  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 23.
Витория
2:2
Конец матча
Крузейро
0'
1:0
25' Пенальти
Osvaldo
2:0
29' Гол
Алеррандро
38' Красная карточка
Нерис
78' Желтая карточка
Андраде Лео
2:1
78' Гол
Juan Dinenno
83' Желтая карточка
Перейра Матеус
2:2
84' Гол
Juan Dinenno
90' Желтая карточка
Lucas Villalba
90' Желтая карточка
Уолас Соуза
90'+9
1
Lucas
Arcanjo
97
Lepu
77
Нерис
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
8
Luan5
28
Рикардо
Риллер
36
Machado
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
9
Алеррандро
11
Osvaldo
1
Кассио
Рамос
17
Рамиро
43
Марсело
Жоао
25
Lucas
Villalba
3
Хавьер
Марлон
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
16
Lucas
Silva
IV
97
Энрике
Матеус
21
Барреаль
Альваро
9
Жорже
Кайо
11
Артур
Гомес
VIII
Витория
4-3-3
Крузейро
4-3-3

История личных встреч

Витория
Крузейро

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
150%
2 победы 6 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 10 побед

22 матча

4.5%
27.3%
68.2%
1 победа 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

13.6%
31.8%
54.6%
3 победы 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
2 победы 10 ничьих 10 побед

История матчей

СA
3:1
СB
3:0
СB
2:2
СB
0:1
СB
1:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:1
К
2:1
К
1:2
СA
2:2
БСА
0:1
БСА
3:1
БСА
1:3
БСА
5:1
СA
0:1
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:2

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.91
0.82

Среднее время на гол

99
110

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

2.27
1.45

Среднее время на гол

39
61

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

1.59
1.14

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

56
79

Бомбардиры внутри турнира

Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Willian VI 5 0.22
Алеррандро 4 (2) 0.17
Nascimento Leite Matheus II 3 0.13
Wagner Leonardo 3 (1) 0.13
Osvaldo 2 (1) 0.09
Jose Hugo 1 0.04
Эстевес Лукас 1 0.04
Everaldo 1 0.04
Мота Жеан 1 0.04
Erick Castillo 1 0.04
Иури Фрейтас 1 0.04
Janderson 1 0.04
Адриано Луис 0 0
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Patric Calmon 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 6 0.27
Виллиам Фуртадо 4 (2) 0.18
Верон Габриэл 4 0.18
Rafael VII 3 0.14
Juan Dinenno 3 (1) 0.14
Барреаль Альваро 2 0.09
Артур Гомес VIII 2 0.09
Витиньо Виктор 1 0.05
Энрике Матеус 1 0.05
Рамиро 1 0.05
Витал Матеус 1 0.05
Lucas Silva IV 1 0.05
Papagaio 1 0.05
Диас Лаутаро 1 0.05
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0

Карточки

Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Лукас 7 0
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Тиаго Карпини 4 1
Janderson 5 0
Андраде Лео 5 0
Luan5 4 0
Wagner Leonardo 2 1
Willian VI 3 0
Nascimento Leite Matheus II 3 0
Lepu 3 0
Camutanga 1 1
Муриэл Беккер 2 0
Алеррандро 2 0
Lucas Arcanjo 2 0
Брено Родригес 0 1
Нерис 0 1
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Everaldo 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Osvaldo 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Reynaldo2 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Jose Hugo 1 0
Pablo Baianinho 1 0
Lawan 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivaldo 7 0
Перейра Матеус 6 0
Марсело Жоао 6 0
Виллиам Фуртадо 5 0
Ромеро Лукас Даниэль 3 1
Хавьер Марлон 1 2
Барреаль Альваро 4 0
Lucas Silva IV 3 0
Machado 2 0
Энрике Матеус 2 0
Рамиро 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Rafael VII 2 0
Papagaio 2 0
Каики II 2 0
Juan Dinenno 1 0
Кассио Рамос 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Жорже Кайо 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Верон Габриэл 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Vinicius Robert 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0

Результаты матчей

Витория
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Крузейро
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
3
Витория
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Крузейро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

4
20
Витория
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Крузейро
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
14% (3)
38% (8)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
33% (7)
52% (11)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

22
2

Упущенные победы

8
23

Голы по времени матча

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
15%
3
33%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Пропущено

16
15
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
4
25%
4
27%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
5
31%
4
27%
76-90

