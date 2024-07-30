☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 2. Стадион: .
Пюник
2:1
Перерыв
Струга Трим-Лум
0'
2' Желтая карточка
Майя Мартим
10' Желтая карточка
Ристевски Кирче
1:0
16' Гол
Дебле Серж
27' Желтая карточка
Дебле Серж
31' Желтая карточка
Виллела Лукас
2:0
45' Гол
Коваленко Михаил
2:1
45' Гол
Ибраими Бесарт

Ход матча

2'
Майя Мартим
 
10'
 
Ристевски Кирче
16'
Дебле Серж
(Виллела Лукас)
1:0
27'
Дебле Серж
 
29'
 
Илиевски Боян
Спировски Стефан
31'
Виллела Лукас
 
45'
Коваленко Михаил
(Джеймс)
2:0
45'
2:1
Ибраими Бесарт
(Шабани Буньямин)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 119
Пюник 81.5% (97)
X 13.4% (16)
Струга Трим-Лум 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пюник
Ничья
Струга Трим-Лум
2.07
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Авакян
Хенри
8
Дебле
Серж
29
Кочук
Евгений
5
Джеймс
66
Майя
Мартим
22
Алемао
14
Отубанджо
Юсуф
20
Виллела
Лукас
6
Жуниньо
II
15
Коваленко
Михаил
Вадимович
33
Восканян
Тарон
99
Дуймович
Филип
6
Спировски
Стефан
55
Радич
Сава
16
Криваньева
Бесарт
2
Влайкович
Никола
4
Ристевски
Кирче
28
Укпа
Хоган
19
Касами
Ард
7
Ибраими
Бесарт
11
Шабани
Буньямин
90
Оланреваджу
Кехинде
Пюник
4-3-3
Струга Трим-Лум
3-4-2-1

История личных встреч

Пюник
Струга Трим-Лум

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллела Лукас 1 (1) 0.5
Дебле Серж 1 0.5
Струга Трим-Лум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Спировски Стефан 1 0.5
Ибраими Бесарт 1 (1) 0.5

Карточки

Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майя Мартим 2 0
Вакуленко Сергей 0 1
Дебле Серж 1 0
Виллела Лукас 1 0
Струга Трим-Лум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спировски Стефан 1 0
Ристевски Кирче 1 0
Оланреваджу Кехинде 1 0
Евтовски Стефан 1 0

Результаты матчей

Пюник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Струга Трим-Лум
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Пюник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Струга Трим-Лум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пюник
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Струга Трим-Лум - Пюник 2:1 Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0 Ширак - Пюник 0:1
Пюник - Ноа Ереван 3:0 ЦСКА Ереван - Пюник 0:3 Пюник - Ван 3:1 Вест Армения - Пюник 1:4 Пюник - Урарту 5:0 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат - Пюник 0:1 Пюник - Алашкерт 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1 Пюник - Ван 5:3 Ван - Пюник 1:0 Пюник - Вест Армения 2:1 Урарту - Пюник 1:1
Струга Трим-Лум
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Струга Трим-Лум - Пюник 2:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Струга Трим-Лум - КФ Лапи 2:0
Тирана - Струга Трим-Лум 0:1 Партизани - Струга Трим-Лум 0:1 Струга Трим-Лум - Тиквеш 3:4 Струга Трим-Лум - Шкупи 1:2 Шкендия - Струга Трим-Лум 0:2 Струга Трим-Лум - КФ Гостивари 1:0 Тиквеш - Струга Трим-Лум 3:2 Струга Трим-Лум - Силекс 2:3 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 0:1 Струга Трим-Лум - Брегалница 2:2 Вардар - Струга Трим-Лум 1:0 Струга Трим-Лум - Воска Спорт 3:1 Работнички - Струга Трим-Лум 1:2 Струга Трим-Лум - Академия Пандев 3:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 2:1 Силекс - Струга Трим-Лум 0:0

