Правым флангом попытались обострить игру ереванцы, но подача в штрафную площадку была выполнена слишком близко к воротам, так что Дуймович спокойно забрал мяч.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Михаил Коваленко!!! С правого фланга прошла подача на дальний край вратарской площади на Джеймса, который выполнил аккуратную скидку головой в район 11-метровой отметки, откуда Коваленко в касание вколотил мяч в сетку ворот.

Отличный первый тайм получается для "Пюника". Теперь уже он ведёт по сумме двух встреч со счётом 3:2. Северомакедонцам придётся полностью перестраивать свою игру после перерыва.

Левым флангом гости провели атаку с подачей мяча в центр штрафной площади на Оланреваджу, но у того прицельный удар головой откровенно не получился.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Бесарт Ибраими!!! Рановато мысленно отправились на перерыв ереванцы. Майя обрезался в центре поля, пошёл пас на Ибраими, который ворвался в штрафную площадку по левому краю и чётко пробил в дальний нижний угол ворот.

Первый тайм окончен! ничья 3:3 по сумме двух матчей в противостоянии "Пюника" и "Струга Трим-Лум". Отдыхаем...

Отубанджо на правом фланге обыгрался в "стеночку" с партнёром по команде, после чего сильно пробил по воротам низом метров с 12, но Дуймович успел сложиться, выручив свою кмоанду.

Есть слабые места в оборонительных порядках "Струги". Первая тактическая замена от Чатипа Османи особо положение дел не улучшила.

В простой ситуации ереванцы обрезались на своей половине поля, в результате чего Оланреваджу помчался с мячом в контратаку, но переборщил с финтами, запутавшись в собственных ногах.

Отубанджо в контратаке "Пюника" решил попытать счастья дальним ударом, но мяч сильно срезался с его ноги, из-за чего улетел намного выше и правее створа ворот.

Покатали мяч хозяева на своей половине поля, затем вовсе отыграли на Авакяна, а вратарь уже в касание просто вынес игровой снаряд далеко вперёд в борьбу.

Касами нашёл возможность для удара по воротам "Пюника" метров с 22, но получилось слабовато, да ещё и прямо по центру ворот, так что Авакян был обязан справляться с такой незначительной угрозой.

Очень высокий процент брака в комбинационных действиях под занавес первого тайма. Футболисты явно изрядно устали.

32' Начал падать игровой тем ближе к концовке первого тайма. Очевидно, что команды в функциональном плане пока что далеки от пика формы.

31' Виллела на ровном месте получил жёлтую карточку, не позволив сопернику разыграть свободный удар в середине поля, хотя потенциальной контратакой "Струги" там и не пахло.

30' Первая замена произошла в составе "Струги": вместо Стефана Спировски в игру вошёл Боян Илиевски.

29' Максимально заряжен сегодня на атаку Дебле, который гораздо чаще бывает у ворот противника, нежели на своей позиции правого защитника.

28' Отбились после подачи углового ереванцы и повели контратаку, которая закончилась прострелом вдоль ворот с левого фланга. Первым на перехвате оказался Дуймович, после чего в него ногой влетел Дебле. Арбитр показал игроку "Пюника" жёлтую карточку.

27' ОПАСНО! В первой контратаке "Струги" в этом матче Ибраими пробил с подбора под перекладину, но Авакян среагировал и кончиками пальцев перевёл мяч на угловой.

26' ОПАСНО! После навеса с левого фланга от Отубанджо, Дебле пробил головой с отскоком от газона, но Дуймович каким-то чудом сумел спасти свою команду.

25' Радич присел на газон. Похоже, что у него побаливает нога, так что парню надо дать время, чтобы он перетерпел боль.

24' После прострела с правого фланга не получился удар из пределов штрафной площади у Виллелы, после чего заблокировали попытку выстрела от Джеймса.