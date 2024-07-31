Тур: 2. Стадион: ДГ Арена.
2:1
Итог после пенальти
4
3
0'
16' Желтая карточкаМитрович Филип
1:0
45' ГолОндон Крис
57' Желтая карточкаБаошич Йован
77' Желтая карточкаKilian Bevis
77' Желтая карточкаAndrija Kaluderovic2
2:0
83' ГолОндон Крис
2:1
90' ГолMilan Aleksic
90' Красная карточкаБаошич Йован
96' Желтая карточкаСали Уаджди
99' Желтая карточкаTomislav Dadic
112' Желтая карточкаВукович Никола
119' Желтая карточкаПавличич Джёрджие
4 3
2:2
2:2
2:2
3:2
3:2
4:2
4:3
6:4
Ход матча
16'
45'
1:0
57'
77'
83'
2:0
90'
2:1
90'
96'
99'
112'
119'
121'
2:2
121'
2:2
121'
2:2
121'
3:2
121'
3:2
121'
4:2
121'
4:3
121'
121'
121'
6:4
Пен
4:3
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
4 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 23
-
5 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
15
Баошич
Йован
18
Зорич
Дарко
55
Ондон
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Баошич ЙованЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Зорич ДаркоНападающий
-
55 Ондон КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
94 Luka Perovic
-
-
10 Kotaro Kishi
-
Главный тренер: Simo Medigovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Milos RisticПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Kilian BevisНападающий
- Запасные игроки
-
77 Сали УадждиПолузащитник
-
11 ЭвандроНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
23 Bojan Adzic
-
-
-
-
Главный тренер: Федья Дудич
История личных встреч
Морнар
Раднички 1923
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Морнар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ондон Крис
|2
|0.5
|Зорич Дарко
|1
|0.25
|Джюришич Марко
|1
|0.25
|Вусурович Милан
|1
|0.25
|Стеванович Синиша
|0
|0
Раднички 1923
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milan Aleksic
|2
|1
|Milos Rosevic
|0
|0
|Kilian Bevis
|0
|0
Карточки
Морнар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баошич Йован
|2
|1
|Джюришич Марко
|2
|0
|Дублевич Балса
|2
|0
|Сератлич Эрмин
|0
|1
|Зорич Дарко
|1
|0
|Вусурович Милан
|1
|0
|Митрович Филип
|1
|0
|Andrija Kaluderovic2
|1
|0
|Павличич Джёрджие
|1
|0
|Ондон Крис
|1
|0
|Попович Стефан
|1
|0
|Вукович Никола
|1
|0
Раднички 1923
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симович Слободан
|1
|0
|Шербечич Бесим
|1
|0
|Сали Уаджди
|1
|0
|Tomislav Dadic
|1
|0
|Kilian Bevis
|1
|0
|Milan Aleksic
|1
|0
Результаты матчей
Морнар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Раднички 1923
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Морнар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Раднички 1923
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Морнар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Раднички 1923
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Морнар
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Раднички 1923 - Морнар 1:0 Динамо Тбилиси - Морнар 1:1 Морнар - Динамо Тбилиси 2:1 ОФК Белград - Морнар 0:0
Будучность - Морнар 4:2 Морнар - Езеро Плав 1:0 Будучность Подгорица - Морнар 0:1 Морнар - Рудар Плевля 3:0 Единство Биело-Поле - Морнар 3:4 Морнар - Дечич 1:1 Арсенал Тиват - Морнар 1:2 Морнар - ОФК Младост Донья Горица 5:1 Сутьеска Никшич - Морнар 2:0 Морнар - Петровац 1:0 Езеро Плав - Морнар 3:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Рудар Плевля - Морнар 0:0 Морнар - Единство Биело-Поле 0:0 Дечич - Морнар 0:1 Морнар - Арсенал Тиват 0:0
Раднички 1923
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Раднички 1923 - Морнар 1:0 Раднички 1923 - Железничар Панчево 2:3 Раднички 1923 - Младост 4:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1
Раднички 1923 - Слога Добой 4:2 Раднички Ниш - Раднички 1923 0:3 Партизан - Раднички 1923 2:2 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:0 Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2 Бачка-Топола - Раднички 1923 4:3 Раднички 1923 - Младост Лучани 3:2 Напредак - Раднички 1923 1:4 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:1 Раднички 1923 - Чукарички 4:3 Вождовац - Раднички 1923 1:2 Раднички 1923 - Нови Пазар 3:1 Раднички 1923 - Спартак Суботица 3:1 Младост Лучани - Раднички 1923 2:0 Раднички 1923 - Напредак 3:1 Црвена Звезда - Раднички 1923 5:0
Результаты матчей
Морнар
Раднички 1923
Точный счет
2:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Морнар
Раднички 1923
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
Прогнозы на матч Морнар 2:1 Раднички 1923
Исход игры
Морнар
26.3% (30)
Ничья
34.2% (39)
Раднички 1923
39.5% (45)
Тотал 2.5
Больше
36.04% (40)
Меньше
63.96% (71)
Обе команды забьют
Да
68.47% (76)
Нет
31.53% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.6% (36)
1:2 Раднички 1923
22.8% (26)
0:1 Раднички 1923
14.9% (17)
2:1 Морнар
12.3% (14)
1:0 Морнар
10.5% (12)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:0 Морнар
1.8% (2)
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