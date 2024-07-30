Тур: 2. Стадион: Под Горицом.
0:0
Конец матча
Ход матча
34'
56'
88'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
0 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
Прогноз на матч от Liveresult
10
Каевич
Асмир
11
Ian
Puleio
5
Алеф
29
Виктор
Жан
11
Блеса
Хален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Каевич АсмирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ian PuleioНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Уйкай ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Машович АленНападающий
-
18 Lazar Maras
-
55 Anel Asovic
-
Главный тренер: Milorad Pekovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 АлефПолузащитник
-
29 Виктор ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Блеса ХаленНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Мара УэрдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Инджия РевазПолузащитник
-
40 Пачулия ДитоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Демченко Андрей
История личных встреч
Дечич
Динамо Батуми
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Дечич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цамай Илир
|2
|1
|Малешевич Лука
|0
|0
|Ian Puleio
|0
|0
Динамо Батуми
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Дечич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малешевич Лука
|2
|0
|Цамай Илир
|1
|0
|Стрикович Вук
|1
|0
|Ian Puleio
|1
|0
Динамо Батуми
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муджири Давид
|1
|0
|Алеф
|1
|0
Результаты матчей
Дечич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Батуми
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Дечич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Динамо Батуми
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дечич
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Динамо Батуми - Дечич 0:2 Дечич - ТНС 1:1 ТНС - Дечич 3:0 Войводина Нови Сад - Дечич 2:0
Спартак Субботица - Дечич 2:0 ОФК Белград - Дечич 1:0 Дечич - Арсенал Тиват 3:1 Сутьеска Никшич - Дечич 0:1 Дечич - Езеро Плав 2:0 Рудар Плевля - Дечич 0:4 Морнар - Дечич 1:1 Дечич - ОФК Младост Донья Горица 2:0 Петровац - Дечич 2:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Единство Биело-Поле - Дечич 0:2 Арсенал Тиват - Дечич 0:2 Дечич - Сутьеска Никшич 0:0 Езеро Плав - Дечич 1:1 Дечич - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Морнар 0:1
Динамо Батуми
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Батуми - Дечич 0:2 Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1 Самтредия - Динамо Батуми 2:2
Динамо Батуми - Дила 0:2 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 1:2 Динамо Батуми - Иберия 1999 2:3 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 1:0 Динамо Батуми - Телави 1:1 Самгурали Цхалтубо - Динамо Батуми 0:1 Динамо Батуми - Гагра 0:1 Колхети Поти - Динамо Батуми 2:2 Динамо Батуми - Самтредия 3:1 Дила - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 2:0 Иберия 1999 - Динамо Батуми 3:0 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 3:2 Телави - Динамо Батуми 0:1 Динамо Батуми - Самгурали Цхалтубо 1:0 Гагра - Динамо Батуми 1:3
Результаты матчей
Дечич
Динамо Батуми
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Дечич
Динамо Батуми
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дечич 0:0 Динамо Батуми
Исход игры
Дечич
35.9% (42)
Ничья
28.2% (33)
Динамо Батуми
35.9% (42)
Тотал 2.5
Больше
47.71% (52)
Меньше
52.29% (57)
Обе команды забьют
Да
70.64% (77)
Нет
29.36% (32)
Популярный счёт
1:2 Динамо Батуми
24.8% (29)
1:1 Ничья
23.9% (28)
2:1 Дечич
13.7% (16)
1:0 Дечич
12% (14)
2:0 Дечич
6.8% (8)
0:1 Динамо Батуми
6% (7)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:3 Динамо Батуми
1.7% (2)
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