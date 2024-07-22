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Тур: 2. Стадион: .
Струга Трим-Лум
 
Позже
Пюник
Прогнозы 33
Струга Трим-Лум 15.2% (5)
X 42.4% (14)
Пюник 42.4% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Струга Трим-Лум
Ничья
Пюник
2.55
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3.20
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3.10
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Результаты последних матчей

Струга Трим-Лум
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Струга Трим-Лум - КФ Лапи 2:0 Тирана - Струга Трим-Лум 0:1
Партизани - Струга Трим-Лум 0:1 Струга Трим-Лум - Тиквеш 3:4 Струга Трим-Лум - Шкупи 1:2 Шкендия - Струга Трим-Лум 0:2 Струга Трим-Лум - КФ Гостивари 1:0 Тиквеш - Струга Трим-Лум 3:2 Струга Трим-Лум - Силекс 2:3 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 0:1 Струга Трим-Лум - Брегалница 2:2 Вардар - Струга Трим-Лум 1:0 Струга Трим-Лум - Воска Спорт 3:1 Работнички - Струга Трим-Лум 1:2 Струга Трим-Лум - Академия Пандев 3:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 2:1 Силекс - Струга Трим-Лум 0:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:2
Пюник
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0 Ширак - Пюник 0:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0
ЦСКА Ереван - Пюник 0:3 Пюник - Ван 3:1 Вест Армения - Пюник 1:4 Пюник - Урарту 5:0 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат - Пюник 0:1 Пюник - Алашкерт 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1 Пюник - Ван 5:3 Ван - Пюник 1:0 Пюник - Вест Армения 2:1 Урарту - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Пюник 3:1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Струга Трим-Лум - Пюник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2024, осталось 2 дня 10 часов 41 минуту.



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    • Прогнозы 33
    Струга Трим-Лум 15.2% (5)
    X 42.4% (14)
    Пюник 42.4% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Струга Трим-Лум
    Ничья
    Пюник
    2.55
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    3.20
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    3.10
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    Прогнозы на матч Струга Трим-Лум - Пюник

    Исход игры
    Струга Трим-Лум
    17.1% (6)
    Ничья
    42.9% (15)
    Пюник
    40% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.47% (9)
    Меньше
    73.53% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    67.65% (23)
    Нет
    32.35% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (14)
    1:2 Пюник
    20% (7)
    0:1 Пюник
    14.3% (5)
    1:0 Струга Трим-Лум
    11.4% (4)
    2:1 Струга Трим-Лум
    5.7% (2)
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    Струга Трим-Лум
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