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Тур: 2. Стадион: .
Хамрун Спартанс
0:2
Конец матча
ФК Балкани
0'
45' Желтая карточка
Элионай
50' Желтая карточка
Прша Роко
0:1
64' Гол
Хамиди Валид
75' Желтая карточка
Майрон
0:2
76' Пенальти
Каррица Бернард
90'+7

Ход матча

31'
Свен Шерри
Эмерсон Марселина
 
45'
Элионай
 
50'
Прша Роко
 
63'
Уго Витор II
Элионай
 
63'
Шайзен Аттар
Летерби Дэниел
 
64'
0:1
Хамиди Валид
75'
Майрон
 
76'
0:2
Каррица Бернард
79'
 
Толай Блеарт
Исмайльгечи Марсель
82'
 
Джованни
Каррица Бернард
83'
Талисон Луи Барбоса
Майрон
 
88'
 
Geralb Smajli
Крейзу Алмир
88'
 
Дуляй Кренар
Хамиди Валид

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 12
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 118
Хамрун Спартанс 29.7% (35)
X 28.8% (34)
ФК Балкани 41.5% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бонелло
Анри
28
Корболан
Хуан
91
Эмерсон
Марселина
33
Майрон
10
Мбонг
Джозеф
6
Летерби
Дэниел
12
Прша
Роко
14
Элионай
3
Эллул
Маттиас
99
Рафаэл
Лопес
7
Монтебелло
Лука
1
Количи
Энеа
4
Халили
Гентрит
32
Яшаница
Байрам
20
Таки
Астрит
3
Потоку
Арбер
14
Исмайльгечи
Марсель
6
Эмерлаху
Линдон
88
Путита
11
Хамиди
Валид
25
Каррица
Бернард
10
Крейзу
Алмир
Хамрун Спартанс
3-5-2
ФК Балкани
4-3-3

История личных встреч

Хамрун Спартанс
ФК Балкани

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Хамрун Спартанс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамиди Валид 1 0.5
Каррица Бернард 1 (1) 0.5

Карточки

Хамрун Спартанс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Элионай 2 0
Рафаэл Лопес 1 0
Борг Стив 1 0
Прша Роко 1 0
Майрон 1 0
ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Engjaell Ajazaj 1 0

Результаты матчей

Хамрун Спартанс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Балкани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФК Балкани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хамрун Спартанс
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ФК Балкани - Хамрун Спартанс 0:0 Линкольн - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Линкольн 0:1 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 1:3
Хамрун Спартанс - Хибернианс 1:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:5 Хамрун Спартанс - Санта-Лючия Ф.К. 4:1 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Биркиркара 2:0 Хамрун Спартанс - Марсашлокк 1:2 Моста - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Валлетта 1:1 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 0:0 Хамрун Спартанс - Сиренс 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Нашшар Лайонз 4:1 Бальцан - Хамрун Спартанс 1:7 Хибернианс - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Флориана 1:0 Санта-Лючия Ф.К. - Хамрун Спартанс 1:3
ФК Балкани
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ФК Балкани - Хамрун Спартанс 0:0 ФК Балкани - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2 Тиквеш - ФК Балкани 2:0
ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Приштина 2:1 ФК Балкани - Приштина 2:2 КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Фуше Косово 3:0 Малишева - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дукаджини 3:0 Гиляни - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дрита 2:2 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Liria2 2:0 Приштина - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0 Фуше Косово - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - Малишева 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:2

Результаты матчей

Хамрун Спартанс
ФК Балкани

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хамрун Спартанс
ФК Балкани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • 75'
    Майрон получил желтую карточку от судьи
  • 64'
    Г О О О О Л - Хамиди Валид бьет в цель!
  • 63'
    Daniel Letherby уходит с поля. Шайзен Аттар выходит вместо него
  • 63'
    Элионай уходит с поля. Уго Витор II выходит вместо него
  • 50'
    Roko Prsa получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Элионай получил желтую карточку от судьи
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    Прогнозы 118
    Хамрун Спартанс 29.7% (35)
    X 28.8% (34)
    ФК Балкани 41.5% (49)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хамрун Спартанс 0:2 ФК Балкани

    Исход игры
    Хамрун Спартанс
    29.7% (35)
    Ничья
    28.8% (34)
    ФК Балкани
    41.5% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.55% (38)
    Меньше
    65.45% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    60.91% (67)
    Нет
    39.09% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.6% (29)
    1:2 ФК Балкани
    19.5% (23)
    0:1 ФК Балкани
    16.1% (19)
    1:0 Хамрун Спартанс
    15.3% (18)
    2:1 Хамрун Спартанс
    9.3% (11)
    2:0 Хамрун Спартанс
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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