартин 1 0.5
Мудры Тимотей 1 (1) 0.5
Домонкос Кристоф 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмека Чинонсо 1 0.33
Emma Uchegbu 1 0.33
Гайдош Артур 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ondrej Smetana 1 0
Лавринчик Самуэль 1 0
Лютеран Оливер 1 0
Гомола Мартин 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмека Чинонсо 1 1
Илья Столица 2 0
Lazar Stojsavljevic 2 0
Бондаренко Тарас 1 0
Саллам Самир Бен 1 0
Гайдош Артур 1 0
Matus Slavicek 1 0
Rahim Ibrahim 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Тренчин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Ружомберок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тренчин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Тренчин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2
Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Домжале - Ружомберок 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Ружомберок - ФК Гуменне 4:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Ружомберок - Жилина 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Липани 0:1 Жилина - Ружомберок 0:0
Тренчин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0
Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Тренчин - Кошице 1:2 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2

Результаты матчей

Ружомберок
Тренчин

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Жилина
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Ружомберок
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Тренчин
 3 1 1 1 2 - 1 4
6.
ДАК
 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Кошице
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Скалица
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Михаловце
 3 0 2 1 1 - 3 2
11.
Железярне Подбрезова
 3 0 1 2 0 - 4 1
12.
Комарно
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кошице
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Ружомберок
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
ДАК
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Жилина
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Слован Братислава
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Скалица
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
ДАК
 2 0 1 1 2 - 3 1
7.
Тренчин
 2 0 1 1 0 - 1 1
8.
Михаловце
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Комарно
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Кошице
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 0 - 4 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 4
Жилина Eric Bille 2
Слован Братислава Барсегян Тигран 2
ДАК Алмаши Ладислав 1 (1)
ДАК Труса Матей 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 1 1
Тренчин Илья Столица 2
Кошице Кривак Ян 2
Тренчин Lazar Stojsavljevic 2
Дукла Банска-Бистрица Бренкус Адам 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Гайдош Артур получил желтую карточку от судьи
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