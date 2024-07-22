Тур: 2. Стадион: Билянини Извори.
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Результаты последних матчей
Струга Трим-Лум
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Струга Трим-Лум - КФ Лапи 2:0 Тирана - Струга Трим-Лум 0:1
Партизани - Струга Трим-Лум 0:1 Струга Трим-Лум - Тиквеш 3:4 Струга Трим-Лум - Шкупи 1:2 Шкендия - Струга Трим-Лум 0:2 Струга Трим-Лум - КФ Гостивари 1:0 Тиквеш - Струга Трим-Лум 3:2 Струга Трим-Лум - Силекс 2:3 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 0:1 Струга Трим-Лум - Брегалница 2:2 Вардар - Струга Трим-Лум 1:0 Струга Трим-Лум - Воска Спорт 3:1 Работнички - Струга Трим-Лум 1:2 Струга Трим-Лум - Академия Пандев 3:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 2:1 Силекс - Струга Трим-Лум 0:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:2
Пюник
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0 Ширак - Пюник 0:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0
ЦСКА Ереван - Пюник 0:3 Пюник - Ван 3:1 Вест Армения - Пюник 1:4 Пюник - Урарту 5:0 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат - Пюник 0:1 Пюник - Алашкерт 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1 Пюник - Ван 5:3 Ван - Пюник 1:0 Пюник - Вест Армения 2:1 Урарту - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Пюник 3:1
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогнозы на матч Струга Трим-Лум - Пюник
Исход игры
Струга Трим-Лум
17.1% (6)
Ничья
42.9% (15)
Пюник
40% (14)
Тотал 2.5
Больше
26.47% (9)
Меньше
73.53% (25)
Обе команды забьют
Да
67.65% (23)
Нет
32.35% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (14)
1:2 Пюник
20% (7)
0:1 Пюник
14.3% (5)
1:0 Струга Трим-Лум
11.4% (4)
2:1 Струга Трим-Лум
5.7% (2)
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