Тур: 2. Стадион: Республиканский стадион.
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История личных встреч
Пюник
Струга Трим-Лум
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Пюник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллела Лукас
|1 (1)
|1
Струга Трим-Лум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Спировски Стефан
|1
|1
|Ибраими Бесарт
|1 (1)
|1
Карточки
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вакуленко Сергей
|0
|1
|Майя Мартим
|1
|0
Струга Трим-Лум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Спировски Стефан
|1
|0
|Оланреваджу Кехинде
|1
|0
|Евтовски Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Пюник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Струга Трим-Лум
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Пюник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Струга Трим-Лум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пюник
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Струга Трим-Лум - Пюник 2:1 Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0 Ширак - Пюник 0:1
Пюник - Ноа Ереван 3:0 ЦСКА Ереван - Пюник 0:3 Пюник - Ван 3:1 Вест Армения - Пюник 1:4 Пюник - Урарту 5:0 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат - Пюник 0:1 Пюник - Алашкерт 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1 Пюник - Ван 5:3 Ван - Пюник 1:0 Пюник - Вест Армения 2:1 Урарту - Пюник 1:1
Струга Трим-Лум
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Струга Трим-Лум - Пюник 2:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Струга Трим-Лум - КФ Лапи 2:0
Тирана - Струга Трим-Лум 0:1 Партизани - Струга Трим-Лум 0:1 Струга Трим-Лум - Тиквеш 3:4 Струга Трим-Лум - Шкупи 1:2 Шкендия - Струга Трим-Лум 0:2 Струга Трим-Лум - КФ Гостивари 1:0 Тиквеш - Струга Трим-Лум 3:2 Струга Трим-Лум - Силекс 2:3 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 0:1 Струга Трим-Лум - Брегалница 2:2 Вардар - Струга Трим-Лум 1:0 Струга Трим-Лум - Воска Спорт 3:1 Работнички - Струга Трим-Лум 1:2 Струга Трим-Лум - Академия Пандев 3:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 2:1 Силекс - Струга Трим-Лум 0:0
Результаты матчей
Пюник
Струга Трим-Лум
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Пюник
Струга Трим-Лум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогнозы на матч Пюник - Струга Трим-Лум
Исход игры
Пюник
85% (34)
Ничья
10% (4)
Струга Трим-Лум
5% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.35% (19)
Меньше
48.65% (18)
Обе команды забьют
Да
62.16% (23)
Нет
37.84% (14)
Популярный счёт
2:1 Пюник
37.5% (15)
2:0 Пюник
25% (10)
1:0 Пюник
10% (4)
1:1 Ничья
10% (4)
3:1 Пюник
5% (2)
1:2 Струга Трим-Лум
5% (2)
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