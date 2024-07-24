Тур: 2. Стадион: Батуми Стадиум.
0:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
31'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
5
Алеф
29
Виктор
Жан
11
Блеса
Хален
10
Каевич
Асмир
50
Матич
Боян
11
Ian
Puleio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 АлефПолузащитник
-
29 Виктор ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Блеса ХаленНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
40 Пачулия ДитоПолузащитник
-
31 Инджия РевазПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мара УэрдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Демченко Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Каевич АсмирПолузащитник
- Нападающий
-
50 Матич БоянНападающий
-
11 Ian PuleioНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Уйкай ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Машович АленНападающий
-
18 Lazar Maras
-
Главный тренер: Milorad Pekovic
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Динамо Батуми
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Дечич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешай Йонатхан
|1
|0
Результаты последних матчей
Динамо Батуми
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1 Самтредия - Динамо Батуми 2:2 Динамо Батуми - Дила 0:2
Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 1:2 Динамо Батуми - Иберия 1999 2:3 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 1:0 Динамо Батуми - Телави 1:1 Самгурали Цхалтубо - Динамо Батуми 0:1 Динамо Батуми - Гагра 0:1 Колхети Поти - Динамо Батуми 2:2 Динамо Батуми - Самтредия 3:1 Дила - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 2:0 Иберия 1999 - Динамо Батуми 3:0 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 3:2 Телави - Динамо Батуми 0:1 Динамо Батуми - Самгурали Цхалтубо 1:0 Гагра - Динамо Батуми 1:3 Динамо Батуми - Колхети Поти 1:0
Дечич
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дечич - ТНС 1:1 ТНС - Дечич 3:0 Войводина Нови Сад - Дечич 2:0 Спартак Субботица - Дечич 2:0
ОФК Белград - Дечич 1:0 Дечич - Арсенал Тиват 3:1 Сутьеска Никшич - Дечич 0:1 Дечич - Езеро Плав 2:0 Рудар Плевля - Дечич 0:4 Морнар - Дечич 1:1 Дечич - ОФК Младост Донья Горица 2:0 Петровац - Дечич 2:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Единство Биело-Поле - Дечич 0:2 Арсенал Тиват - Дечич 0:2 Дечич - Сутьеска Никшич 0:0 Езеро Плав - Дечич 1:1 Дечич - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Морнар 0:1 ОФК Младост Донья Горица - Дечич 0:3
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|Жальгирис
|Фофана Адама
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Батуми 0:0 Дечич
Исход игры
Динамо Батуми
88.6% (93)
Ничья
5.7% (6)
Дечич
5.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.3% (42)
Меньше
56.7% (55)
Обе команды забьют
Да
45.36% (44)
Нет
54.64% (53)
Популярный счёт
2:1 Динамо Батуми
32.4% (34)
2:0 Динамо Батуми
23.8% (25)
1:0 Динамо Батуми
21.9% (23)
1:1 Ничья
3.8% (4)
3:1 Динамо Батуми
3.8% (4)
0:1 Дечич
2.9% (3)
3:0 Динамо Батуми
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!