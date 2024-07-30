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Тур: 2. Стадион: .
Дечич
0:0
Второй тайм: 60'
Динамо Батуми
0'
34' Желтая карточка
Малешевич Лука

Ход матча

34'
Малешевич Лука
 
55'
 
Мара Уэрди
Виктор Жан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 24 Владение мячом, % 76
Прогнозы 117
Дечич 35.9% (42)
X 28.2% (33)
Динамо Батуми 35.9% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дечич
Ничья
Динамо Батуми
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Никич
Игор
22
Дрешай
Йонатхан
4
Милич
Стефан
5
Томашевич
Зарко
6
Малешевич
Лука
20
Секулович
Петар
10
Каевич
Асмир
8
Аугусто
Кайке
77
Стрикович
Вук
9
Цамай
Илир
11
Ian
Puleio
16
Да
Силва
Рикарду
2
Мали
Николоз
23
Кобахидзе
Мамука
14
Харабадзе
Леван
25
Вандерсон
ду
Карму
17
Мамучашвили
Владимир
5
Алеф
29
Виктор
Жан
27
Гудушаури
Паата
11
Блеса
Хален
7
Гомис
Оноре
Дечич
4-3-3
Динамо Батуми
4-3-3

История личных встреч

Дечич
Динамо Батуми

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Дечич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цамай Илир 2 1
Малешевич Лука 0 0
Ian Puleio 0 0
Динамо Батуми
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Дечич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малешевич Лука 2 0
Цамай Илир 1 0
Стрикович Вук 1 0
Ian Puleio 1 0
Динамо Батуми
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муджири Давид 1 0
Алеф 1 0

Результаты матчей

Дечич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Батуми
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Дечич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Батуми
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дечич
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Динамо Батуми - Дечич 0:2 Дечич - ТНС 1:1 ТНС - Дечич 3:0 Войводина Нови Сад - Дечич 2:0
Спартак Субботица - Дечич 2:0 ОФК Белград - Дечич 1:0 Дечич - Арсенал Тиват 3:1 Сутьеска Никшич - Дечич 0:1 Дечич - Езеро Плав 2:0 Рудар Плевля - Дечич 0:4 Морнар - Дечич 1:1 Дечич - ОФК Младост Донья Горица 2:0 Петровац - Дечич 2:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Единство Биело-Поле - Дечич 0:2 Арсенал Тиват - Дечич 0:2 Дечич - Сутьеска Никшич 0:0 Езеро Плав - Дечич 1:1 Дечич - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Морнар 0:1
Динамо Батуми
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Батуми - Дечич 0:2 Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1 Самтредия - Динамо Батуми 2:2
Динамо Батуми - Дила 0:2 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 1:2 Динамо Батуми - Иберия 1999 2:3 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 1:0 Динамо Батуми - Телави 1:1 Самгурали Цхалтубо - Динамо Батуми 0:1 Динамо Батуми - Гагра 0:1 Колхети Поти - Динамо Батуми 2:2 Динамо Батуми - Самтредия 3:1 Дила - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 2:0 Иберия 1999 - Динамо Батуми 3:0 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 3:2 Телави - Динамо Батуми 0:1 Динамо Батуми - Самгурали Цхалтубо 1:0 Гагра - Динамо Батуми 1:3

Результаты матчей

Дечич
Динамо Батуми

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Дечич
Динамо Батуми

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Jean Victor уходит с поля. Мара Уэрди выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Малешевич Лука получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 57 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 117
Дечич 35.9% (42)
X 28.2% (33)
Динамо Батуми 35.9% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дечич
Ничья
Динамо Батуми
5.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Дечич 0:0 Динамо Батуми

Исход игры
Дечич
35.9% (42)
Ничья
28.2% (33)
Динамо Батуми
35.9% (42)
Тотал 2.5
Больше
47.71% (52)
Меньше
52.29% (57)
Обе команды забьют
Да
70.64% (77)
Нет
29.36% (32)
Популярный счёт
1:2 Динамо Батуми
24.8% (29)
1:1 Ничья
23.9% (28)
2:1 Дечич
13.7% (16)
1:0 Дечич
12% (14)
2:0 Дечич
6.8% (8)
0:1 Динамо Батуми
6% (7)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:3 Динамо Батуми
1.7% (2)
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