☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Морнар
2:1
Итог после пенальти
4
3
Раднички 1923
0'
16' Желтая карточка
Митрович Филип
1:0
45' Гол
Ондон Крис
57' Желтая карточка
Баошич Йован
77' Желтая карточка
Kilian Bevis
77' Желтая карточка
Andrija Kaluderovic2
2:0
83' Гол
Ондон Крис
2:1
90' Гол
Milan Aleksic
90' Красная карточка
Баошич Йован
96' Желтая карточка
Сали Уаджди
99' Желтая карточка
Tomislav Dadic
112' Желтая карточка
Вукович Никола
119' Желтая карточка
Павличич Джёрджие
4 3
2:2
Эвандро
Джюришич Марко
2:2
2:2
Milos Ristic
Цеткович Марко
3:2
3:2
Симович Слободан
Kotaro Kishi
4:2
4:3
Milan Aleksic
Andrija Kaluderovic2
5:3
5:4
Видосавлевич Милутин
Митрович Филип
6:4

Ход матча

16'
Митрович Филип
 
33'
Kotaro Kishi
Дублевич Балса
 
45'
Ондон Крис
(Зорич Дарко)
1:0
57'
Баошич Йован
 
60'
 
Эвандро
Шербечич Бесим
60'
 
Сали Уаджди
Matija Gluscevic
63'
Сератлич Эрмин
Balsa Vukotic
 
63'
Цеткович Марко
Зорич Дарко
 
74'
Velimir Ljutica
Баошич Йован
 
77'
 
Kilian Bevis
77'
Andrija Kaluderovic2
 
83'
Ондон Крис
(Стеванович Синиша)
2:0
84'
 
Milos Rosevic
Kilian Bevis
89'
 
Bojan Adzic
Чосич Мехмед
90'
2:1
Milan Aleksic
(Milos Rosevic)
90'
Баошич Йован
 
96'
 
Сали Уаджди
97'
Вукович Никола
Стеванович Синиша
 
98'
Трифунович Велько
Вусурович Милан
 
99'
 
Tomislav Dadic
109'
 
Nikola Bukumira
Сали Уаджди
112'
Вукович Никола
 
119'
Павличич Джёрджие
 
121'
2:2
Эвандро
121'
Джюришич Марко
2:2
121'
2:2
Milos Ristic
121'
Цеткович Марко
3:2
121'
3:2
Симович Слободан
121'
Kotaro Kishi
4:2
121'
4:3
Milan Aleksic
121'
Andrija Kaluderovic2
5:3
121'
5:4
Видосавлевич Милутин
121'
Митрович Филип
6:4
Пен
4:3

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 4 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 23
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 114
Морнар 26.3% (30)
X 34.2% (39)
Раднички 1923 39.5% (45)
Все прогнозы
12
Попович
Стефан
2
Стеванович
Синиша
16
Митрович
Филип
15
Баошич
Йован
33
Balsa
Vukotic
23
Дублевич
Балса
4
Andrija
Kaluderovic2
8
Джюришич
Марко
18
Зорич
Дарко
55
Ондон
Крис
20
Вусурович
Милан
81
Luka
Lijeskic
8
Чосич
Мехмед
14
Симович
Слободан
5
Шербечич
Бесим
50
Tomislav
Dadic
6
Зелькович
Самир
27
Milos
Ristic
70
Milan
Aleksic
7
Matija
Gluscevic
55
Видосавлевич
Милутин
10
Kilian
Bevis
Морнар
4-3-3
Раднички 1923
4-3-3

История личных встреч

Морнар
Раднички 1923

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Морнар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондон Крис 2 0.5
Зорич Дарко 1 0.25
Джюришич Марко 1 0.25
Вусурович Милан 1 0.25
Стеванович Синиша 0 0
Раднички 1923
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milan Aleksic 2 1
Milos Rosevic 0 0
Kilian Bevis 0 0

