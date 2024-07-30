☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 2. Стадион: .
Дрита
1:0
Второй тайм: 90+'
Брейдаблик
0'
43' Желтая карточка
Albert Dabiqaj
50' Желтая карточка
Ilir Mustafa
1:0
67' Гол
Kastriot Selmani
75' Желтая карточка
Бейтулаи Эгзон
76' Желтая карточка
Овука Рэдди

Ход матча

43'
Albert Dabiqaj
 
50'
Ilir Mustafa
 
63'
 
Ингварссон Давид
Кристинссон Кристофер Инги
64'
Зульфийи Ильяса
Айзерай Аламир
 
67'
Kastriot Selmani
(Зульфийи Ильяса)
1:0
75'
Бейтулаи Эгзон
 
76'
Овука Рэдди
 
77'
Манай Арб
Kastriot Selmani
 
78'
 
Йоханнесен Патрик
Стокке Беньямин
78'
 
Стейндорссон Кристинн
Йеоман Андри
84'
Фрессанж Александр
Туша Ветон
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 9
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 115
Дрита 32.2% (37)
X 40.9% (47)
Брейдаблик 27% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дрита
Ничья
Брейдаблик
2.95
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7.60
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99.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Малеку
Фатон
15
Бейтулаи
Эгзон
4
Броха
Рон
5
Меса
Хуан
26
Овука
Рэдди
14
Albert
Dabiqaj
36
Ilir
Mustafa
7
Айзерай
Аламир
11
Kastriot
Selmani
25
Туша
Ветон
19
Красники
Блерим
1
Эйнарссон
Антон
30
Йеоман
Андри
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
19
Йонссон
Кристинн
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
8
Эйнарссон
Виктор
23
Кристинссон
Кристофер
Инги
11
Aron
Bjarnason
I
20
Стокке
Беньямин
22
Торвальдссон
Исак
Дрита
4-2-3-1
Брейдаблик
4-3-3

История личных встреч

Дрита
Брейдаблик

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Дрита
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Арб 1 0.5
Туша Ветон 1 0.5
Kastriot Selmani 1 0.5
Зульфийи Ильяса 0 0
Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристинссон Кристофер Инги 2 0.5
Торвальдссон Исак 1 0.25
Гюннлёйхссон Хёскульдур 1 0.25
Стейндорссон Кристинн 1 0.25
Эйнарссон Виктор 1 0.25
Aron Bjarnason I 0 0
Йоханнесен Патрик 0 0

Карточки

Дрита
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Красничи Бесник 1 1
Бейтулаи Эгзон 1 0
Броха Рон 1 0
Малеку Фатон 1 0
Albert Dabiqaj 1 0
Туша Ветон 1 0
Овука Рэдди 1 0
Ilir Mustafa 1 0
Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйнарссон Виктор 2 0
Сигурьонссон Оливер 1 0
Гюннлёйхссон Хёскульдур 1 0
Маргейрссон Виктор-Орн 1 0
Йоханнесен Патрик 1 0
Ингварссон Давид 1 0

Результаты матчей

Дрита
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Брейдаблик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Дрита
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брейдаблик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
3
Дрита
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брейдаблик
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Дрита
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Брейдаблик - Дрита 1:2 Арда Карджали - Дрита 1:1 Шкендия - Дрита 4:0 Дрита - Малишева 1:1
Гиляни - Дрита 2:1 Дрита - Ферроникели 0:0 Приштина - Дрита 1:2 Дрита - Фуше Косово 3:1 Дукаджини - Дрита 1:1 ФК Балкани - Дрита 2:2 Дрита - Liria2 4:2 КФ Лапи - Дрита 0:1 Малишева - Дрита 1:1 Арау - Дрита 2:2 Дрита - Гиляни 2:2 Ферроникели - Дрита 0:1 Дрита - Приштина 1:0 Фуше Косово - Дрита 1:0 Дрита - Дукаджини 2:0 Дрита - ФК Балкани 1:0
Брейдаблик
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брейдаблик - Дрита 1:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 4:2 Брейдаблик - Тиквеш 3:1 Тиквеш - Брейдаблик 3:2
Вестри - Брейдаблик 2:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 1:0 Брейдаблик - Акранес 1:1 Брейдаблик - Акюрейри 2:1 Копавогур ХК - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Фрам - Брейдаблик 1:4 Брейдаблик - Стьярнан 2:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 2:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 2:3 Кеблавик - Брейдаблик 2:1 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 4:1 Брейдаблик - Вестри 4:0 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 2:0 Кёльн - Брейдаблик 2:2

Результаты матчей

Дрита
Брейдаблик

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Дрита
Брейдаблик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Альберт Дабикяй получил желтую карточку от судьи
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    • Судья начинает матч
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    Прогнозы 115
    Дрита 32.2% (37)
    X 40.9% (47)
    Брейдаблик 27% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дрита
    Ничья
    Брейдаблик
    2.95
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Дрита 1:0 Брейдаблик онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дрита 1:0 Брейдаблик

    Исход игры
    Дрита
    32.2% (37)
    Ничья
    40.9% (47)
    Брейдаблик
    27% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.7% (40)
    Меньше
    63.3% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    74.31% (81)
    Нет
    25.69% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (41)
    2:1 Дрита
    16.5% (19)
    1:2 Брейдаблик
    14.8% (17)
    0:1 Брейдаблик
    7.8% (9)
    1:0 Дрита
    7% (8)
    2:0 Дрита
    7% (8)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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