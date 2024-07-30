☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Дрита
1:0
Конец матча
Брейдаблик
0'
43' Желтая карточка
Albert Dabiqaj
50' Желтая карточка
Ilir Mustafa
55' Желтая карточка
Торвальдссон Исак
1:0
66' Гол
Kastriot Selmani
74' Желтая карточка
Бейтулаи Эгзон
76' Желтая карточка
Овука Рэдди
90'+8

Ход матча

43'
Albert Dabiqaj
 
50'
Ilir Mustafa
 
55'
 
Торвальдссон Исак
63'
 
Ингварссон Давид
Кристинссон Кристофер Инги
64'
Зульфийи Ильяса
Айзерай Аламир
 
66'
Kastriot Selmani
(Зульфийи Ильяса)
1:0
74'
Бейтулаи Эгзон
 
76'
Овука Рэдди
 
77'
Манай Арб
Kastriot Selmani
 
78'
 
Йоханнесен Патрик
Стокке Беньямин
78'
 
Стейндорссон Кристинн
Йеоман Андри
84'
Фрессанж Александр
Туша Ветон
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 9
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 115
Дрита 32.2% (37)
X 40.9% (47)
Брейдаблик 27% (31)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Малеку
Фатон
15
Бейтулаи
Эгзон
4
Броха
Рон
5
Меса
Хуан
26
Овука
Рэдди
14
Albert
Dabiqaj
36
Ilir
Mustafa
7
Айзерай
Аламир
11
Kastriot
Selmani
25
Туша
Ветон
19
Красники
Блерим
1
Эйнарссон
Антон
30
Йеоман
Андри
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
19
Йонссон
Кристинн
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
8
Эйнарссон
Виктор
23
Кристинссон
Кристофер
Инги
11
Aron
Bjarnason
I
20
Стокке
Беньямин
22
Торвальдссон
Исак
Дрита
4-2-3-1
Брейдаблик
4-3-3

История личных встреч

Дрита
Брейдаблик

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Дрита
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Арб 1 0.5
Туша Ветон 1 0.5
Kastriot Selmani 1 0.5
Зульфийи Ильяса 0 0
Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристинссон Кристофер Инги 2 0.5
Торвальдссон Исак 1 0.25
Гюннлёйхссон Хёскульдур 1 0.25
Стейндорссон Кристинн 1 0.25
Эйнарссон Виктор 1 0.25
Aron Bjarnason I 0 0
Йоханнесен Патрик 0 0

Карточки

Дрита
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Красничи Бесник 1 1
Бейтулаи Эгзон 1 0
Броха Рон 1 0
Малеку Фатон 1 0
Albert Dabiqaj 1 0
Туша Ветон 1 0
Овука Рэдди 1 0
Ilir Mustafa 1 0
Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйнарссон Виктор 2 0
Сигурьонссон Оливер 1 0
Гюннлёйхссон Хёскульдур 1 0
Маргейрссон Виктор-Орн 1 0
Йоханнесен Патрик 1 0
Ингварссон Давид 1 0
Торвальдссон Исак 1 0

Результаты матчей

Дрита
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брейдаблик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Дрита
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брейдаблик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
3
Дрита
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Брейдаблик
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Дрита
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Брейдаблик - Дрита 1:2 Арда Карджали - Дрита 1:1 Шкендия - Дрита 4:0 Дрита - Малишева 1:1
Гиляни - Дрита 2:1 Дрита - Ферроникели 0:0 Приштина - Дрита 1:2 Дрита - Фуше Косово 3:1 Дукаджини - Дрита 1:1 ФК Балкани - Дрита 2:2 Дрита - Liria2 4:2 КФ Лапи - Дрита 0:1 Малишева - Дрита 1:1 Арау - Дрита 2:2 Дрита - Гиляни 2:2 Ферроникели - Дрита 0:1 Дрита - Приштина 1:0 Фуше Косово - Дрита 1:0 Дрита - Дукаджини 2:0 Дрита - ФК Балкани 1:0
Брейдаблик
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брейдаблик - Дрита 1:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 4:2 Брейдаблик - Тиквеш 3:1 Тиквеш - Брейдаблик 3:2
Вестри - Брейдаблик 2:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 1:0 Брейдаблик - Акранес 1:1 Брейдаблик - Акюрейри 2:1 Копавогур ХК - Брейдаблик 0:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Фрам - Брейдаблик 1:4 Брейдаблик - Стьярнан 2:1 Филкир Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Брейдаблик - Валюр Рейкьявик 2:3 КР Рейкьявик - Брейдаблик 2:3 Кеблавик - Брейдаблик 2:1 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 4:1 Брейдаблик - Вестри 4:0 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 2:0 Кёльн - Брейдаблик 2:2

Результаты матчей

Дрита
Брейдаблик

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Дрита
Брейдаблик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Альберт Дабикяй получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zahir Pajaziti Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Дрита 32.2% (37)
    X 40.9% (47)
    Брейдаблик 27% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Дрита 1:0 Брейдаблик онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дрита 1:0 Брейдаблик

    Исход игры
    Дрита
    32.2% (37)
    Ничья
    40.9% (47)
    Брейдаблик
    27% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.7% (40)
    Меньше
    63.3% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    74.31% (81)
    Нет
    25.69% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (41)
    2:1 Дрита
    16.5% (19)
    1:2 Брейдаблик
    14.8% (17)
    0:1 Брейдаблик
    7.8% (9)
    1:0 Дрита
    7% (8)
    2:0 Дрита
    7% (8)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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