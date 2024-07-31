☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Ауда
2:0
Конец матча
Клифтонвилл
0'
27' Желтая карточка
Пеппер Конор
1:0
51' Гол
Abiodun Ogunniyi
59' Желтая карточка
Мельникс Денис
2:0
61' Гол
Тайво Абдулрахман
69' Желтая карточка
Luke Conlan
90'+5

Ход матча

27'
 
Пеппер Конор
51'
Abiodun Ogunniyi
1:0
59'
Мельникс Денис
 
61'
Тайво Абдулрахман
(Matheus Clemente)
2:0
63'
 
Joe Gormley
Пеппер Конор
64'
 
Стюарт Шон
Shaun Leppard
69'
 
Luke Conlan
70'
Камара Усман
El Hadji Mane
 
73'
 
Ryan Corrigan
Карран Райан
77'
Lucas de Ramos Silveira
Abiodun Ogunniyi
 
77'
Коне Ибрагим
Matheus Clemente
 
80'
 
Ben Wylie
Ronan Doherty
80'
 
Jack Berry
Доннелли Рори
85'
Olabanjo Ogunji
Тавареш Бруну
 
85'
Abdoul Kader Traore
Talla Gaye Mor
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 112
Ауда 82.1% (92)
X 10.7% (12)
Клифтонвилл 7.1% (8)
Все прогнозы
12
Звиедрис
Кришьянис
2
Tin
Hrvoj
15
Moussa
Ouedraogo
37
Босанчич
Петар
49
Тавареш
Бруну
11
Abiodun
Ogunniyi
21
Мельникс
Денис
7
Matheus
Clemente
17
El
Hadji
Mane
25
Тайво
Абдулрахман
70
Talla
Gaye
Mor
1
David
Odumosu
12
Shaun
Leppard
5
Ньюберри
Михаэль
4
Эддис
Джонатан
14
Luke
Conlan
17
Ronan
Doherty
2
Пеппер
Конор
16
Shea
Gordon
7
Shea
Kearney
10
Доннелли
Рори
9
Карран
Райан
Ауда
4-3-3
Клифтонвилл
4-3-3

История личных встреч

Ауда
Клифтонвилл

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Ауда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тайво Абдулрахман 3 0.75
Abiodun Ogunniyi 2 0.5
Talla Gaye Mor 1 0.25
Abdoul Kader Traore 1 0.25
Коне Ибрагим 0 0
Matheus Clemente 0 0
El Hadji Mane 0 0
Клифтонвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luke Conlan 1 0.5
Shea Gordon 0 0

Карточки

Ауда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Звиедрис Кришьянис 1 0
Тавареш Бруну 1 0
Abiodun Ogunniyi 1 0
Мельникс Денис 1 0
Клифтонвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеппер Конор 1 0
Luke Conlan 1 0
Shea Kearney 1 0

Результаты матчей

Ауда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Клифтонвилл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ауда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Клифтонвилл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Ауда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Клифтонвилл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ауда
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ФШ Елгава - Ауда 1:3 Клифтонвилл - Ауда 1:2 Ауда - Лиепая 2:0 Б-36 - Ауда 0:1
Ауда - Б-36 2:0 Ауда - ФК Валмиера 0:1 Ауда - Гробиня 0:1 Рига - Ауда 1:0 Ауда - РФШ Рига 1:3 Ауда - Метта лу 4:0 Тукумс 2000 - Ауда 1:4 Даугавпилс - Ауда 0:3 Ауда - ФШ Елгава 0:1 Ауда - Лиепая 1:1 ФК Валмиера - Ауда 2:1 Гробиня - Ауда 2:2 Ауда - Рига 1:2 РФШ Рига - Ауда 2:1 Метта лу - Ауда 1:3 Ауда - Тукумс 2000 2:0
Клифтонвилл
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Клифтонвилл - Саутпорт 1:1 Клифтонвилл - Ауда 1:2 Клифтонвилл - Инститьют 6:2 Крамлин Юнайтед - Клифтонвилл 0:8
Финн Харпс - Клифтонвилл 1:1 Клифтонвилл - Каернарфон Таун 1:2 Клифтонвилл - ТНС 1:5 Клифтонвилл - Линфилд 3:1 Линфилд - Клифтонвилл 1:1 Клифтонвилл - Гленторан 2:0 Крузейдерс - Клифтонвилл 2:1 Ларн - Клифтонвилл 8:1 Колрейн - Клифтонвилл 2:2 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 2:0 Лофголл - Клифтонвилл 2:3 Портадаун - Клифтонвилл 0:2 Данганнон Свифт - Клифтонвилл 3:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:3 Клифтонвилл - Гленавон 4:2

Результаты матчей

Ауда
Клифтонвилл

Точный счет

2:0
2 раза 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ауда
Клифтонвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Г О О О О Л - Abiodun Ogunniyi бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Пеппер Конор получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skonto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Ауда 82.1% (92)
    X 10.7% (12)
    Клифтонвилл 7.1% (8)
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    Прогнозы на матч Ауда 2:0 Клифтонвилл

    Исход игры
    Ауда
    82.1% (92)
    Ничья
    10.7% (12)
    Клифтонвилл
    7.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (48)
    Меньше
    55.56% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    53.7% (58)
    Нет
    46.3% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Ауда
    33% (37)
    2:0 Ауда
    23.2% (26)
    1:0 Ауда
    19.6% (22)
    1:1 Ничья
    8.9% (10)
    1:2 Клифтонвилл
    6.3% (7)
    3:1 Ауда
    3.6% (4)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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