Забито

9
21
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
0
0%
4
19%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
2
22%
4
19%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
56%
5
24%
76-90

Пропущено

19
6
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
5%
2
33%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
1
17%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
3
16%
1
17%
61-75
3
16%
2
33%
76-90

Забито

22
30
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
2
9%
7
23%
1-15
2
9%
2
7%
16-30
5
23%
6
20%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
2
9%
3
10%
61-75
8
36%
8
27%
76-90

Пропущено

35
21
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 11
2
6%
3
14%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
8
23%
5
24%
31-45
7
20%
2
10%
46-60
7
20%
2
10%
61-75
8
23%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2
Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3
Крузейро
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3
Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1

Результаты матчей

Витория
Крузейро

Точный счет

0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
2
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
0:1
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
5 раз 24%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
4
1 раз 5%
0
6 раз 29%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
4 раза 19%

Тоталы голов в матче

Витория
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
1
4
7
1.5
8
2
1
10
2.5
3
7
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
2
9
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
15
6
6
16
1.5
10
11
1
21
2.5
4
17
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 23 14 4 5 41 - 24 46
2.
Форталеза Сеара
 22 13 6 3 29 - 20 45
3.
Фламенго
 22 12 5 5 36 - 25 41
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 23 12 5 6 31 - 19 41
5.
Сан-Паулу
 23 11 5 7 31 - 23 38
6.
Байя
 23 11 5 7 33 - 25 38
7.
Крузейро
 22 11 4 7 31 - 24 37
8.
Атлетико Минейро
 21 7 9 5 29 - 29 30
9.
Атлетико Паранаэнсе
 21 8 5 8 25 - 24 29
10.
Васко да Гама
 22 8 4 10 26 - 33 28
11.
Жувентуде
 22 7 7 8 27 - 30 28
12.
Ред Булл Брагантино
 21 7 6 8 26 - 26 27
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 7 6 18 - 18 25
14.
Крисьюма
 21 6 7 8 30 - 32 25
15.
Гремио
 21 7 3 11 20 - 25 24
16.
Витория
 23 6 4 13 25 - 36 22
17.
Коринтианс
 23 4 10 9 20 - 29 22
18.
Флуминенсе
 22 5 6 11 16 - 26 21
19.
Куяба
 21 4 6 11 21 - 29 18
20.
Атлетико Гойаненсе
 23 3 6 14 18 - 36 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Сан-Паулу
 12 8 2 2 17 - 8 26
3.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 8 1 2 20 - 9 25
5.
Байя
 11 8 1 2 17 - 7 25
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 8 1 3 18 - 9 25
7.
Фламенго
 11 7 2 2 17 - 11 23
8.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Атлетико Минейро
 11 4 5 2 16 - 15 17
12.
Гремио
 11 5 1 5 10 - 11 16
13.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
14.
Крисьюма
 11 3 6 2 16 - 17 15
15.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 14 - 12 14
16.
Флуминенсе
 11 3 5 3 11 - 11 14
17.
Витория
 12 4 2 6 15 - 18 14
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 4 2 11 - 10 13
19.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 11 1 3 7 9 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 6 3 3 21 - 15 21
2.
Фламенго
 11 5 3 3 19 - 14 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 10 4 3 3 10 - 14 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 3 4 11 - 12 15
6.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
7.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 3 3 4 7 - 8 12
9.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 14 12
10.
Сан-Паулу
 11 3 3 5 14 - 15 12
11.
Крузейро
 12 3 3 6 11 - 17 12
12.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Гремио
 10 2 2 6 10 - 14 8
15.
Витория
 11 2 2 7 10 - 18 8
16.
Ред Булл Брагантино
 11 1 5 5 12 - 16 8
17.
Васко да Гама
 11 2 1 8 8 - 17 7
18.
Флуминенсе
 11 2 1 8 5 - 15 7
19.
Жувентуде
 11 1 3 7 10 - 22 6
20.
Коринтианс
 12 1 3 8 5 - 18 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Ред Булл Брагантино Helio Junio 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 8
Флуминенсе Гансо Пауло 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Алеррандро уходит с поля. Эду выходит вместо него
    • 38'
      УДАЛЕНИЕ! - Нерис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 29'
      Г О О О О Л - Алеррандро бьет в цель!
    • 25'
      Г О О О О Л - Освальдо из команды Витория забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Витория 2:2 Крузейро онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный