Тур: 23.
0'
1:0
25' ПенальтиOsvaldo
2:0
29' ГолАлеррандро
38' Красная карточкаНерис
78' Желтая карточкаАндраде Лео
2:1
78' ГолJuan Dinenno
83' Желтая карточкаПерейра Матеус
2:2
84' ГолJuan Dinenno
90' Желтая карточкаLucas Villalba
90' Желтая карточкаУолас Соуза
90'+9
Ход матча
25'
1:0
29'
2:0
38'
65'
78'
78'
82'
83'
84'
2:2
90'
90'
97
Lepu
77
Нерис
8
Luan5
36
Machado
11
Osvaldo
17
Рамиро
43
Марсело
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
-
97 LepuЗащитник
-
77 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Luan5Полузащитник
- Полузащитник
-
36 MachadoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 OsvaldoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
- Полузащитник
-
37 EveraldoНападающий
-
17 Jose Hugo
-
33 Lawan
-
-
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
- Основной состав
- Вратарь
-
17 РамироЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Артур ГомесНападающий
- Запасные игроки
-
5 IvaldoЗащитник
- Защитник
-
6 Каики IIЗащитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 JapaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Juan DinennoНападающий
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
История личных встреч
Витория
Крузейро
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
150%
2 победы 6 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 10 побед
22 матча
4.5%
27.3%
68.2%
1 победа 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
13.6%
31.8%
54.6%
3 победы 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
9.1%
45.5%
45.4%
2 победы 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.91
0.82
Среднее время на гол
99
110
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
2.27
1.45
Среднее время на гол
39
61
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
1.59
1.14
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
56
79
Бомбардиры внутри турнира
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Willian VI
|5
|0.22
|Алеррандро
|4 (2)
|0.17
|Nascimento Leite Matheus II
|3
|0.13
|Wagner Leonardo
|3 (1)
|0.13
|Osvaldo
|2 (1)
|0.09
|Jose Hugo
|1
|0.04
|Эстевес Лукас
|1
|0.04
|Everaldo
|1
|0.04
|Мота Жеан
|1
|0.04
|Erick Castillo
|1
|0.04
|Иури Фрейтас
|1
|0.04
|Janderson
|1
|0.04
|Адриано Луис
|0
|0
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|6
|0.27
|Виллиам Фуртадо
|4 (2)
|0.18
|Верон Габриэл
|4
|0.18
|Rafael VII
|3
|0.14
|Juan Dinenno
|3 (1)
|0.14
|Барреаль Альваро
|2
|0.09
|Артур Гомес VIII
|2
|0.09
|Витиньо Виктор
|1
|0.05
|Энрике Матеус
|1
|0.05
|Рамиро
|1
|0.05
|Витал Матеус
|1
|0.05
|Lucas Silva IV
|1
|0.05
|Papagaio
|1
|0.05
|Диас Лаутаро
|1
|0.05
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Карточки
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Лукас
|7
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Тиаго Карпини
|4
|1
|Janderson
|5
|0
|Андраде Лео
|5
|0
|Luan5
|4
|0
|Wagner Leonardo
|2
|1
|Willian VI
|3
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|3
|0
|Lepu
|3
|0
|Camutanga
|1
|1
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Алеррандро
|2
|0
|Lucas Arcanjo
|2
|0
|Брено Родригес
|0
|1
|Нерис
|0
|1
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Everaldo
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Jose Hugo
|1
|0
|Pablo Baianinho
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivaldo
|7
|0
|Перейра Матеус
|6
|0
|Марсело Жоао
|6
|0
|Виллиам Фуртадо
|5
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|3
|1
|Хавьер Марлон
|1
|2
|Барреаль Альваро
|4
|0
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Энрике Матеус
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Rafael VII
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Кассио Рамос
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Жорже Кайо
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Результаты матчей
Витория
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Крузейро
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
3
Витория
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Крузейро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
4
20
Витория
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Крузейро
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
14% (3)
38% (8)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
33% (7)
52% (11)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
22
2
Упущенные победы
8
23
Голы по времени матча
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
15%
3
33%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Пропущено
16
15
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
4
25%
4
27%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
5
31%
4
27%
76-90
Забито
9
21
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
0
0%
4
19%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
2
22%
4
19%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
56%
5
24%
76-90
Пропущено
19
6
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
5%
2
33%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
1
17%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
3
16%
1
17%
61-75
3
16%
2
33%
76-90
Забито
22
30
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
2
9%
7
23%
1-15
2
9%
2
7%
16-30
5
23%
6
20%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
2
9%
3
10%
61-75
8
36%
8
27%
76-90
Пропущено
35
21
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 11
2
6%
3
14%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
8
23%
5
24%
31-45
7
20%
2
10%
46-60
7
20%
2
10%
61-75
8
23%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Витория
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2
Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Жувентуде - Витория 1:1 Куяба - Витория 0:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Витория 2:1 Витория - Сан-Паулу 1:3
Крузейро
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3
Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1
Результаты матчей
Витория
Крузейро
Точный счет
0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
2
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
0:1
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
5 раз 24%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
4
1 раз 5%
0
6 раз 29%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
Витория
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
91
47
82
110
37
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
156
616
1011
121
417
121
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|7 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 8
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|9