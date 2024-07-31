Тур: 2. Стадион: Сконто.
2:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаПеппер Конор
1:0
51' ГолAbiodun Ogunniyi
59' Желтая карточкаМельникс Денис
2:0
61' ГолТайво Абдулрахман
69' Желтая карточкаLuke Conlan
90'+5
Ход матча
27'
51'
1:0
59'
61'
69'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
14
Luke
Conlan
16
Shea
Gordon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Коне ИбрагимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Камара УсманЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелькович Зоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Luke ConlanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Shea GordonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Joe GormleyНападающий
-
23 Declan Breen
-
15 Reece Jordan
-
29 Jack Berry
-
32 Ben Wylie
-
-
-
35 Oisin Murray
-
Главный тренер: Джим Мэгилтон
История личных встреч
Ауда
Клифтонвилл
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Ауда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тайво Абдулрахман
|3
|0.75
|Abiodun Ogunniyi
|2
|0.5
|Talla Gaye Mor
|1
|0.25
|Abdoul Kader Traore
|1
|0.25
|Коне Ибрагим
|0
|0
|Matheus Clemente
|0
|0
|El Hadji Mane
|0
|0
Клифтонвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luke Conlan
|1
|0.5
|Shea Gordon
|0
|0
Карточки
Ауда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Звиедрис Кришьянис
|1
|0
|Тавареш Бруну
|1
|0
|Abiodun Ogunniyi
|1
|0
|Мельникс Денис
|1
|0
Клифтонвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеппер Конор
|1
|0
|Luke Conlan
|1
|0
|Shea Kearney
|1
|0
Результаты матчей
Ауда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Клифтонвилл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ауда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Клифтонвилл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Ауда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Клифтонвилл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ауда
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ФШ Елгава - Ауда 1:3 Клифтонвилл - Ауда 1:2 Ауда - Лиепая 2:0 Б-36 - Ауда 0:1
Ауда - Б-36 2:0 Ауда - ФК Валмиера 0:1 Ауда - Гробиня 0:1 Рига - Ауда 1:0 Ауда - РФШ Рига 1:3 Ауда - Метта лу 4:0 Тукумс 2000 - Ауда 1:4 Даугавпилс - Ауда 0:3 Ауда - ФШ Елгава 0:1 Ауда - Лиепая 1:1 ФК Валмиера - Ауда 2:1 Гробиня - Ауда 2:2 Ауда - Рига 1:2 РФШ Рига - Ауда 2:1 Метта лу - Ауда 1:3 Ауда - Тукумс 2000 2:0
Клифтонвилл
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Клифтонвилл - Саутпорт 1:1 Клифтонвилл - Ауда 1:2 Клифтонвилл - Инститьют 6:2 Крамлин Юнайтед - Клифтонвилл 0:8
Финн Харпс - Клифтонвилл 1:1 Клифтонвилл - Каернарфон Таун 1:2 Клифтонвилл - ТНС 1:5 Клифтонвилл - Линфилд 3:1 Линфилд - Клифтонвилл 1:1 Клифтонвилл - Гленторан 2:0 Крузейдерс - Клифтонвилл 2:1 Ларн - Клифтонвилл 8:1 Колрейн - Клифтонвилл 2:2 Клифтонвилл - Ларн 0:2 Клифтонвилл - Ларн 2:0 Лофголл - Клифтонвилл 2:3 Портадаун - Клифтонвилл 0:2 Данганнон Свифт - Клифтонвилл 3:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:3 Клифтонвилл - Гленавон 4:2
Результаты матчей
Ауда
Клифтонвилл
Точный счет
2:0
2 раза 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ауда
Клифтонвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
Прогнозы на матч Ауда 2:0 Клифтонвилл
Исход игры
Ауда
82.1% (92)
Ничья
10.7% (12)
Клифтонвилл
7.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (48)
Меньше
55.56% (60)
Обе команды забьют
Да
53.7% (58)
Нет
46.3% (50)
Популярный счёт
2:1 Ауда
33% (37)
2:0 Ауда
23.2% (26)
1:0 Ауда
19.6% (22)
1:1 Ничья
8.9% (10)
1:2 Клифтонвилл
6.3% (7)
3:1 Ауда
3.6% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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