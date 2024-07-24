Тур: 2. Стадион: Батуми Стадиум.
0:2
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаIan Puleio
31' Желтая карточкаМалешевич Лука
0:1
62' ГолЦамай Илир
0:2
66' ГолЦамай Илир
70' Желтая карточкаСтрикович Вук
74' Желтая карточкаЦамай Илир
90' Желтая карточкаМуджири Давид
90' Желтая карточкаАлеф
90'+10
Ход матча
8'
31'
58'
61'
62'
0:1
66'
0:2
70'
74'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
9 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
75 Владение мячом, % 25
Прогноз на матч от Liveresult
5
Алеф
29
Виктор
Жан
11
Блеса
Хален
10
Каевич
Асмир
50
Матич
Боян
11
Ian
Puleio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 АлефПолузащитник
-
29 Виктор ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Блеса ХаленНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
40 Пачулия ДитоПолузащитник
-
31 Инджия РевазПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мара УэрдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Демченко Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Каевич АсмирПолузащитник
- Нападающий
-
50 Матич БоянНападающий
-
11 Ian PuleioНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Уйкай ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Машович АленНападающий
-
18 Lazar Maras
-
Главный тренер: Milorad Pekovic
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Батуми
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Дечич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цамай Илир
|2
|2
|Малешевич Лука
|0
|0
|Ian Puleio
|0
|0
Карточки
Динамо Батуми
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муджири Давид
|1
|0
|Алеф
|1
|0
Дечич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цамай Илир
|1
|0
|Малешевич Лука
|1
|0
|Стрикович Вук
|1
|0
|Ian Puleio
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Батуми
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дечич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Динамо Батуми
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дечич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Батуми
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1 Самтредия - Динамо Батуми 2:2 Динамо Батуми - Дила 0:2
Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 1:2 Динамо Батуми - Иберия 1999 2:3 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 1:0 Динамо Батуми - Телави 1:1 Самгурали Цхалтубо - Динамо Батуми 0:1 Динамо Батуми - Гагра 0:1 Колхети Поти - Динамо Батуми 2:2 Динамо Батуми - Самтредия 3:1 Дила - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 2:0 Иберия 1999 - Динамо Батуми 3:0 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 3:2 Телави - Динамо Батуми 0:1 Динамо Батуми - Самгурали Цхалтубо 1:0 Гагра - Динамо Батуми 1:3 Динамо Батуми - Колхети Поти 1:0
Дечич
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дечич - ТНС 1:1 ТНС - Дечич 3:0 Войводина Нови Сад - Дечич 2:0 Спартак Субботица - Дечич 2:0
ОФК Белград - Дечич 1:0 Дечич - Арсенал Тиват 3:1 Сутьеска Никшич - Дечич 0:1 Дечич - Езеро Плав 2:0 Рудар Плевля - Дечич 0:4 Морнар - Дечич 1:1 Дечич - ОФК Младост Донья Горица 2:0 Петровац - Дечич 2:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Единство Биело-Поле - Дечич 0:2 Арсенал Тиват - Дечич 0:2 Дечич - Сутьеска Никшич 0:0 Езеро Плав - Дечич 1:1 Дечич - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Морнар 0:1 ОФК Младост Донья Горица - Дечич 0:3
Результаты матчей
Динамо Батуми
Дечич
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Динамо Батуми
Дечич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|3
|Урарту
|Мовсесян Эдгар
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Domi Berlanga
|2 (1)
|Интер Эскальдес
|Андреу Саша
|2 (1)
|Милсами
|Камара Мамаду
|2
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
|Влазния Шкодер
|Делиу Ардит
|1 1
|Дерри Сити
|О'Райли Адам
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Батуми 0:2 Дечич
Исход игры
Динамо Батуми
88.6% (93)
Ничья
5.7% (6)
Дечич
5.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.3% (42)
Меньше
56.7% (55)
Обе команды забьют
Да
45.36% (44)
Нет
54.64% (53)
Популярный счёт
2:1 Динамо Батуми
32.4% (34)
2:0 Динамо Батуми
23.8% (25)
1:0 Динамо Батуми
21.9% (23)
1:1 Ничья
3.8% (4)
3:1 Динамо Батуми
3.8% (4)
0:1 Дечич
2.9% (3)
3:0 Динамо Батуми
1.9% (2)
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