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Тур: 2. Стадион: .
Дечич
0:0
Конец матча
Динамо Батуми
0'
34' Желтая карточка
Малешевич Лука
90'+7

Ход матча

34'
Малешевич Лука
 
56'
 
Мара Уэрди
Виктор Жан
65'
 
Тамбеду Бубакар
Гомис Оноре
66'
Божанович Матия
Каевич Асмир
 
74'
Стиепович Огнен
Стрикович Вук
 
82'
Божович Драшко
Секулович Петар
 
82'
Машович Ален
Цамай Илир
 
88'
 
Пачулия Дито
Алеф

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 9
  • 0 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогнозы 117
Дечич 35.9% (42)
X 28.2% (33)
Динамо Батуми 35.9% (42)
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1
Никич
Игор
22
Дрешай
Йонатхан
4
Милич
Стефан
5
Томашевич
Зарко
6
Малешевич
Лука
20
Секулович
Петар
10
Каевич
Асмир
8
Аугусто
Кайке
77
Стрикович
Вук
9
Цамай
Илир
11
Ian
Puleio
16
Да
Силва
Рикарду
2
Мали
Николоз
23
Кобахидзе
Мамука
14
Харабадзе
Леван
25
Вандерсон
ду
Карму
17
Мамучашвили
Владимир
5
Алеф
29
Виктор
Жан
27
Гудушаури
Паата
11
Блеса
Хален
7
Гомис
Оноре
Дечич
4-3-3
Динамо Батуми
4-3-3

История личных встреч

Дечич
Динамо Батуми

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Дечич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цамай Илир 2 1
Малешевич Лука 0 0
Ian Puleio 0 0
Динамо Батуми
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Дечич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малешевич Лука 2 0
Цамай Илир 1 0
Стрикович Вук 1 0
Ian Puleio 1 0
Динамо Батуми
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муджири Давид 1 0
Алеф 1 0

Результаты матчей

Дечич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Батуми
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Дечич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Динамо Батуми
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дечич
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Динамо Батуми - Дечич 0:2 Дечич - ТНС 1:1 ТНС - Дечич 3:0 Войводина Нови Сад - Дечич 2:0
Спартак Субботица - Дечич 2:0 ОФК Белград - Дечич 1:0 Дечич - Арсенал Тиват 3:1 Сутьеска Никшич - Дечич 0:1 Дечич - Езеро Плав 2:0 Рудар Плевля - Дечич 0:4 Морнар - Дечич 1:1 Дечич - ОФК Младост Донья Горица 2:0 Петровац - Дечич 2:1 Дечич - Будучность Подгорица 1:1 Единство Биело-Поле - Дечич 0:2 Арсенал Тиват - Дечич 0:2 Дечич - Сутьеска Никшич 0:0 Езеро Плав - Дечич 1:1 Дечич - Рудар Плевля 3:1 Дечич - Морнар 0:1
Динамо Батуми
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Батуми - Дечич 0:2 Динамо Батуми - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Динамо Батуми 3:1 Самтредия - Динамо Батуми 2:2
Динамо Батуми - Дила 0:2 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 1:2 Динамо Батуми - Иберия 1999 2:3 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 1:0 Динамо Батуми - Телави 1:1 Самгурали Цхалтубо - Динамо Батуми 0:1 Динамо Батуми - Гагра 0:1 Колхети Поти - Динамо Батуми 2:2 Динамо Батуми - Самтредия 3:1 Дила - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 2:0 Иберия 1999 - Динамо Батуми 3:0 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 3:2 Телави - Динамо Батуми 0:1 Динамо Батуми - Самгурали Цхалтубо 1:0 Гагра - Динамо Батуми 1:3

Результаты матчей

Дечич
Динамо Батуми

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Дечич
Динамо Батуми

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • 56'
    Jean Victor уходит с поля. Мара Уэрди выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Малешевич Лука получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 117
Дечич 35.9% (42)
X 28.2% (33)
Динамо Батуми 35.9% (42)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Дечич 0:0 Динамо Батуми

Исход игры
Дечич
35.9% (42)
Ничья
28.2% (33)
Динамо Батуми
35.9% (42)
Тотал 2.5
Больше
47.71% (52)
Меньше
52.29% (57)
Обе команды забьют
Да
70.64% (77)
Нет
29.36% (32)
Популярный счёт
1:2 Динамо Батуми
24.8% (29)
1:1 Ничья
23.9% (28)
2:1 Дечич
13.7% (16)
1:0 Дечич
12% (14)
2:0 Дечич
6.8% (8)
0:1 Динамо Батуми
6% (7)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:3 Динамо Батуми
1.7% (2)
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