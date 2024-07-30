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Тур: 2. Стадион: .
Флора Таллин
5:2
Итог доп. времени
Виртус
0'
3' Желтая карточка
Alex Passaniti
1:0
4' Пенальти
Лепик Марк
40' Желтая карточка
Лукка Марко
48' Вторая желтая карточка
Лукка Марко
1:1
68' Гол
Simone Benincasa
71' Желтая карточка
Simone Benincasa
75' Желтая карточка
Michele Rinaldi I
77' Желтая карточка
Сабато Роберто
2:1
77' Пенальти
Саппинен Рауно
84' Желтая карточка
Баттистини Мануэль
2:2
88' Гол
Marseljan Mema
3:2
92' Гол
Аллику Рауно
4:2
97' Гол
Аллику Рауно
4:2
101' Не забитый пенальти
Mario Barone
112' Желтая карточка
Nicola Gori
5:2
120' Гол
Крейда Владислав

Ход матча

3'
 
Alex Passaniti
4'
Лепик Марк
1:0
40'
Лукка Марко
 
48'
Лукка Марко
 
49'
Виринг Роберт
Tony Varjund
 
55'
 
Marseljan Mema
Tommaso Lombardi
63'
Аллику Рауно
Кураксин Данил
 
63'
Саппинен Рауно
Лепик Марк
 
64'
 
Mario Barone
Andrea Montanari
64'
 
Абоуззиане Сами
Nicolo Vallocchia
64'
 
Michele Rinaldi I
Джакомони Арон
68'
1:1
Simone Benincasa
(Elia Ciacci)
71'
 
Simone Benincasa
73'
Вахер Андреас
Колобов Михаил
 
75'
 
Michele Rinaldi I
77'
 
Сабато Роберто
77'
Саппинен Рауно
2:1
81'
 
Matias Colagiovanni
Elia Ciacci
84'
 
Баттистини Мануэль
88'
2:2
Marseljan Mema
91'
Миххаилов Никита
Зенёв Сергей
 
92'
Аллику Рауно
(Саппинен Рауно)
3:2
97'
Аллику Рауно
(Саппинен Рауно)
4:2
101'
4:2
Mario Barone
111'
 
Арригони Николас
Luigi Rizzo
112'
 
Nicola Gori
120'
Крейда Владислав
(Саппинен Рауно)
5:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 11
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 1 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 117
Флора Таллин 84.6% (99)
X 9.4% (11)
Виртус 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Грунвальд
Эверт
26
Хуссар
Кристо
16
Тоугяс
Эрко
23
Колобов
Михаил
4
Лукка
Марко
5
Крейда
Владислав
28
Соометс
Маркус
20
Зенёв
Сергей
7
Tony
Varjund
8
Кураксин
Данил
22
Лепик
Марк
39
Alex
Passaniti
7
Баттистини
Мануэль
26
Джакомони
Арон
6
Сабато
Роберто
15
Nicola
Gori
45
Elia
Ciacci
4
Andrea
Montanari
31
Nicolo
Vallocchia
11
Tommaso
Lombardi
25
Simone
Benincasa
72
Luigi
Rizzo
Флора Таллин
4-2-3-1
Виртус
4-3-3

История личных встреч

Флора Таллин
Виртус

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Флора Таллин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аллику Рауно 2 1
Саппинен Рауно 1 (1) 0.5
Крейда Владислав 1 0.5
Лепик Марк 1 (1) 0.5
Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Simone Benincasa 1 0.5
Marseljan Mema 1 0.5
Elia Ciacci 0 0

Карточки

Флора Таллин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Марко 1 1
Соометс Маркус 1 0
Хуссар Кристо 1 0
Кураксин Данил 1 0
Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баттистини Мануэль 1 0
Сабато Роберто 1 0
Luigi Rizzo 1 0
Michele Rinaldi I 1 0
Alex Passaniti 1 0
Simone Benincasa 1 0
Tommaso Lombardi 1 0
Nicola Gori 1 0
Alessandro Pecci 1 0

Результаты матчей

Флора Таллин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Виртус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Флора Таллин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Виртус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
3
60%
0
0%
91-120

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
0
0%
3
60%
91-120

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
3
60%
0
0%
91-120

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
0
0%
3
60%
91-120

Результаты последних матчей

Флора Таллин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Виртус - Флора Таллин 0:0 Таммека Тарту - Флора Таллин 2:0 Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5
Левадия Таллин - Флора Таллин 1:0 Нымме Юнайтед - Флора Таллин 1:1 Флора Таллин - Таммека Тарту 3:1 Нымме Калью - Флора Таллин 0:0 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Калев - Флора Таллин 2:3 Флора Таллин - Курессааре 1:0 Нарва Транс - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Пярну Вапрус 0:1 Флора Таллин - Левадия Таллин 1:0 Калев - Флора Таллин 0:3 Курессааре - Флора Таллин 2:2 Флора Таллин - Нымме Калью 2:2 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:3 Пярну Вапрус - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Нарва Транс 4:3
Виртус
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Виртус - Флора Таллин 0:0 ФКСБ - Виртус 4:0 Виртус - ФКСБ 1:7 Тре Пенне - Виртус 0:1
Виртус - Сан-Джованни 4:1 Кайлунго - Виртус 0:3 Виртус - Космос Cерравалле 1:0 Мурата - Виртус 0:1 Виртус - Фольгоре Фальчано 2:0 Фаэтано - Виртус 2:3 Виртус - Доманьяно 0:0 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Виртус - San Marino Academy U22 3:2 ФК Фьорентино - Виртус 3:1 СП Либертас1 - Виртус 0:2 Виртус - Ювенес-Догана 2:1 Пеннаросса - Виртус 1:4 Виртус - Тре Фьори 1:0 Виртус - Тре Пенне 1:2 Сан-Джованни - Виртус 1:2

Результаты матчей

Флора Таллин
Виртус

Точный счет

5:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Флора Таллин
Виртус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 122'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • 120'
    Саппинен Рауно сделал результативную передачу.
  • 120'
    ГОООООЛ - Крейда Владислав забивает
  • 112'
    Nicola Gori получил желтую карточку от судьи
  • 111'
    Luigi Rizzo уходит с поля. Арригони Николас выходит вместо него
  • 110'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Лукка Марко получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Г О О О О Л - Лепик Марк из команды Флора Таллин забивает с точки!
    • 3'
      Alex Passaniti получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на A Le Coq Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Флора Таллин 84.6% (99)
    X 9.4% (11)
    Виртус 6% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Флора Таллин 5:2 Виртус

    Исход игры
    Флора Таллин
    84.6% (99)
    Ничья
    9.4% (11)
    Виртус
    6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.82% (46)
    Меньше
    58.18% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    44.55% (49)
    Нет
    55.45% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Флора Таллин
    29.9% (35)
    1:0 Флора Таллин
    24.8% (29)
    2:0 Флора Таллин
    20.5% (24)
    1:1 Ничья
    7.7% (9)
    3:0 Флора Таллин
    4.3% (5)
    1:2 Виртус
    3.4% (4)
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