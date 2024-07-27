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Тур: 2. Стадион: .
Пюник
 
Позже
Струга Трим-Лум
Прогнозы 40
Пюник 85% (34)
X 10% (4)
Струга Трим-Лум 5% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пюник
Ничья
Струга Трим-Лум
2.28
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3.45
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3.25
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Пюник
Струга Трим-Лум

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллела Лукас 1 (1) 1
Струга Трим-Лум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Спировски Стефан 1 1
Ибраими Бесарт 1 (1) 1

Карточки

Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вакуленко Сергей 0 1
Майя Мартим 1 0
Струга Трим-Лум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спировски Стефан 1 0
Оланреваджу Кехинде 1 0
Евтовски Стефан 1 0

Результаты матчей

Пюник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Струга Трим-Лум
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Пюник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Струга Трим-Лум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пюник
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Струга Трим-Лум - Пюник 2:1 Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0 Ширак - Пюник 0:1
Пюник - Ноа Ереван 3:0 ЦСКА Ереван - Пюник 0:3 Пюник - Ван 3:1 Вест Армения - Пюник 1:4 Пюник - Урарту 5:0 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат - Пюник 0:1 Пюник - Алашкерт 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1 Пюник - Ван 5:3 Ван - Пюник 1:0 Пюник - Вест Армения 2:1 Урарту - Пюник 1:1
Струга Трим-Лум
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Струга Трим-Лум - Пюник 2:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Струга Трим-Лум - КФ Лапи 2:0
Тирана - Струга Трим-Лум 0:1 Партизани - Струга Трим-Лум 0:1 Струга Трим-Лум - Тиквеш 3:4 Струга Трим-Лум - Шкупи 1:2 Шкендия - Струга Трим-Лум 0:2 Струга Трим-Лум - КФ Гостивари 1:0 Тиквеш - Струга Трим-Лум 3:2 Струга Трим-Лум - Силекс 2:3 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 0:1 Струга Трим-Лум - Брегалница 2:2 Вардар - Струга Трим-Лум 1:0 Струга Трим-Лум - Воска Спорт 3:1 Работнички - Струга Трим-Лум 1:2 Струга Трим-Лум - Академия Пандев 3:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 2:1 Силекс - Струга Трим-Лум 0:0

Результаты матчей

Пюник
Струга Трим-Лум

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Пюник
Струга Трим-Лум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пюник - Струга Трим-Лум от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2024, осталось 2 дня 11 часов 43 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 40
    Пюник 85% (34)
    X 10% (4)
    Струга Трим-Лум 5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пюник
    Ничья
    Струга Трим-Лум
    2.28
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    3.45
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    3.25
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    Прогнозы на матч Пюник - Струга Трим-Лум

    Исход игры
    Пюник
    85% (34)
    Ничья
    10% (4)
    Струга Трим-Лум
    5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.35% (19)
    Меньше
    48.65% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (23)
    Нет
    37.84% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Пюник
    37.5% (15)
    2:0 Пюник
    25% (10)
    1:0 Пюник
    10% (4)
    1:1 Ничья
    10% (4)
    3:1 Пюник
    5% (2)
    1:2 Струга Трим-Лум
    5% (2)
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    Пюник
    Струга Трим-Лум
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