Результаты матчей

Пюник
Струга Трим-Лум

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Пюник
Струга Трим-Лум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! ничья 3:3 по сумме двух матчей в противостоянии "Пюника" и "Струга Трим-Лум". Отдыхаем...
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Бесарт Ибраими!!!
    Рановато мысленно отправились на перерыв ереванцы. Майя обрезался в центре поля, пошёл пас на Ибраими, который ворвался в штрафную площадку по левому краю и чётко пробил в дальний нижний угол ворот.
  • 45'
    Левым флангом гости провели атаку с подачей мяча в центр штрафной площади на Оланреваджу, но у того прицельный удар головой откровенно не получился.
  • 45'
    Отличный первый тайм получается для "Пюника". Теперь уже он ведёт по сумме двух встреч со счётом 3:2. Северомакедонцам придётся полностью перестраивать свою игру после перерыва.
  • Дополнительное время
    45'
    5 минут компенсировано.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Михаил Коваленко!!!
    С правого фланга прошла подача на дальний край вратарской площади на Джеймса, который выполнил аккуратную скидку головой в район 11-метровой отметки, откуда Коваленко в касание вколотил мяч в сетку ворот.
  • 43'
    Правым флангом попытались обострить игру ереванцы, но подача в штрафную площадку была выполнена слишком близко к воротам, так что Дуймович спокойно забрал мяч.
  • 41'
    Очень высокий процент брака в комбинационных действиях под занавес первого тайма. Футболисты явно изрядно устали.
  • Опасный момент
    40'
    Касами нашёл возможность для удара по воротам "Пюника" метров с 22, но получилось слабовато, да ещё и прямо по центру ворот, так что Авакян был обязан справляться с такой незначительной угрозой.
  • 39'
    Покатали мяч хозяева на своей половине поля, затем вовсе отыграли на Авакяна, а вратарь уже в касание просто вынес игровой снаряд далеко вперёд в борьбу.
  • 38'
    Отубанджо в контратаке "Пюника" решил попытать счастья дальним ударом, но мяч сильно срезался с его ноги, из-за чего улетел намного выше и правее створа ворот.
  • 37'
    Впервые сейчас северомакедонцы перешли солидными силами в позиционное наступление, катая мяч поперёк поля, стараясь расшатать оборонительные порядки соперника.
  • Опасный момент
    36'
    В простой ситуации ереванцы обрезались на своей половине поля, в результате чего Оланреваджу помчался с мячом в контратаку, но переборщил с финтами, запутавшись в собственных ногах.
  • 34'
    Есть слабые места в оборонительных порядках "Струги". Первая тактическая замена от Чатипа Османи особо положение дел не улучшила.
  • Опасный момент
    33'
    Отубанджо на правом фланге обыгрался в "стеночку" с партнёром по команде, после чего сильно пробил по воротам низом метров с 12, но Дуймович успел сложиться, выручив свою кмоанду.
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    • 32'
      Начал падать игровой тем ближе к концовке первого тайма. Очевидно, что команды в функциональном плане пока что далеки от пика формы.
    • Желтая карточка
      31'
      Виллела на ровном месте получил жёлтую карточку, не позволив сопернику разыграть свободный удар в середине поля, хотя потенциальной контратакой "Струги" там и не пахло.
    • Замена
      30'
      Первая замена произошла в составе "Струги": вместо Стефана Спировски в игру вошёл Боян Илиевски.
    • 29'
      Максимально заряжен сегодня на атаку Дебле, который гораздо чаще бывает у ворот противника, нежели на своей позиции правого защитника.
    • Желтая карточка
      28'
      Отбились после подачи углового ереванцы и повели контратаку, которая закончилась прострелом вдоль ворот с левого фланга. Первым на перехвате оказался Дуймович, после чего в него ногой влетел Дебле. Арбитр показал игроку "Пюника" жёлтую карточку.
    • Опасный момент
      27'
      ОПАСНО! В первой контратаке "Струги" в этом матче Ибраими пробил с подбора под перекладину, но Авакян среагировал и кончиками пальцев перевёл мяч на угловой.
    • Опасный момент
      26'
      ОПАСНО! После навеса с левого фланга от Отубанджо, Дебле пробил головой с отскоком от газона, но Дуймович каким-то чудом сумел спасти свою команду.
    • 25'
      Радич присел на газон. Похоже, что у него побаливает нога, так что парню надо дать время, чтобы он перетерпел боль.
    • Опасный момент
      24'
      После прострела с правого фланга не получился удар из пределов штрафной площади у Виллелы, после чего заблокировали попытку выстрела от Джеймса.
    • 23'
      Какая-то активность у скамейки запасных "Струги". Судя по всему, тренерский штаб там готовит первую замену.
    • 22'
      В данный момент букмекеры оценивают вероятность прохода "Пюника" в следующий раунд в 68,5%. Хотя по игре кажется, что вероятность такого развития событий ещё выше.
    • 21'
