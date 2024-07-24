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Тур: 2. Стадион: .
Динамо Батуми
0:2
Конец матча
Дечич
0'
8' Желтая карточка
Ian Puleio
31' Желтая карточка
Малешевич Лука
0:1
62' Гол
Цамай Илир
0:2
66' Гол
Цамай Илир
70' Желтая карточка
Стрикович Вук
74' Желтая карточка
Цамай Илир
90' Желтая карточка
Муджири Давид
90' Желтая карточка
Алеф
90'+10

Ход матча

8'
 
Ian Puleio
31'
 
Малешевич Лука
58'
Мара Уэрди
Виктор Жан
 
61'
 
Цамай Илир
Матич Боян
61'
 
Божанович Матия
Аугусто Кайке
62'
0:1
Цамай Илир
(Малешевич Лука)
66'
Тамбеду Бубакар
Гудушаури Паата
 
66'
0:2
Цамай Илир
(Ian Puleio)
70'
 
Стрикович Вук
73'
 
Стиепович Огнен
Стрикович Вук
73'
 
Божович Драшко
Секулович Петар
74'
 
Цамай Илир
76'
Муджири Давид
Блеса Хален
 
76'
Мали Николоз
Читеишвили Реваз
 
83'
 
Уйкай Леон
Ian Puleio
90'
Муджири Давид
 
90'
Алеф
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 75 Владение мячом, % 25
Прогнозы 105
Динамо Батуми 88.6% (93)
X 5.7% (6)
Дечич 5.7% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
16
Да
Силва
Рикарду
35
Читеишвили
Реваз
23
Кобахидзе
Мамука
14
Харабадзе
Леван
25
Вандерсон
ду
Карму
17
Мамучашвили
Владимир
5
Алеф
29
Виктор
Жан
27
Гудушаури
Паата
11
Блеса
Хален
7
Гомис
Оноре
1
Никич
Игор
22
Дрешай
Йонатхан
4
Милич
Стефан
5
Томашевич
Зарко
6
Малешевич
Лука
8
Аугусто
Кайке
20
Секулович
Петар
10
Каевич
Асмир
77
Стрикович
Вук
50
Матич
Боян
11
Ian
Puleio
Динамо Батуми
4-3-3
Дечич
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Батуми
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дечич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цамай Илир 2 2
Малешевич Лука 0 0
Ian Puleio 0 0

Карточки

Динамо Батуми
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муджири Давид 1 0
Алеф 1 0
Дечич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цамай Илир 1 0
Малешевич Лука 1 0
Стрикович Вук 1 0
Ian Puleio 1 0

Результаты матчей

Динамо Батуми
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дечич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Динамо Батуми
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дечич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Батуми
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1 Самтредия - Динамо Батуми 2:2 Динамо Батуми - Дила 0:2
Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 1:2 Динамо Батуми - Иберия 1999 2:3 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 1:0 Динамо Батуми - Телави 1:1 Самгурали Цхалтубо - Динамо Батуми 0:1 Динамо Батуми - Гагра 0:1 Колхети Поти - Динамо Батуми 2:2 Динамо Батуми - Самтредия 3:1 Дила - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 2:0 Иберия 1999 - Динамо Батуми 3:0 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 3:2 Телави - Динамо Батуми 0:1 Динамо Батуми - Самгурали Цхалтубо 1:0 Гагра - Динамо Батуми 1:3 Динамо Батуми - Колхети Поти 1:0
Дечич
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дечич - ТНС 1:1 ТНС - Дечич 3:0 Войводина Нови Сад - Дечич 2:0 Спартак Субботица - Дечич 2:0
ОФК Белград - Дечич 1:0 Дечич - Арсенал Тиват 3:1 Сутьеска Никшич - Дечич 0:1 Дечич - Езеро Плав 2:0 Рудар Плевля - Дечич 0:4 Морнар - Дечич 1:1 Дечич - ОФК Младост Донья Горица 2:0 Петровац - Дечич 2:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Единство Биело-Поле - Дечич 0:2 Арсенал Тиват - Дечич 0:2 Дечич - Сутьеска Никшич 0:0 Езеро Плав - Дечич 1:1 Дечич - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Морнар 0:1 ОФК Младост Донья Горица - Дечич 0:3

Результаты матчей

Динамо Батуми
Дечич

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Динамо Батуми
Дечич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 3
Урарту Мовсесян Эдгар 2 (1)
Интер Эскальдес Domi Berlanga 2 (1)
Интер Эскальдес Андреу Саша 2 (1)
Милсами Камара Мамаду 2
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Влазния Шкодер Делиу Ардит 1 1
Дерри Сити О'Райли Адам 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Малешевич Лука получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Ian Puleio получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Batumi Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 105
    Динамо Батуми 88.6% (93)
    X 5.7% (6)
    Дечич 5.7% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Батуми 0:2 Дечич

    Исход игры
    Динамо Батуми
    88.6% (93)
    Ничья
    5.7% (6)
    Дечич
    5.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.3% (42)
    Меньше
    56.7% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    45.36% (44)
    Нет
    54.64% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Батуми
    32.4% (34)
    2:0 Динамо Батуми
    23.8% (25)
    1:0 Динамо Батуми
    21.9% (23)
    1:1 Ничья
    3.8% (4)
    3:1 Динамо Батуми
    3.8% (4)
    0:1 Дечич
    2.9% (3)
    3:0 Динамо Батуми
    1.9% (2)
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