Тур: 2. Стадион: Хибернианс Граунд.
0:2
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаЭлионай
50' Желтая карточкаПрша Роко
0:1
64' ГолХамиди Валид
75' Желтая карточкаМайрон
0:2
76' ПенальтиКаррица Бернард
90'+7
Ход матча
45'
50'
63'
64'
0:1
75'
76'
0:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 12
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
33
Майрон
10
Мбонг
Джозеф
12
Прша
Роко
14
Элионай
99
Рафаэл
Лопес
20
Таки
Астрит
88
Путита
11
Хамиди
Валид
10
Крейзу
Алмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 МайронЗащитник
-
10 Мбонг ДжозефПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Прша РокоПолузащитник
-
14 ЭлионайПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Рафаэл ЛопесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
55 Шиклуна КинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Шайзен АттарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Уго Витор IIНападающий
-
21 Sean Agius
-
Главный тренер: Дзиннари Алессандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Таки АстритЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 ПутитаПолузащитник
-
11 Хамиди ВалидНападающий
- Нападающий
-
10 Крейзу АлмирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Толай БлеартПолузащитник
- Полузащитник
-
37 ДжованниПолузащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
-
22 Дуляй КренарНападающий
-
13 Art Miftari
-
-
-
-
Главный тренер: Дайя Илир
История личных встреч
Хамрун Спартанс
ФК Балкани
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамиди Валид
|1
|0.5
|Каррица Бернард
|1 (1)
|0.5
Карточки
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Элионай
|2
|0
|Рафаэл Лопес
|1
|0
|Борг Стив
|1
|0
|Прша Роко
|1
|0
|Майрон
|1
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Engjaell Ajazaj
|1
|0
Результаты матчей
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ФК Балкани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ФК Балкани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ФК Балкани - Хамрун Спартанс 0:0 Линкольн - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Линкольн 0:1 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 1:3
Хамрун Спартанс - Хибернианс 1:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:5 Хамрун Спартанс - Санта-Лючия Ф.К. 4:1 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Биркиркара 2:0 Хамрун Спартанс - Марсашлокк 1:2 Моста - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Валлетта 1:1 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 0:0 Хамрун Спартанс - Сиренс 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Нашшар Лайонз 4:1 Бальцан - Хамрун Спартанс 1:7 Хибернианс - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Флориана 1:0 Санта-Лючия Ф.К. - Хамрун Спартанс 1:3
ФК Балкани
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ФК Балкани - Хамрун Спартанс 0:0 ФК Балкани - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2 Тиквеш - ФК Балкани 2:0
ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Приштина 2:1 ФК Балкани - Приштина 2:2 КФ Лапи - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Фуше Косово 3:0 Малишева - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дукаджини 3:0 Гиляни - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дрита 2:2 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Liria2 2:0 Приштина - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - КФ Лапи 0:0 Фуше Косово - ФК Балкани 2:0 ФК Балкани - Малишева 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:2
Результаты матчей
Хамрун Спартанс
ФК Балкани
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Хамрун Спартанс
ФК Балкани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хамрун Спартанс 0:2 ФК Балкани
Исход игры
Хамрун Спартанс
29.7% (35)
Ничья
28.8% (34)
ФК Балкани
41.5% (49)
Тотал 2.5
Больше
34.55% (38)
Меньше
65.45% (72)
Обе команды забьют
Да
60.91% (67)
Нет
39.09% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.6% (29)
1:2 ФК Балкани
19.5% (23)
0:1 ФК Балкани
16.1% (19)
1:0 Хамрун Спартанс
15.3% (18)
2:1 Хамрун Спартанс
9.3% (11)
2:0 Хамрун Спартанс
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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