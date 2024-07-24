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Тур: 2. Стадион: .
Динамо Батуми
0:0
Первый тайм: 44'
Дечич
0'
8' Желтая карточка
Дрешай Йонатхан
31' Желтая карточка
Малешевич Лука

Ход матча

8'
 
Дрешай Йонатхан
31'
 
Малешевич Лука

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 101
Динамо Батуми 88.1% (89)
X 5.9% (6)
Дечич 5.9% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Батуми
Ничья
Дечич
1.70
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8.70
9.00
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Все Коэффициенты
16
Да
Силва
Рикарду
35
Читеишвили
Реваз
23
Кобахидзе
Мамука
14
Харабадзе
Леван
25
Вандерсон
ду
Карму
17
Мамучашвили
Владимир
5
Алеф
29
Виктор
Жан
27
Гудушаури
Паата
11
Блеса
Хален
7
Гомис
Оноре
1
Никич
Игор
22
Дрешай
Йонатхан
4
Милич
Стефан
5
Томашевич
Зарко
6
Малешевич
Лука
8
Аугусто
Кайке
20
Секулович
Петар
10
Каевич
Асмир
77
Стрикович
Вук
50
Матич
Боян
11
Ian
Puleio
Динамо Батуми
4-3-3
Дечич
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Динамо Батуми
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дечич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешай Йонатхан 1 0

Результаты последних матчей

Динамо Батуми
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1 Самтредия - Динамо Батуми 2:2 Динамо Батуми - Дила 0:2
Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 1:2 Динамо Батуми - Иберия 1999 2:3 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 1:0 Динамо Батуми - Телави 1:1 Самгурали Цхалтубо - Динамо Батуми 0:1 Динамо Батуми - Гагра 0:1 Колхети Поти - Динамо Батуми 2:2 Динамо Батуми - Самтредия 3:1 Дила - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 2:0 Иберия 1999 - Динамо Батуми 3:0 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 3:2 Телави - Динамо Батуми 0:1 Динамо Батуми - Самгурали Цхалтубо 1:0 Гагра - Динамо Батуми 1:3 Динамо Батуми - Колхети Поти 1:0
Дечич
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дечич - ТНС 1:1 ТНС - Дечич 3:0 Войводина Нови Сад - Дечич 2:0 Спартак Субботица - Дечич 2:0
ОФК Белград - Дечич 1:0 Дечич - Арсенал Тиват 3:1 Сутьеска Никшич - Дечич 0:1 Дечич - Езеро Плав 2:0 Рудар Плевля - Дечич 0:4 Морнар - Дечич 1:1 Дечич - ОФК Младост Донья Горица 2:0 Петровац - Дечич 2:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Единство Биело-Поле - Дечич 0:2 Арсенал Тиват - Дечич 0:2 Дечич - Сутьеска Никшич 0:0 Езеро Плав - Дечич 1:1 Дечич - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Морнар 0:1 ОФК Младост Донья Горица - Дечич 0:3

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Жальгирис Фофана Адама 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Batumi Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 101
Динамо Батуми 88.1% (89)
X 5.9% (6)
Дечич 5.9% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Батуми
Ничья
Дечич
1.70
Реклама, betcity.ru
8.70
9.00
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Батуми 0:0 Дечич

Исход игры
Динамо Батуми
88.6% (93)
Ничья
5.7% (6)
Дечич
5.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.3% (42)
Меньше
56.7% (55)
Обе команды забьют
Да
45.36% (44)
Нет
54.64% (53)
Популярный счёт
2:1 Динамо Батуми
32.4% (34)
2:0 Динамо Батуми
23.8% (25)
1:0 Динамо Батуми
21.9% (23)
1:1 Ничья
3.8% (4)
3:1 Динамо Батуми
3.8% (4)
0:1 Дечич
2.9% (3)
3:0 Динамо Батуми
1.9% (2)
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