      Снова северомакедонцы выбили мяч вперёд, авось Оланреваджу там как-то добежит и зацепиться, но этот габаритный парень далеко не так быстр, чтобы играть с такой тактикой.
    • 20'
      Почти половина первого тайма позади, а "Струга" даже близко не подбиралась к воротам соперника. Странную тактику на игру выбрали гости, надо что-то менять.
    • 19'
      Ереванцы не поддаются эмоциям после первого забитого гола в этот вечер. Спокойно они сейчас катают мяч на своей половине поля. "Струга", по-прежнему, не хочет выходить в высокий коллективный прессинг.
    • 18'
      Удаётся "Пюнику" пока что подтвердить свой статус фаворита встречи. Но по сумме двух матчей пока что у нас равенство - 2:2. Всё самое интересное нас ждёт впереди.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Серж Дебле!!!
      Виллела на правом фланге прошёл соперника, прострелил в район 11-метровой отметки на Дебле, который хладнокровно принял мяч, убраз на замахе оппонента, после чего ударом низом пробил Дуймовича.
    • 15'
      Снова неудачно попытались обострить игру на правом фланге хозяева поля, в результате чего Дуймович получил новую возможность произвести простую процедуру выбивания мяча от ворот.
    • 14'
      Правым флангом пошла вперёд команда Егише Меликяна, но Алемао сплоховал с диагональной подачей в штрафную площадку, отправив мяч за лицевую линию поля.
    • 13'
      Снова принялись посвистывать на трибунах ереванские болельщики. Хотят они, видимо, таким образом подстегнуть своих любимцев на агрессивные атакующие действия.
    • 12'
      "Пюник" пока что не пытается отряжать в зону атаки большие силы, надеясь, что соперник рано или поздно дрогнет и совершит какую-то грубую ошибку.
    • Желтая карточка
      11'
      В глубине поля на левом фланге Ристевски срубил соперника. Судья сегодня не церемонится с грубиянами, поэтому снова достал из кармана "горчичник".
    • 10'
      Попытались сейчас длинным забросом северомакедонцы отправить в прорыв Оланреваджу, но того опередил защитник "Пюника", после чего головой сбросил мяч на Авакяна.
    • 9'
      "Струга" пока что не демонстрирует стремления навязывать какую-то контригру. Гости сейчас полностью сосредоточены на разрушении игры соперника, всем составом держась на своей трети поля.
    • 8'
      Джеймс забегал в атаку по левому флангу, но заброс в его адрес получился слишком сильным, так что мяч ушёл за лицевую линию поля.
    • 7'
      После подачи углового была попытка пробить по воротам головой из района 11-метровой отметки, но она получилась очень слабой и неточной.
    • Угловой
      6'
      Левым флангом провели первую свою атаку ереванцы с прострельной передачей вдоль ворот, но обороняющимся удалось отбить мяч на угловой.
    • 5'
      На первых минутах встречи мяч пока что лучше держится в ногах гостей. Это не нравится местным болельщикам, которые подняли оглушительный свист.
    • Травма, повреждение
      4'
      Шабани получил повреждение по итогам предыдущего эпизода, так что с ним теперь работает медицинская бригада "Струга Трим-Лум". Но вроде бы парень должен продолжить эту встречу.
    • Желтая карточка
      3'
      Майя в центральном круге зачем-то решил подкатом сзади срезать соперника, за что вполне заслуженно получил в свой пассив жёлтую карточку.
    • 2'
      Не заполнены до отказа трибуны Республиканского стадиона в Ереване, но всё же активных болельщиков немало. Перед стартовым свистком они даже устроили небольшое файер-шоу, за которое УЕФА наверняка оштрафует армянский клуб.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • В первом матче этого противостояния "Струга" победила на своём поле со счётом 2:1.
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором армянский "Пюник" сыграет дома с северомакедонской "Стругой". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
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      • Прогнозы 119
      Пюник 81.5% (97)
      X 13.4% (16)
      Струга Трим-Лум 5% (6)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Пюник
      Ничья
      Струга Трим-Лум
      2.07
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      6.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пюник 2:1 Струга Трим-Лум

    Исход игры
    Пюник
    81.5% (97)
    Ничья
    13.4% (16)
    Струга Трим-Лум
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.82% (57)
    Меньше
    48.18% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    64.55% (71)
    Нет
    35.45% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Пюник
    38.7% (46)
    1:0 Пюник
    17.6% (21)
    2:0 Пюник
    15.1% (18)
    1:1 Ничья
    11.8% (14)
    3:1 Пюник
    4.2% (5)
    1:2 Струга Трим-Лум
    4.2% (5)
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    Пюник
    Струга Трим-Лум
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