Карточки

Морнар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баошич Йован 2 1
Джюришич Марко 2 0
Дублевич Балса 2 0
Сератлич Эрмин 0 1
Зорич Дарко 1 0
Вусурович Милан 1 0
Митрович Филип 1 0
Andrija Kaluderovic2 1 0
Павличич Джёрджие 1 0
Ондон Крис 1 0
Попович Стефан 1 0
Вукович Никола 1 0
Раднички 1923
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симович Слободан 1 0
Шербечич Бесим 1 0
Сали Уаджди 1 0
Tomislav Dadic 1 0
Kilian Bevis 1 0
Milan Aleksic 1 0

Результаты матчей

Морнар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Раднички 1923
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Морнар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Раднички 1923
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Морнар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Раднички 1923
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Морнар
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Раднички 1923 - Морнар 1:0 Динамо Тбилиси - Морнар 1:1 Морнар - Динамо Тбилиси 2:1 ОФК Белград - Морнар 0:0
Будучность - Морнар 4:2 Морнар - Езеро Плав 1:0 Будучность Подгорица - Морнар 0:1 Морнар - Рудар Плевля 3:0 Единство Биело-Поле - Морнар 3:4 Морнар - Дечич 1:1 Арсенал Тиват - Морнар 1:2 Морнар - ОФК Младост Донья Горица 5:1 Сутьеска Никшич - Морнар 2:0 Морнар - Петровац 1:0 Езеро Плав - Морнар 3:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Рудар Плевля - Морнар 0:0 Морнар - Единство Биело-Поле 0:0 Дечич - Морнар 0:1 Морнар - Арсенал Тиват 0:0
Раднички 1923
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Раднички 1923 - Морнар 1:0 Раднички 1923 - Железничар Панчево 2:3 Раднички 1923 - Младост 4:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1
Раднички 1923 - Слога Добой 4:2 Раднички Ниш - Раднички 1923 0:3 Партизан - Раднички 1923 2:2 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:0 Црвена Звезда - Раднички 1923 3:2 Бачка-Топола - Раднички 1923 4:3 Раднички 1923 - Младост Лучани 3:2 Напредак - Раднички 1923 1:4 Раднички 1923 - Войводина Нови Сад 0:1 Раднички 1923 - Чукарички 4:3 Вождовац - Раднички 1923 1:2 Раднички 1923 - Нови Пазар 3:1 Раднички 1923 - Спартак Суботица 3:1 Младост Лучани - Раднички 1923 2:0 Раднички 1923 - Напредак 3:1 Црвена Звезда - Раднички 1923 5:0

Результаты матчей

Морнар
Раднички 1923

Точный счет

2:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Морнар
Раднички 1923

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
Весь список
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Milos Ristic не забивает в серии пенальти
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Джюришич Марко не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Эвандро II реализовал пенальти!
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • 119'
    Павличич Джёрджие получил желтую карточку от судьи
  • 112'
    Вукович Никола получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 109'
      Сали Уаджди уходит с поля. Nikola Bukumira выходит вместо него
    • 107'
      Первая половина дополнительного времени закончена.
    • 106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 99'
      Томислав Дадич получил желтую карточку от судьи
    • 98'
      Вусурович Милан уходит с поля. Трифунович Велько выходит вместо него
    • 97'
      Стеванович Синиша уходит с поля. Вукович Никола выходит вместо него
    • 96'
      Сали Уаджди получил желтую карточку от судьи
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • Второй тайм
    • 100'
      УДАЛЕНИЕ! - Баошич Йован увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DG Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Морнар 26.3% (30)
    X 34.2% (39)
    Раднички 1923 39.5% (45)
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    Прогнозы на матч Морнар 2:1 Раднички 1923

    Исход игры
    Морнар
    26.3% (30)
    Ничья
    34.2% (39)
    Раднички 1923
    39.5% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.04% (40)
    Меньше
    63.96% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    68.47% (76)
    Нет
    31.53% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.6% (36)
    1:2 Раднички 1923
    22.8% (26)
    0:1 Раднички 1923
    14.9% (17)
    2:1 Морнар
    12.3% (14)
    1:0 Морнар
    10.5% (12)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    2:0 Морнар
    1.8% (2)
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