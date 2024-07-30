Тур: 2. Стадион: А. Ле Кок Арена.
5:2
Итог доп. времени
0'
3' Желтая карточкаAlex Passaniti
1:0
4' ПенальтиЛепик Марк
40' Желтая карточкаЛукка Марко
48' Вторая желтая карточкаЛукка Марко
1:1
68' ГолSimone Benincasa
71' Желтая карточкаSimone Benincasa
75' Желтая карточкаMichele Rinaldi I
77' Желтая карточкаСабато Роберто
2:1
77' ПенальтиСаппинен Рауно
84' Желтая карточкаБаттистини Мануэль
2:2
88' ГолMarseljan Mema
3:2
92' ГолАллику Рауно
4:2
97' ГолАллику Рауно
4:2
101' Не забитый пенальтиMario Barone
112' Желтая карточкаNicola Gori
5:2
120' ГолКрейда Владислав
Ход матча
4'
1:0
40'
48'
68'
1:1
71'
77'
77'
2:1
88'
2:2
92'
3:2
97'
4:2
101'
4:2
112'
120'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 11
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 6
-
1 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
16
Тоугяс
Эрко
20
Зенёв
Сергей
22
Лепик
Марк
15
Nicola
Gori
45
Elia
Ciacci
72
Luigi
Rizzo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Тоугяс ЭркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Зенёв СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лепик МаркНападающий
- Запасные игроки
-
77 Лапа КристенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
24 Oscar Pihela
-
-
-
93 Sten Prunn
-
Главный тренер: Taavi Viik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Nicola GoriЗащитник
-
45 Elia CiacciПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
72 Luigi RizzoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
10 Mario Barone
-
-
Главный тренер: Luigi Bizzotto
История личных встреч
Флора Таллин
Виртус
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Флора Таллин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аллику Рауно
|2
|1
|Саппинен Рауно
|1 (1)
|0.5
|Крейда Владислав
|1
|0.5
|Лепик Марк
|1 (1)
|0.5
Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Simone Benincasa
|1
|0.5
|Marseljan Mema
|1
|0.5
|Elia Ciacci
|0
|0
Карточки
Флора Таллин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукка Марко
|1
|1
|Соометс Маркус
|1
|0
|Хуссар Кристо
|1
|0
|Кураксин Данил
|1
|0
Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баттистини Мануэль
|1
|0
|Сабато Роберто
|1
|0
|Luigi Rizzo
|1
|0
|Michele Rinaldi I
|1
|0
|Alex Passaniti
|1
|0
|Simone Benincasa
|1
|0
|Tommaso Lombardi
|1
|0
|Nicola Gori
|1
|0
|Alessandro Pecci
|1
|0
Результаты матчей
Флора Таллин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Виртус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Флора Таллин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Виртус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
3
60%
0
0%
91-120
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
0
0%
3
60%
91-120
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
3
60%
0
0%
91-120
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
0
0%
3
60%
91-120
Результаты последних матчей
Флора Таллин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Виртус - Флора Таллин 0:0 Таммека Тарту - Флора Таллин 2:0 Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5
Левадия Таллин - Флора Таллин 1:0 Нымме Юнайтед - Флора Таллин 1:1 Флора Таллин - Таммека Тарту 3:1 Нымме Калью - Флора Таллин 0:0 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Калев - Флора Таллин 2:3 Флора Таллин - Курессааре 1:0 Нарва Транс - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Пярну Вапрус 0:1 Флора Таллин - Левадия Таллин 1:0 Калев - Флора Таллин 0:3 Курессааре - Флора Таллин 2:2 Флора Таллин - Нымме Калью 2:2 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:3 Пярну Вапрус - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Нарва Транс 4:3
Виртус
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Виртус - Флора Таллин 0:0 ФКСБ - Виртус 4:0 Виртус - ФКСБ 1:7 Тре Пенне - Виртус 0:1
Виртус - Сан-Джованни 4:1 Кайлунго - Виртус 0:3 Виртус - Космос Cерравалле 1:0 Мурата - Виртус 0:1 Виртус - Фольгоре Фальчано 2:0 Фаэтано - Виртус 2:3 Виртус - Доманьяно 0:0 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Виртус - San Marino Academy U22 3:2 ФК Фьорентино - Виртус 3:1 СП Либертас1 - Виртус 0:2 Виртус - Ювенес-Догана 2:1 Пеннаросса - Виртус 1:4 Виртус - Тре Фьори 1:0 Виртус - Тре Пенне 1:2 Сан-Джованни - Виртус 1:2
Результаты матчей
Флора Таллин
Виртус
Точный счет
5:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Флора Таллин
Виртус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Флора Таллин 5:2 Виртус
Исход игры
Флора Таллин
84.6% (99)
Ничья
9.4% (11)
Виртус
6% (7)
Тотал 2.5
Больше
41.82% (46)
Меньше
58.18% (64)
Обе команды забьют
Да
44.55% (49)
Нет
55.45% (61)
Популярный счёт
2:1 Флора Таллин
29.9% (35)
1:0 Флора Таллин
24.8% (29)
2:0 Флора Таллин
20.5% (24)
1:1 Ничья
7.7% (9)
3:0 Флора Таллин
4.3% (5)
1:2 Виртус
3.4% (4)
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