Тур: 2. Стадион: Zahir Pajaziti Stadium.
1:0
Второй тайм: 90+'
0'
43' Желтая карточкаAlbert Dabiqaj
50' Желтая карточкаIlir Mustafa
1:0
67' ГолKastriot Selmani
75' Желтая карточкаБейтулаи Эгзон
76' Желтая карточкаОвука Рэдди
Ход матча
43'
50'
67'
75'
76'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 9
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
26
Овука
Рэдди
36
Ilir
Mustafa
25
Туша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Овука РэддиЗащитник
- Полузащитник
-
36 Ilir MustafaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Туша ВетонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
47 Dienit Isufi
-
-
-
-
-
74 Eron Isufi
-
-
Главный тренер: Zekirija Ramadan
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Йеоман АндриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Арнасон Халльдор
История личных встреч
Дрита
Брейдаблик
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Дрита
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Арб
|1
|0.5
|Туша Ветон
|1
|0.5
|Kastriot Selmani
|1
|0.5
|Зульфийи Ильяса
|0
|0
Брейдаблик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристинссон Кристофер Инги
|2
|0.5
|Торвальдссон Исак
|1
|0.25
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|1
|0.25
|Стейндорссон Кристинн
|1
|0.25
|Эйнарссон Виктор
|1
|0.25
|Aron Bjarnason I
|0
|0
|Йоханнесен Патрик
|0
|0
Карточки
Дрита
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Красничи Бесник
|1
|1
|Бейтулаи Эгзон
|1
|0
|Броха Рон
|1
|0
|Малеку Фатон
|1
|0
|Albert Dabiqaj
|1
|0
|Туша Ветон
|1
|0
|Овука Рэдди
|1
|0
|Ilir Mustafa
|1
|0
Брейдаблик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйнарссон Виктор
|2
|0
|Сигурьонссон Оливер
|1
|0
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|1
|0
|Маргейрссон Виктор-Орн
|1
|0
|Йоханнесен Патрик
|1
|0
|Ингварссон Давид
|1
|0
Результаты матчей
Дрита
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Брейдаблик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Дрита
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брейдаблик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
3
Дрита
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брейдаблик
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Дрита
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Брейдаблик - Дрита 1:2 Арда Карджали - Дрита 1:1 Шкендия - Дрита 4:0 Дрита - Малишева 1:1
Гиляни - Дрита 2:1 Дрита - Ферроникели 0:0 Приштина - Дрита 1:2 Дрита - Фуше Косово 3:1 Дукаджини - Дрита 1:1 ФК Балкани - Дрита 2:2 Дрита - Liria2 4:2 КФ Лапи - Дрита 0:1 Малишева - Дрита 1:1 Арау - Дрита 2:2 Дрита - Гиляни 2:2 Ферроникели - Дрита 0:1 Дрита - Приштина 1:0 Фуше Косово - Дрита 1:0 Дрита - Дукаджини 2:0 Дрита - ФК Балкани 1:0
Брейдаблик
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брейдаблик - Дрита 1:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 4:2 Брейдаблик - Тиквеш 3:1 Тиквеш - Брейдаблик 3:2
Вестри - Брейдаблик 2:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 1:0 Брейдаблик - Акранес 1:1 Брейдаблик - Акюрейри 2:1 Копавогур ХК - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Фрам - Брейдаблик 1:4 Брейдаблик - Стьярнан 2:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 2:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 2:3 Кеблавик - Брейдаблик 2:1 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 4:1 Брейдаблик - Вестри 4:0 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 2:0 Кёльн - Брейдаблик 2:2
Результаты матчей
Дрита
Брейдаблик
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Дрита
Брейдаблик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дрита 1:0 Брейдаблик
Исход игры
Дрита
32.2% (37)
Ничья
40.9% (47)
Брейдаблик
27% (31)
Тотал 2.5
Больше
36.7% (40)
Меньше
63.3% (69)
Обе команды забьют
Да
74.31% (81)
Нет
25.69% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (41)
2:1 Дрита
16.5% (19)
1:2 Брейдаблик
14.8% (17)
0:1 Брейдаблик
7.8% (9)
1:0 Дрита
7% (8)
2:0 Дрита
7% (8)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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